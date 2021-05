Nekter NRK innsyn i gaver, vin og middagsutgifter - går til sak mot staten

NRK har blitt kontaktet av personer som hevder at Bodø pensjonskasse har en kultur der penger har blitt brukt på festligheter, middager og alkohol.

Da NRK ba pensjonskassen om reiseregninger og kvitteringer for å ettergå påstandene, ble det blankt nei. Nå tar pensjonskassen saken til retten for å slippe å utlevere opplysningene til NRK.

Flere tusen kommunalt ansatte og pensjonister har pensjonen sin plassert hos pensjonskassen. Til sammen forvalter pensjonskassen nå over 4 milliarder kroner.

Noen av episodene kildene forteller om er av nyere dato, andre er flere år gamle.

Pensjonskassen avviser kritikken, og hevder alt er ok.

Flere av sammenkomstene skal ha vært med pensjonskassens finansforvalter.

– Jeg betalte ikke min egen drikke. Noen ganger var det finansforvalteren som spanderte på oss, andre ganger var det vi som spanderte på dem, hevder en av kildene NRK har vært i kontakt med. Vedkommende ønsker ikke navnet sitt offentliggjort.

– Sunn og god kultur

Pensjonskassens styre velges av kommunestyret i Bodø og av fagforeningene. Flere fremtredende politikere og ledere av administrasjonen, blant annet kommunens rådmann og økonomidirektør, sitter i styret.

Kommuneledelsen i Bodø kommune sitter i pensjonskassens styre. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Bodø pensjonskasse kjenner seg ikke igjen i de ansattes påstander. Pensjonskassen opplyser til NRK at det gjennomsnittlig er blitt brukt 360.000 kroner årlig på reiser, seminarer, årsmiddager, leie av møtelokaler og andre møtekostnader de siste fem årene.

– Bodø pensjonskasse har en sunn og god bedriftskultur, skriver styreleder Einar Lier Madsen og daglig leder Hans Petter Horsgaard i en e-post.

De uttaler videre at pensjonskassens utgifter på gaver, vin og middager er lave sammenlignet med tilsvarende virksomheter. De vil ikke stille til intervju om saken, og vil bare forholde seg skriftlig til NRK.

Pensjonskassen opplyser at pensjonistenes midler ikke benyttes til driftsutgifter.

Les mer om pensjonskassens syn lenger ned i artikkelen.

Hemmelige reiseregninger

NRK har siden i fjor høst etterlyst en rekke dokumenter fra Bodø pensjonskasse. Dokumenter som kan belyse hvordan pensjonskassen har brukt virksomhetens midler.

Til dagens dato har ikke pensjonskassens styre ønsket å gi innsyn i noen dokumenter.

I listen under kan du se en oversikt over noen av dokumentene pensjonskassens ledelse nekter å vise frem:

Disse dokumentene vil pensjonskassen hemmeligholde Ekspandér faktaboks NRK har siden høsten 2020 bedt om innsyn i en rekke dokumenter hos Bodø kommunale pensjonskasse. Dette er bare noen av dokumentene pensjonskassen nekter å gi innsyn i: Innkalling til og referater fra alle møter/samarbeidsmøter mellom kommunen og Bodø kommunale pensjonskasse fra 1. januar 2014 til dagens dato.

Utlegg som ansatte og styremedlemmer har fått refundert de siste seks årene (innkjøp, utlegg ifbm. reise, etc.)

Alle dokumenter vedrørende ansettelsesprosessen som førte til at nåværende daglig leder ble ansatt, inkludert eventuelle vurderinger av habilitet.

Utgifter til representasjon brukt på eksterne, siden 1. januar 2010

Alle fysiske reiseregninger/bilag/kvitteringer etter disse styreturer, tilbake til 2010

Alle dokumenter som gir oversikt over gaver selskapet og/eller ansatte/styremedlemmer har mottatt fra pensjonskassens samarbeidspartnere siden 2010.

Gjeldende avtale mellom Bodø kommune og pensjonskassen om drift av kommunal pensjonskasse

Alle kontrakter som regulerer pensjonskassens leie av fast eiendom

Innkalling til og protokoll etter samtlige møter i pensjonskassens styre

Gjeldende vedtak om utbetaling av godtgjøring for deltakelse i styremøter

I det første avslaget NRK fikk, hevdet pensjonskassen at offentlighetsloven ikke gjelder for dem. Da NRK klagde på dette avslaget, fikk NRK medhold fra Statsforvalteren i Nordland som avviste pensjpnskassens argument.

Statsforvalteren ba i stedet pensjonskassen om å behandle innsynskravene på vanlig måte, i tråd med offentlighetslovens regler.

Kort tid etter vedtaket tok pensjonskassen ut søksmål mot staten for å få kjent vedtaket ugyldig. Nå har Salten tingrett satt av to dager til saken i slutten av mai.

Styret i pensjonskassen har siden også endret vedtektene sine. Og navnet ble nylig endret fra «Bodø kommunale pensjonskasse» til «Bodø pensjonskasse».

Etter de nye vedtektene er det ikke lenger kommunestyret i Bodø som utpeker flertallet av pensjonskassens styremedlemmer. Det betyr at offentlighetsloven ikke lenger gjelder for dokumentene, hevder pensjonskassen.

Men heller ikke dette argumentet aksepterer Statsforvalteren. I et brev datert 26. mars slår Statsforvalteren fast at Bodø pensjonskasse (BKP) er forpliktet til å behandle alle innsynskravene fra NRK, frem til vedtektsendringen.

