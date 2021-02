Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg hadde på en måte ikke lyst til at denne unntakstilstanden skulle gå over, forteller Lars Barreto Dønvold-Myhre.

11. mars 2020 var han og kjæresten Ramón Barreto Pirela på vei til ferie på Zanzibar.

På flyplassen i Qatar skjønte de at Norge stengte ned. De bestemte seg i stedet for å reise til Oslo, der Lars bodde og jobba som journalist.

De to møtte hverandre på Tinder, og hadde vært kjærester siden sommeren 2019.

De hadde møttes jevnlig, til tross for at de bodde i hver sin verdensdel.

Krig eller kjærlighet?

Ramón Barreto Pirela er fra Venezuela. Han er utdanna advokat og statsviter. Han bodde i Qatar og jobbet som flyvert i Qatar Airlines.

Da de dro tilbake til Oslo i mars 2020 venta først karantene, og etter hvert ble det også klart at Qatar stengte grensene.

– Blir det full krig i leiligheten i Oslo, eller den perfekte bekreftelsen på at man hører sammen?

Det spørsmålet stilte Lars seg.

Kjærlighet i nedstengning

Ramon mista jobben i flyselskapet han jobba i. Men hjemme i Oslo Lars og Ramón ble mer og mer trygge på hverandre. Og unntakstilstanden gir grobunn for kjærligheten. 18. juli 2020 fridde Lars, og Ramón sa ja.

FRIR: 18. juli 2020 fikk Lars ja fra Ramón. Foto: Privat Foto: Privat

– Denne mannen kan jeg uten tvil forplikte meg til, sier Lars han tenkte under vielsen i Oslo rådhus i desember.

– Det er ikke så mange som kan si at de gifta seg i 2020, smiler Lars.

18. desember 2020 ble Ramón og Lars mann og mann i Oslo rådhus. Foto: Privat Foto: Privat

Vielser i Oslo Rådhus (Oslo byfogdembete) 2017 1427 Oslo Rådhus 2018 1729 Oslo Rådhus 2019 1855 Oslo Rådhus 2020 1752

Møttes da Norge stengte

I mars 2020 møttes Vilde Møller Tangstad og Roger Aleksander Solbakken på Tinder. De bodde ikke så langt unna hverandre i Brønnøysund i Nordland.

PÅ TUR: Det har blitt mange timer i naturen for Vilde Møller Tangstad og Roger Aleksander Solbakken. Foto: Privat Foto: Privat

Som så mange andre gikk de tur på de første datene. Senere ble det tur. Både til fots og på ski, båtturer, hyttetur og ferieturer.

– Det var veldig fint å ha mye tid til å bli kjent, sier Vilde.

Da sommeren kom flytta de sammen.

Prioritere hverandre framover også

– Vi har snakka mye om at vi skal ta vare på oss, også når verden blir normal igjen, sier Vilde.

Hun beskriver hverdagen de har hatt som relativt normal. Men både hun og Roger Aleksander har kjent på at de ikke har kunnet treffe så mange.

– Han tar godt vare på de rundt seg og er veldig snill, smiler Vilde.

Og har trua på framtida.

DELER MYE: Noe av det Vilde Møller Tangstad og Roger Aleksander Solbakken deler er turgleden. Foto: Privat

Hvordan få forholdet til å vare?

– Forelskelsen varer som oftest i ett eller to år, ifølge familieterapeut Dora Thorallsdottir.

For å få forholdet til å fungere etter den rosa skyen, har hun noen tips å komme med. I all hovedsak dreier det seg om prioritere hverandre:

Sett av tid

Logg av mobilen! Og spør partneren din hvordan hen har det, og ikke minst – vær interessert i svaret! Og selv om et høres usexy ut – planlegg litt sex framover. Man blir ikke mer spontan når man er sliten

Ta vare på deg selv og vær raus

Begge må få lov til å ha egentid og lade batteriene!

Ta på hverandre og si hyggelige ting

Gi komplimenter og berøringer. Et «takk for kaffen» eller et kyss betyr mye. Det er en konstant påminning om at du er glad i kjæresten din, uten at det tar noe særlig tid eller krever så mye. Kom igjen, ta på og si fine ting av og til. Du kommer så langt med det!