Ble nektet å ta avskjed med Petter (33): - Dette må stoppe nå!

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg vet at vi ikke er de første som opplever dette. Men jeg skal gjøre alt som står i min makt for å sikre at vi blir de siste, sier enken Marte Sæthre Grahl (35) til NRK.

Det var fredag 21. januar at ektemannen ble akutt syk og fraktet til sykehus. Det ble påvist flere blodpropper i hjernen, med påfølgende hjerneblødning.

Skadene var så store at livet ikke sto til å redde. Natt til søndag 23. januar døde han på Rikshospitalet.

Men den lille familien han etterlot seg, fikk ikke ta farvel med ham. Kona og barna Ava (4) og Leo (6) kom ikke lenger enn til parkeringsplassen.

Årsaken var at Marte og ett av barna var smittet av covid.

Tobarnsfaren Petter døde på Riskhospitalet i januar, uten at kona og barna fikk tatt et siste farvel. Foto: Erlend Aas / NTB

– Umenneskelig

– Vi var i kontakt med flere på sykehuset og spurte gjentatte ganger om å få komme inn for å ta farvel. Jeg hadde forberedt barna, men vi fikk ikke tatt den avskjeden som Petter selv hadde ønsket. Den ble fratatt oss, sier Sæthre Grahl.

Hun krever nå at regjeringen og helseforetakene forsikrer seg om at alle sykehus også i praksis legger til rette for at nære pårørende skal få tatt farvel med sine kjære.

Det som møtte henne ved Rikshospitalet, unner hun ingen å oppleve.

– Dette er helt umenneskelig. Dette må stoppe nå, sier 35-åringen til NRK gjennom sin nære venninne Anine Stang.

Stang står bak en Spleis-aksjon til inntekt for de etterlatte, og dødsfallet har vært omtalt i flere medier. Når Marte Sæthre Grahl nå selv velger å ta belastningen ved å fortelle sin historie til NRK, skyldes dette at hun ønsker å skåne andre fra å gjennomgå det samme.

– Vi skal være de siste som er nødt til å oppleve dette, sier hun.

Sykehuset beklager

Det er ennå ikke avklart hva som er grunnen til at tobarnsfaren ble alvorlig syk og døde. Om det har sammenheng med covid, bivirkninger av en nylig satt vaksinedose eller noe annet får de ikke svar på før obduksjonsrapporten er klar, opplyser familien.

Marte Sæthre Grahl forteller at ektemannen var innlagt på en avdeling med covid-syke. Foreldrene og broren fikk være til stede, men enken kan ikke forstå hvorfor hun og barna ble nektet adgang og i stedet henvist til å ta farvel via FaceTime.

LES MER: FHI varsler normal hverdag om kort tid

Klinikkleder Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus beklager overfor familien.

– Vi forstår at dette var og alltid vil være en ekstra tung byrde for de etterlatte. Dette skulle ikke ha skjedd, og vi er inderlig lei oss, sier Skraastad i en uttalelse til NRK.

Han understreker at det særlig tungtveiende hensyn for at pasientens aller nærmeste familie skulle få være til stede og tilføyer at sykehuset underveis i pandemien i økende grad har lagt til rette for besøk av pårørende.

– Vi har gått gjennom hendelsen steg for steg for å forstå og lære, sier klinikksjefen.

Krever at Kjerkol tar grep

Familiens opplevelse gjør dypt inntrykk på SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein.

– Det er brutalt og hjerteskjærende. Samtidig viser saken at deler av praksisen knyttet til koronahåndteringen er umenneskelig. Særlig når vi nå har bedre kunnskap om viruset og beskyttelsesutstyr tilgjengelig, sier Hussein til NRK.

SVs Marian Hussein ber helseministeren sørge for lik praksis ved norske sykehus. Foto: Nadir Alam / NRK

Hun vil sende et skriftlig spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), der hun krever å få vite om statsråden vil pålegge helseforetakene å finne løsninger som gjør det mulig for nære pårørende å ta et siste farvel.

BURDE HA ÅPNET: Mener regjeringen bryter loven – burde lettet koronatiltakene nå

– Hele dette systemet må ettergås. Statsråden må gi en tydeligere instruks til sykehusene og helseforetakene om hvordan man skal møte mennesker som er i samme situasjon som Marte og familien, sier Hussein.

Hun mener problemstillingen også er relevant for fødende som i pandemien ikke har fått med selskap av partner under fødsel.

– Om partner kan være med på fødsel eller pårørende til stede i livets siste fase, skal ikke avhenge av hvem som til enhver tid er på vakt ved sykehuset. Praksisen må klargjøres, og helseministeren må påse at Petter blir den siste som ikke får ta farvel med barn og kone, sier SV-representanten.

Kan variere

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) viser til retningslinjene som er utstedt av Helsedirektoratet. Den slår fast at det så langt som mulig skal tilrettelegges for pasientbesøk under covid-19-pandemien.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier pårørende skal få ta farvel med sine nærmeste på norske sykehus - uavhengig av smittesituasjonen. Foto: Morten Andersen / NRK

Hun forsikrer at det klare utgangspunktet er at pårørende skal få være til stede og ta et siste farvel.

– Uansett smittesituasjon så skal pårørende få være sammen med sine nærmeste på dødsleiet. Det viktigste er åpen dialog med de det gjelder for å finne gode løsninger sammen, sier Kjerkol i en skriftlig kommentar til NRK.

Samtidig medgir helseministeren at retningslinjene vil kunne variere mellom sykehusene, avhengig av smittesituasjonen lokalt.

– Det er de enkelte helseforetakene som beslutter hvor sterke begrensninger det skal være på besøk til innlagte pasienter, sier hun.

– Hva har du foretatt deg for å sikre at partnere får være til stede ved fødsel eller pårørende ved avskjed i livets siste fase?

– Jeg har gitt et oppdrag til Helsedirektoratet og FHI om å vurdere regelverket for både partnere som skal delta på fødsler, og pårørende som er smittet slik at de kan besøke sine nære som er alvorlig syke eller døende, sier Kjerkol.

Hun tilføyer at hun blant annet har bedt faginstansene vurdere mulighetene for å gjøre unntak fra isolasjonsplikten.