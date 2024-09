– Jeg har tatt en «mental health day» opptil flere ganger. Jeg har for så vidt vært utbrent og sykemeldt også, så jeg har hatt mange «mental health days».

Det forteller 28 år gamle Lykke Sofie Myrås.

Fenomenet «mental helsedag» har blitt stort på sosiale medier, og handler om at man blir hjemme fra jobb for å ta vare på sin mentale helse.

Lykke Sofie Myrås mener at man skal kunne ta sykedager for mental helse på lik linje som fysisk. Foto: Privat

Denne uken kom nye tall som viser at sykefraværet er på sitt høyeste på 15 år. Økningen er størst blant unge og kvinner.

Myrås, som er masterstudent og tiktoker, forteller til NRK at hun i tidligere jobber har brukt sykedager for å ta vare på sin psykiske helse.

– Jeg har meldt ifra til jobb når jeg har vært syk med angst og andre mentale ting. Men det er vanskeligere å si ifra når det er mentale ting enn fysiske.

«Mental helsedag»

Flere hundre tusen innlegg på Instagram og TikTok er tagget med emneknaggen #mentalhealthday.

I videoene er det ofte unge mennesker som snakker om at man kan ha en dårlig dag, eller ha andre mer alvorlige psykiske plager, og hvorfor det er viktig å bruke en sykedag på å komme seg igjen.

Foto: Skjermdump fra TikTok

For Myrås, som har ADHD og sliter med angst, har en «mental helsedag» betydd å ta en sykedag om psyken har trengt det.

Men terskelen har vært høy.

– Det har vært de dagene jeg ikke klarer å stoppe å gråte eller er så sliten at kroppen min verker, fordi jeg er mentalt sliten og da blir jeg fysisk sliten også. Det har vært på lik linje med en fysisk sykdom, og så alvorlig at jeg faktisk ikke klarer å møte opp på jobb, forklarer hun.

Lykke Sofie Myrås forteller åpent om ADHD og angst. Foto: Privat

– Men kan det i noen tilfeller hjelpe å dra på jobb?

– Det er tror jeg er veldig individuelt. For meg så blir det så tydelig at jeg har det dårlig mentalt, og det at folk ser det og kanskje spør, kan gjøre det verre.

Myrås mener at man skal kunne ta sykedager for mental helse på lik linje som fysisk.

– Det er jo for å forebygge, slik at man kanskje unngår å bli sykemeldt i flere måneder.

Har du tatt en «mental helse-dag» fra jobb? Ja, det har jeg Nei, aldri Vis resultat

Tallene kommer ikke som en overraskelse

Økningen i legemeldt sykefravær knyttes opp mot at flere sykemelder seg grunnet lettere psykiske lidelser.

Adrian Lorentsson, generalsekretær i Mental Helse Ungdom, mener at disse tallene ikke kommer som en overraskelse.

Adrian Lorentsson, generalsekretær i Mental Helse Ungdom, mener det er på høy tid at Norge adresserer «mental helsedag». Foto: Roy Kenneth S Jacobsen

– Man kan se på undersøkelser langt tilbake i tid, for eksempel Ungdata-undersøkelsene, og se at unge har meldt om utfordringer rundt sin psykiske helse, sier han og fortsetter:

– Hvis du har hangla og gått i mange år og aldri fått hjelp av skolehelsetjenesten, også plutselig skal du være i jobb så er det er jo ingenting som tilsier at et uløst problem når du er 16 på magisk vis skal være løst når du er 26.

Lorentsson understreker også at mange opplever bedring, men hos andre kan problemene vokse seg større.

Heller ikke Myrås er overrasket over tallene.

– Vi presser oss selv altfor mye og tørr ikke si ifra når ting blir for slitsomt, og tenker at «alle andre klarer det, da må jo jeg også klare det». Det er min opplevelse, og jeg har tenkt at jeg må skjerpe meg.

«Da skal du gå på jobb»

Lorentsson forteller at det å ta en «mental health day» er et kjent fenomen.

– Det er kanskje mer kjent internasjonalt og særlig da i USA. Men det er på høy tid at man adresserer det i Norge, og ser på sykefraværet og at det har økt særlig på grunn av psykiske plager.

Lorentsson tror flere unge i dag har fått et større fokus på at jobb ikke skal være alt.

– Det å slite seg ut for en jobb som skal gå på bekostning av hele resten av livet er ikke det som er greia da. Det mener jeg helt oppriktig at ikke skal være greia heller.

Han understreker at man må legge til rette for å ha et samfunn der man har en ålreit balanse mellom arbeid og fritid.

Arbeidsminister Tonje Brenna er bekymret over at man ender opp mer alene og sykemeldte hvis man ikke møter opp på jobb. Foto: Hanna Johre / NRK

Arbeidsminister Tonje Brenna mener at enkelthendelser som gjør at livet går opp og ned, ikke er grunn til å bruke sykedager.

– Mens man er ung, kan man av og til kan føle seg litt overvelda. Det skjer store endringer i livet, og føler at man har gode og dårlige dager og at det kan bli litt mye. Sånn har de aller fleste av oss i perioder. Men det er ikke det grunn til å ta egenmelding eller be legen sykemelde deg. Da skal du gå på jobb eller skolen, sier hun.

– Mener du at unge mennesker egentlig bare bør skjerpe seg?

– Jeg mener at unge mennesker, akkurat som godt voksne mennesker, har veldig godt av å gå på jobb. Både fordi jobben er et sted hvor vi har kollegaer og hører til, men også fordi det er en god følelse å mestre noe og føle seg nyttig for andre. Jeg er litt bekymret for at vi ender opp med å være mer alene og sykemeldte, når en del nok trenger er å være sammen med andre, sier hun.

Hun understreker at om det handler om en psykisk diagnose så er det forståelig at man er sykemeldt og ikke er på jobb.

Lykke Sofie Myrås legger ut innhold på TikTok om livet sitt. Foto: Skjermbilde fra TikTok

Arbeidsgivere må legge til rette

Lorentsson peker på at man kan ta inspirasjon av «mental health day».

– At arbeidsgiver legger til rette for at det er lov å være syk for å ta vare på sin mentale helse, og skaper en kultur hvor man kan snakke om hvordan man har det. Hvis ledere i arbeidslivet hele tiden skal fremstå som knallharde folk som takler alt, så setter jo det en standard også, sier han.

Myrås mener at det må snakkes mer om psykisk helse i jobbsammenheng.

– Jo mindre tabu det blir å snakke om, jo større sjans er det for å tørre å si til en arbeidsgiver eller kollega den ekte grunnen til at man er syk.