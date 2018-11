Bok om forrige fregatt-havari kommer i dag – Forsvaret ville ikke at den skulle publiseres nå

Dagen etter forliset av KNM «Helge Ingstad» kom det en henstilling fra Forsvaret om å stoppe lanseringen av boken. Planen fra Vidarforlaget har i lang tid vært å lansere boken «Fregatten KNM Oslos forlis» 30. november.

– Dagen etter ulykken fikk vi henstilling fra forsvaret om å skyve på lansering av boken til neste år, sier forlagssjef Gunnar Totland.

Avtalen med Sjøforsvaret og Det sjømilitære samfund var at lanseringen skulle skje under et arrangement ved Haakonsvern i Bergen i dag.

– Det ønsket ikke Sjøforsvaret, opplyser Totland.

Arrangementet ble derfor avlyst, og erstattet med et annet i Horten.

LANG FARTSTID: Forfatter Jacob Børresen tjenestegjorde i mange år i sjøforsvaret. Han pensjonerte seg som flaggkommandør. Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Dokumenterer uheldige forhold

Forfatter av boken er tidligere skipssjef på KNM «Oslo», Jacob Børresen. Han tjenestegjorde ikke på skipet under forliset. Skipssjef i 1994 var Christian Irgens, som senere fikk mye heder og ære for hvordan han taklet situasjonen. KNM «Oslo» forliste på grunn av motorhavari.

– Boken et eksempel på hva som bør gjøres etter en slik ulykke, sier Jacob Børresen.

Han beskriver en kultur i det daværende Sjøforsvaret, som i hans egne ord var en «cowboykultur» der høy risiko ble akseptert.

– Ett eksempel var de mange motorhavariene som det ikke ble tatt hånd om. Det fikk bare lov til å fortsette, sier Børresen.

– Jeg opplevde det selv som skipssjef, og jeg var veldig nær å ende i fjæresteinene.

I boken forteller han om grepene som ble tatt etter ulykken. At sikkerhetstankegangen i sjøforsvaret ble mer profesjonalisert.

– Hadde for mye å gjøre

Sjøforsvaret bekrefter at de kom med en henstilling om at boken ikke ble lansert nå, og at de stanset det planlagte arrangementet ved Haakonsvern.

ØNSKER AT INFORMASJONEN KOMMER UT: Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland sier at de ønsket å bidra med lanseringen. Foto: Marius Vågenes Villanger / Sjøforsvaret

– Beslutningen ble tatt på grunnlag av at vi er midt i en krevende situasjon, der vi er fullt opptatt av å ta vare på personell, berge et fartøy og bidra til videre oppklaring, sier kommunikasjonssjef i sjøforsvaret, Torill Herland.

Hun sier at Sjøforsvaret ikke har noe imot at boken kommer ut, men at det planlagte tidspunktet ble feil for dem. Sjøforsvaret har også bidratt økonomisk til bokprosjektet.

– Vi kan ikke bidra til lanseringen på en god måte, slik boken fortjener, sier Herland.