– Råoljeprisen stiger, og dette vil føre til at bensin og diesel vil bli dyrere, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Market.

Siden januar har råoljeprisen doblet seg og ligger på 55 dollar fatet.

Prisveksten har særlig skutt fatt etter at oljekartellet OPEC for første gang på åtte år den 30 november fattet en beslutning om å kutte oljeproduksjonen.

Også land utenfor OPEC har fulgt opp med reduksjon for å bidra til å stabilisere markedet. Det har siden 2015 vært for mange land som produserer for mye olje i forhold til etterspørselen.

Saltvedt og andre oljeeksperter spår at oljeprisen vil fortsette å stige.

BORTKASTET: Oljeanalytiker Thina Saltvedt mener det kan virke bortkastet at det nesten ble

Dyrere å reise

Det er gode nyheter for oljeselskaper og for den norske stat, men dårlige nyheter for folk som kjører biler med drivstoff basert på fossilt brensel.

Stigende oljepris slår direkte ut på både diesel- og bensinprisene.

– Bensinen kan fort bli en krone dyrere literen på grunn av det som nå skjer i oljemarkedet, sier Saltvedt.

Det vil ikke bare koste mer penger å bruke bil. Prishoppet vil slå ut i høyere flypriser, og det vil bli mer kostbart å kjøre båt.

Ståle Botten er en bevisst bensinkjøper, men han kommer ikke til å kjøre mindre bil selv om prisene på drivstoff går opp.

Bortkastet nesten krise

Budsjettkaoset hvor regjeringen og støttepartiene hadde store problemer med å enes om bilpakke og bensinavgift på 15 øre literen fremstår derfor litt spesielt, fremhever Saltvedt.

– Det er råoljeprisen som avgjør bensinprisen. To uker med nesten regjeringskrise på grunn av en liten økning i bensinprisene kan virke ganske bortkastet når markedet selv gir et mye raskere og større hopp i bensinprisen med den endringen som nå skjer, sier Saltvedt.

– Det er interessant å se regjeringen i to uker diskuterte en bensinavgift på 15 øre. Det er lommerusk i forhold til den prisstigningen vi ser på råolje, sier Saltvedt

Bevisste forbrukere

Bilist Geir Udnæs prøver å bruke mindre bensin og kjører el-bil.

Bilistene NRK treffer, er ikke glade for at bensinprisene vil stige.

– Jeg er avhengig av å kjøre bil i jobben og er bevisst på å fylle bensin på tidspunkt hvor prisene er lavere, som mandag morgen, sier Ståle Botten.

Andre tilpasser bilkjøringen etter avgiftsøkning og prishopp.

– Vi tar den økningen i prisene som kommer. Vi prøver å bruke bilen minst mulig og bruker i stedet den ekstra elbilen mer der det er mulig, sier Geir Udnæs.

