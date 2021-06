Ammerud gård borettslag i Oslo ble bygget i 2014 av foreldre til utviklingshemmede barn.

De 10 beboerne får døgnkontinuerlig tilsyn av ansatte fra bydel Grorud.

Men fordi boligene ikke har alarmsystem, mener Skatteetaten at borettslaget ikke har krav på momsfradrag.

I april kunne NRK fortelle at borettslaget var ilagt en straffeskatt på 150.000 kroner.

Sanner: Vil se på regelverket

Stortingsrepresentanter fra Frp og SV har stilt spørsmål til regjeringen om håndteringen av saken. Finansminister Jan Tore Sanner viste først til at det er Skatteetaten som forvalter regelverket.

I dag sier han til NRK at han er villig til å se på saken på nytt.

– Jeg har varslet at vi nå vil se på regelverket. Rett og slett fordi at det som skulle være et fleksibelt regelverk, har blitt tolket som et for strengt regelverk. Da er det helt naturlig at vi ser på det, sier Sanner til NRK.

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) var blant spørsmålsstillerne til Sanner.

– Jeg mener at hvis finansministeren allerede nå selv, slik jeg leser svaret, har erkjent at dette blir rett og slett for rigid og for mye byråkrati, så bør man kunne løse dette på en ganske enkel måte, sier Hjemdal til NRK.

Søksmål

Jørn Eriksen som er far til beboer Tobias (31) sier foreldrene har bestemt seg for å gå til søksmål mot staten

– Fordi vi har fått endelig vedtak om at vi skal tilbakebetale merverdiavgiftskompensasjon som vi har krav på. Vi har fått straffeskatt. Vi er kriminelle som har prøvd å lure staten, sier Eriksen til NRK.

Med døgnbemanning ser ikke Eriksen behovet for et alarmsystem i tillegg.

– Vi forstår ikke hvordan alle 10 som bor her skal kunne betjene en alarm. Vi er ganske sikre på at mange synes det er spennende å trykke på en alarmknapp når de ikke skal, sier Eriksen.

Tidligere har også bydelen gitt Eriksen og de andre foreldrene støtte i at et alarmsystem ved boligene er unødvendig.

– Alarm anses som et inngripende tiltak, og vi mener at det ikke er behov for dette i forbindelse med våre tjenester, har bydelsdirektør Ayub M. Tughra uttalt til NRK.

Nå vil Sanner altså gå gjennom regelverket på nytt. Dersom reglene blir endret, vil det gjelde flere borettslag for utviklingshemmede andre steder i landet.

Enn så lenge forbereder Eriksen og de andre foreldrene seg på å møte staten i retten.