Sunniva Aga har nettopp kjøpt sin første bolig.

– Det er gleden med å ha sitt eget, men en får jo milliongjeld. Så det er litt skummelt.

Uten studielån, med fast inntekt og penger oppspart, satset hun på å få boliglån. Allikevel reagerte hun på hvor ulike opplevelser hun hadde hos forskjellige banker.

– Banken jeg har hatt fra jeg var barn ga meg et budsjett og oversikt over hvordan det kunne gå hvis renten økte.

– Så snakket jeg med en annen bank, som ville gi meg veldig mye mer i lån.

Ifølge Aga var det snakk om 300.000-400.000 mer i lån, uten at hun fikk forklart hvordan hun skulle klare å betale det ned hvis renten går 5 prosent opp.

– Så det handler om å være bevisst selv også, og se hva som kommer inn og hva som kommer til å gå ut.

Både renten og prisene øker. For Sunniva Aga er det viktig å være trygg på at hun klarer seg selv om ting blir dyrere. Foto: Kristoffer Apall / NRK

Flere låntakere har høy gjeld

Torsdag presenterte Finanstilsynet årets boliglånsundersøkelse.

Den viser at den samlede gjelden for dem som tok opp nye lån, er høy:

Nesten halvparten av alle boliglån ble gitt til personer som hadde over fire ganger brutto årsinntekt i gjeld.

Litt mer enn en fjerdedel av lånene ble gitt til personer som hadde lån på mer enn 4,5 ganger brutto årsinntekt.

Du kan låne maksimalt fem ganger brutto årsinntekt når du skal ta opp boliglån.

Grensen er satt slik at man skal ha mulighet til å betale ned lånet, selv om renten stiger – noe den har gjort det siste året.

Og det med ganske mye:

Har vært bekymret lenge

– Årets undersøkelse viser samme høye gjennomsnittlige gjeldsgrad som i fjor blant dem som tar opp nytt boliglån.

Det sier direktør for digitalisering og analyse i Finanstilsynet, Per Mathis Kongsrud.

Likevel er situasjonen annerledes i år på grunn av renteøkningene.

– Og en stor del av gjelden tas fortsatt opp av personer med høy gjeldsgrad, legger han til.

Finanstilsynet gjentar beskjeden låntakere har fått høre igjen og igjen: Husholdninger som har høy gjeld, vil være ekstra utsatt ved økt rente eller bortfall av inntekt.

– Det er en fare for at disse husholdningene ikke vil kunne betale ned egne lån. Vi har vært bekymret for dette i lang tid, sier Kongsrud.

Per Mathis Kongsrud er direktør for digitalisering og analyse i Finanstilsynet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Per Mathis Kongsrud er direktør for digitalisering og analyse i Finanstilsynet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mangler prisjustering

På spørsmål om bankene er for slepphendte og gir for mye lån, svarer Kongsrud at bankene «stresstester» sine kunder.

– Alle låntakere skal klare 5 prosentpoeng renteøkning. Det ligger i forskriften.

I dag ligger styringsrenten på 2,25 prosent. Det vil si at de som får boliglån må tåle en renteøkning til 7,25 prosent.

Mulig renteøkning er en del av utregningene banken gjør før de kan gi ut boliglån.

Som en del av utregningen skal banken ta med en kalkyle for normale utgifter til livsopphold.

– Og det er noen banker som ikke har oppdatert kalkylene tilstrekkelig i årets undersøkelse, sier Kongsrud.

Det betyr at noen av bankene ikke har justert for økte priser på for eksempel mat eller strøm før de har gitt ut lån.

– Må prioritere annerledes

Ingjerd Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB – som er den største utlåneren i boligmarkedet, er likevel ikke bekymret for utviklingen.

– Det vi ser av våre tall, er at de med boliglån hos oss også har spart mye under pandemien. De har nok forberedt seg på en høyere boliglånsrente, tror Spiten.

Tall fra DNB viser at en husstand med lån på 3 millioner kroner, kan få økte utgifter opp mot 10.000 kroner per måned.

Og det er kun av boliglånet.

– Ja, det er mye. Min oppfatning er at boliglånet er det første man betaler, så da må man spare andre steder, sier Spiten.