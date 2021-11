Ble dømt i trygdeskandalen – reagerer på pendlerboligsaken

Rune Halseth sonet fem måneder i et høysikkerhetsfengsel for trygdebedrageri på 300.000 kroner, fordi han hadde mottatt arbeidsavklaringspenger mens han var i Danmark.

Etter soning viste det seg at dommen var feil, og Halseth ble frifunnet for bedrageriet. Nå leder han interesseorganisasjonen Nav-oppryddingen, og han reagerer på det som har kommet frem rundt stortingspolitikeres forhold til pendlerboliger.

– Nå håper vi virkelig at systemet fungerer skikkelig, sånn det er gjort mot oss. At man går inn med en ordentlig etterforskning. Finner man noe, så skal man inn til politiavhør som alle andre må. Man skal eventuelt også møte i en rettssal. Man må ta sin straff, sa Halseth til NRK Debatten torsdag kveld.

Stortingets pendlerboliger

De siste månedene har det kommet fram at flere stortingsrepresentanter ikke har oppgitt at de har hatt bolig i nærheten av Oslo samtidig som de har fått gratis pendlerbolig.

I går trakk Eva Kristin Hansen (Ap) seg som stortingspresident. Det skjedde minutter etter det ble kjent at statsadvokaten har bedt Oslo-politiet om å etterforske pendlersakene på Stortinget.

Tidligere feilaktig dømte Nav-klienter er blant dem som mener sakene viser tydelig forskjellsbehandling.

– Vi ser dette som kjempealvorlig. Det er et stort svik, sa Halseth i Debatten på NRK.

Streng mot studentene

I forbindelse med denne ukens utvikling i pendlerboligsakene sendte Stortingets direktør Marianne Andreassen en kommentar til NRK, der hun blant annet gjorde det klart at sakene ikke vil få noen følger for stortingsrepresentantene.

«Disse sakene ligger tilbake i tid, og spørsmålet om disse tidligere tildelingene av pendlerbolig vil ikke bli fulgt opp av administrasjon.»

Det står i kontrast til da Andreassen var direktør i Lånekassen. Den gang slo hun hardt ned på studenter som oppga feil bosted, og som dermed fikk borteboerstipend de ikke hadde krav på. Det skriver Aftenposten.

Stortingets direktør Marianne Andreassen. Foto: Terje Pedersen / NTB

I 2017 avslørte en omfattende kontroll fra Lånekassen at 1600 studenter hadde oppgitt feil adresse.

– Å jukse til seg stipend er alvorlig misbruk av samfunnets velferdsgoder, sa Andreassen til Universitas den gangen.

Denne type forskjellsbehandling reagerer foreningen Nav-oppryddingen på.

Den enkeltes plikt

Nestleder Marianne Evensen i Nav-oppryddingen ble også feilaktig dømt for trygdebedrageri.

Evensen fikk en dom på 75 dager fengsel, og måtte betale 300.000 kroner.

Hun mener det er på sin plass at Eva Kristin Hansen nå trekker seg.

– Det skal i utgangspunktet være likhet for loven. Kravene som ble satt til oss Nav-brukere til å sette oss inn i regelverket selv, er beinharde, sa Evensen i Debatten.

Hun sier det ikke var noen mulighet til å hevde at hun hadde misforstått.

– Jeg selv opplevde at jeg sto i retten og fikk beskjed om at regelverket var det min plikt å sørge for at jeg kunne.

Både Evensen og Halseth er formelt frikjent i forbindelse med Nav-skandalen.

Må følges opp

Svein Harberg (H) er første visepresident på Stortinget. Han sa torsdag at han har forståelse for Nav-oppgjørets historier, men sier det ikke er slik at stortingsrepresentanter ikke etterforskes.

– Jeg må understreke at hvis stortingsrepresentanter gjør noe galt eller straffbart, så straffes de for det, sa Harberg.

Frp Sylvi Listhaug mener det nå må gås tilbake i gamle saker for å sørge for at alle som skal gjøre opp for seg gjør det.

– Det er helt avgjørende at disse og hele det norske folk ser at dersom stortingsrepresentanter begår feil som politiet bør se på, så må det følges opp. Eller det får et etterspill. Det er det jeg mener var uakseptabelt i beskjeden fra Stortingets direktør da hun sa at det ikke skulle få noe etterspill, sa Listhaug.

Rødts Marie Sneve Martinussen mener saken viser forskjellene mellom de som rammes av Stortingets lover, og de som sitter inne og bestemmer reglene.

– Vi har nå i flere måneder hatt flere avsløringer om flere ulike representanter. Det ser ut til at så lenge de sier unnskyld og er lei seg, og trekker seg fra verv, så er det nok. Jeg mener det er en slags grenseløs forståelse blant representantene for hverandres misforståelse av feil, som man ikke møtes med når man er en helt vanlig borger i landet.