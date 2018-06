Ble ydmyket på Tinder-date – helte to drinker over mannen

Det er tre uker siden Anne-Marie Rosalinn Djupeng kom i kontakt med en mann som sendte henne en melding på bildedelingstjenesten Instagram, etter å ha sett profilen hennes på datingappen Tinder.

Der inviterte han henne til å møtes på middag og øl.

– Han skrev at jeg var veldig søt og spurte om jeg ville «matche» med ham. Det var først i ettertid jeg innså at han hadde sendt den samme meldingen til ti forskjellige jenter, forteller 23-åringen.

– Følte meg lurt

Rett før hun ankom restauranten fikk Djupeng en melding av mannen. Han fortalte at kompisene hans også var på stedet der de skulle møtes.

– Jeg skrev at jeg helst ikke ville være med dem, men han insisterte på at det gikk fint.

Da hun kom frem til restauranten oppdaget Djupeng at hun heller ikke var den eneste jenta som var invitert til middag. Rundt bordet satt nemlig enda en kvinne som var invitert gjennom Tinder.

– Alle sammen visste at jeg kom, men jeg visste ikke at de var der. Jeg følte meg lurt. I tillegg var han drita, husket ikke engang navnet mitt og ba den andre jenta passe på meg.

– Hva tror du intensjonen hans var?

– Jeg tror ikke intensjonen var å ydmyke meg, men det opplevdes sånn med en gang. Så skjønte jeg jo at han er en dust, det er bare sånn han er.

Anne-Marie Rosalinn Djupeng forteller at mange av vennene hennes er skeptiske til bruken av dating-apper. – De skjønner ikke at jeg tør å møte noen jeg ikke kjenner. Foto: Oda Ording/NRK

Helte drink over daten

Djupeng forteller at mannen fortsatte kalaset med å invitere flere av jentene fra nabobordet over til dem. Så skjedde det som fikk begeret til å renne over for 23-åringen.

– Han henvendte seg til meg, sa at det burde være en lærepenge for meg, og at jeg burde sjekke bedre opp de jeg møter. Da ble jeg så sur at jeg helte en vannkanne og to drinker over ham før jeg gikk.

Til tross for den ubehagelige opplevelsen har ikke Djupeng blitt skremt fra å bruke datingapper.

– Jeg har allerede vært på nye dater. Vanligvis går det jo helt fint, fordi jeg snakker lenge med dem og sjekker dem opp på andre sosiale medier før vi møtes, sier hun.

Mannen: – Angrer veldig

NRK har vært i kontakt med mannen, som bekrefter hendelsesforløpet. Han sier at han angrer veldig på det han gjorde.

– Jeg var litt full den dagen og tenkte meg ikke om i det hele tatt. Det beklager jeg dypt.

– Tror du at datingapper og sosiale medier tillater oss å behandle andre med mindre respekt?

– Det var det som skjedde her, men jeg ønsker å si at det er noe jeg aldri har gjort tidligere. I tillegg fikk jeg som fortjent, legger han til, og viser til at han fikk to drinker helt over seg.

– Glemmer at man har med mennesker å gjøre

Ellen Sofie Lauritzen er forfatteren bak boken «Snakkes til uka», hvor hun i detalj beskriver sine personlige erfaringer med Tinder. Hun reagerer sterkt på historien til Anne-Marie.

Ellen Sofie Lauritzen mener det er lett å se på datingapper som et spill. – Du bare sveiper deg forbi ansikter som mister innhold. Foto: Privat

– Jeg ble veldig sint av å lese det, fordi det er å ydmyke noen som allerede er i en sårbar situasjon. Det er den største faren med slike datingapper, at man glemmer at man har med reelle mennesker å gjøre, ikke bare profiler på en skjerm.

Lauritzen tror at den generelle sjargongen på sosiale medier som Facebook og Instagram, også går igjen på datingapper.

Som eksempel trekker hun fram at menn som blir avvist, ofte kommer med nedlatende kommentarer om utseende til den de blir avvist av.

Enkelte Instagram-kontoer er dedikert til å publisere skjermdumper fra denne typen Tinder-samtaler, og viser hvordan enkelte reagerer på å bli avvist:

Dop i drinken på første Tinder-date

Lauritzen har hatt både positive og negative opplevelser med Tinder, men allerede på den første Tinder-daten ble hun utsatt for noe hun helst skulle vært foruten.

– Jeg fikk sannsynligvis noe dop i drinken. Det var utrolig ubehagelig, jeg mistet helt kontrollen over kroppen min og forstod ganske kjapt at han bare var ute etter én ting, forteller hun.

Ærlighet fra første stund

Hun peker på at bruken av datingapper, i likhet med sosiale medier generelt, har gjort at vi stoler mer på mennesker vi aldri har møtt.

– Har du et generelt tips til hvilke forholdsregler man bør ta før man møter noen?

– Det Anne-Marie opplevde er det nok umulig å beskytte seg mot. Men mitt beste tips er å være ærlig fra første stund. For eksempel at man er klar på hva man er ute etter eller sier ifra hvis noen «ghoster» (slutter å svare uten forklaring, journ.anm.), sier Lauritzen.

– Vi skal ikke finne oss i å bli behandlet dårlig bare fordi vi har møtt noen gjennom en datingapp.

– Distanserer oss fra respekt

Ane Hagen er datingekspert, tidligere matchmaker, og forfatter av boken «Derfor lykkes du ikke med nettdating». Hun mener nettdating har ført til at vi distanserer oss fra respekt og empati overfor den personen vi snakker med.

Datingekspert Ane Hagen anbefaler brukere av datingapper å være klar på hva de er på utkikk etter med en gang de begynner å snakke med noen. Foto: Privat

– Vi er mer egoistiske, og ser etter hvordan den andre personen kan tilfredsstille våre behov, ikke hvordan vi kan tilfredsstille andres behov, sier hun.

Hagen advarer brukere av datingapper mot å ha for store forventninger til et avtalt møte.

– Du kan ikke forvente at han sitter der alene. Man skal ikke alltid tenke det verste, men man må være klar over at ting kan skje.