I brevet står det blant annet:

«I foreliggende sak er det BKP selv som foretar vedtektsendringene flere måneder etter at innsynskravene skulle ha vært behandlet. Når Nrks innsynsrett blir direkte skadelidende ved at saksbehandlingen drar ut i tid, kan det ikke være særlig tvil om at det er rettstilstanden før 15.12.2020 som må legges til grunn for de innsynskrav som alt er påklaget og avgjort. På den bakgrunn vil Statsforvalteren på nytt presisere at alle framsatte og ubesvarte innsynsbegjæringer fra NRK Nyheter må realitetsbehandles av BKP».

– Hvorfor nekter dere å etterkomme Statsforvalterens pålegg om å behandle innsynskravene fra NRK, styreleder Einar Lier Madsen?

– Grunnen til at vi ikke har gitt innsyn, er at vi som en konkurranseutsatt pensjonskasse mener vi ikke er underlagt offentlighetsloven, og da er det ikke naturlig å gi innsyn på slike forespørsler, skriver styreleder Einar Lier Madsen i en e-post til NRK.



Madsen begrunner søksmålet mot staten slik:

– Våre konkurrenter er ikke omfattet av offentleglova. Vi må sikre at vi konkurrerer på like vilkår. Som privat foretak har vi ingen annen mulighet til å få Statsforvalterens vedtak vurdert på nytt, enn å prøve det for domstolene, uttaler Madsen i uttalelsen han har sendt til NRK.

Offentlighet Ekspandér faktaboks Hvem som helst kan kreve innsyn i saksdokumentene hos det offentlige.

Formålet er blant annet å legge til rette for demokratisk deltakelse i samfunnet, og at allmennheten gjennom innsyn skal kunne kontrollere styresmaktene.

For at det offentlige skal ha lov til å holde opplysninger eller hele dokumenter hemmelig, må det skje med hjemmel i en av lovens unntaksbestemmelser.

I de tilfelle det offentlige har anledning til å unnta opplysninger, må adgangen veies opp mot allmennhetens interesse for innsyn. Kilde: Offenleglova.

Kapitalforvalter spanderte

Flere av reiseregningene NRK nektes innsyn i gjelder arrangementer der pensjonskassens tidligere finansforvalter, Harald Gullåsen i Carnegie, har deltatt.

Flere kilder som vært til stede på en eller flere sammenkomster hevder at Gullåsen har spandert på pensjonskassens ansatte, og også selv blitt påspandert mat og drikke i forbindelse med arrangementene.

Gullåsen skal også ha gitt vinflasker i gave til ansatte. Bodø pensjonskasse bekrefter overfor NRK at dette har skjedd.

Da NRK ringte Harald Gullåsen om denne saken, benektet han først å ha gitt vin i gave til ansatte i pensjonskassen.

– Nei, det har jeg aldri gjort. Aldri, sa Gullåsen. Han var i mange år ansatt i Carnegie Kapitalforvaltning, et investeringsselskap på Aker Brygge i Oslo. Her hadde han pensjonskassen i Bodø som en av sine kunder.

Da NRK igjen tok kontakt etter noen dager, fortalte Gullåsen at han husket mer. Han fortalte da at han hadde med vinflasker til de ansatte i forbindelse med en jubileumsmiddag i Bodø i 2018.

– Det var tre eller fire ansatte som fikk to flasker hver av meg, sier Gullåsen. Han avviser at flaskene ble gitt med den hensikt å påvirke pensjonskassen.

– Vi hadde avsluttet forholdet til pensjonskassen. Dette var noe jeg betalte av egen lomme for å markere slutten på et langt samarbeid, sier Gullåsen.

– Hvorfor ga du vin til noen som ikke var kundene dine lenger?

– Vi hadde jobbet med dem siden 2002, så det var vel egentlig for å være litt hyggelig.

– Stemmer det at du har spandert drikke til nachspiel med de ansatte i pensjonskassen?

– Det kan godt hende, men hva de drakk og ikke, det vet jeg ikke. Det var kanskje et par flasker.

Ifølge Gullåsen var det på en tur til Lofoten at han spanderte på de ansatte. Han opplyser at Bodø pensjonskasse på den annen side betalte både transport, opphold og bespisning for ham.

Bodø pensjonskasses lokaler i Bodø. Foto: Ole Dalen / NRK

– Innenfor regelverket

Bodø pensjonskasse hevder at finansforvalterens spandering på de ansatte og pensjonskassens spandering på finansforvalteren er innenfor deres etiske reglement.

Pensjonskassen ville først ikke vise NRK det etiske reglementet med bestemmelsene om hva som er tillatt og ikke.

– Vi forholder oss til at det er et internt dokument i pensjonskassen vedtatt av kassens øverste organ, nemlig styret, uttalte styreleder Einar Lier Madsen tidligere i år.



Konkurrenten Kommunal landspensjonskasse (KLP) har hele tiden hatt offentlige etiske retningslinjer på sine nettsider.

Etter at NRK spurte Bodø pensjonskasse hvorfor de har en annen praksis enn KLP, har de offentliggjort reglementet på sine nettsider.

I mai skal pensjonskassen forsvare sitt krav om hemmelighold i retten.



På spørsmål om hvor mye pensjonskassen så langt har brukt på advokat for å nekte NRK innsyn, svarer styrelederen:

– Kostnadene vil fremkomme i vårt årsregnskap.



– Har dere noe å skjule?

– Nei.