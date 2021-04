Ble nektet 125.000 kroner i Enova-tilskudd på grunn av formell feil

– Vi brukte en masse ekstra penger på huset, men føler at vi blir sittende igjen med svarteper, sier Espen Skjønhaug på Sokna på Ringerike.

Han og samboer Kristin Stensrud bygde på og totalrenoverte huset fra 1975. Det innebar en helhetlig «oppgradering av bygningskroppen», som det heter på Enova-språk.

Enova skal fremme effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Pengene får de blant annet ved at alle over nettleia må betale 1,25 øre kilowattimen ekstra til dette statsforetaket.

– Vi følte at vi møtte en vegg i møte med Enova. Vi spurte om å få snakke med en saksbehandler som kjente vår sak, men det var ikke mulig, sier Espen og Kristin. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Lavenergihus

Samboerparet på Sokna la inn masse ekstra isolasjon, monterte trelagsvinduer, balansert ventilasjon og andre energisparende løsninger. Til sammen kostet prosjektet dem rundt 3 millioner kroner. Huset ble mye mer energieffektivt – det gikk fra energiklasse G til B.

– Huset ble bra, det. Men vi hadde nok ikke brukt så mye på energitiltak uten å tro at vi fikk noe igjen fra Enova i andre enden. Og så får vi det ikke likevel, sier Kristin Stensrud.

Fakturaer stilet feil

Med jobb, småbarn og et stort oppussingsprosjekt var det mye å holde styr på. De bommet på et punkt som skulle vise seg å være svært viktig.

De fleste fakturaene for byggematerialer ble nemlig stilet til byggmesteren som gjorde jobben. Han holder til på Sokna. De kjenner ham, og han tok fakturaene fysisk med seg til Espen og Kristin, som betalte dem.

Feilen var at de fleste fakturaer for materialene ble stilet til byggmesteren, ikke til boligeierne – selv om de betalte den. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Må sendes til boligeieren

Men Enova krever at fakturaer er stilet til privatpersonene som søker om tilskudd. Det kan ikke stå byggmesterens navn på dem, selv om boligeieren betaler.

– Du må søke som privatperson, gjennomføre tiltaket og ikke minst betale materialene som privatperson. Da er du berettiget støtte. Hvis du ikke følger disse kriteriene, får du avslag, sier pressesjef Eiliv Flakne i Enova.

Pressesjef Eiliv Flakne i Enova. Foto: LASSE BERRE

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Samboerparet fra Sokna tok kontakt med Enova for å forklare. De fikk ikke snakke med noen saksbehandler. De skrev brev og tilbød all tilgjengelig informasjon og kontoutskrifter for å bevise at det var de som hadde betalt. De sendte klage.

Det nyttet ikke.

– For stivbeint

– Her har vi bekreftelser fra både proffselgeren og byggmesteren på at alle fakturaer var merket Espen Skjønhaug og ble betalt av oss. Det er ingen hemmeligheter. Jeg blir helt «matt i lakken» altså, sier Espen.

– Dette er for stivbeint, mener energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseiernes Landsforbund.

Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseiernes Landsforbund. Foto: Huseierne

Hun hevder flere oppfatter Enova som vanskelige å ha med å gjøre hvis ikke alle formaliteter er hundre prosent i orden.

– Enova bør være opptatt av at folk gjør de riktige grepene. Ikke drepe tiltakslysten ved å henge seg opp i ubetydelige detaljer, sier hun.

Ifølge Eiliv Flakne ble det gitt over 9000 tilsagn om Enova-tilskuddet til privatpersoner i fjor.

– Det tyder jo på at mange er ganske fornøyde med Enova, sier han.

– Styr unna Enova

Men Espen Skjønhaug er klar på hva han tenker etter sin erfaring med å søke tilskudd til omfattende renoveringsprosjekt.

– Min anbefaling er rett og slett; styr unna Enova. Bruk i stedet energien og pengene på prosjektet ditt og du får mye mer igjen for hver krone.