– Jeg er veldig overrasket og veldig skuffet, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo til NRK.

Tidligere i dag ble kjent at regjeringen ikke går for full støtte til begge de aktuelle karbonfangst og -lagringsprosjektene. I stedet valgte regjeringen full støtte til Norcems anlegg i Brevik og «halv» støtte til Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo.

Det siste innebærer at Fortum OV selv må hoste opp 3,8 milliarder kroner for å utløse en statlig støtte på 3 milliarder kroner.

– Dette skaper store utfordringer for Oslo by. Vi har som mål å bli en nullutslippsby innen 2030, og da må vi få til karbonfangst på Klemetsrud, sier Borgen.

En mulig finansieringskilde for Fortum OV er EUs innovasjonsfond. Men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo er skeptisk.

– Det er ikke så mye penger der, så da må vi ta en uforholdsmessig stor del av potten. Det tror jeg blir krevende å få til, sier han til NRK.

Andre mulige pengekilder er Oslo kommune selv, Fortum eller andre private investorer.

Regjeringens planer vil for øvrig koste skattebetalerne 16,8 milliarder kroner. Skulle staten gitt full støtte også til Klemetsrud-anlegget, ville statens andel av regningen økt til 20,4 milliarder ifølge en rapport fra juni.

Ap: – Bør kunne bære dette selv

Klima- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth-Eide i Arbeiderpartiet synes det er merkelig at regjeringen legger opp til at Fortum OV skal søke EU-midler til sitt prosjekt.

– At vi skal si til Brussel at vi ikke klarer å finansiere dette selv, og at vi derfor må be bulgarske og portugisiske skattebetalere om hjelp, klinger litt rart, sier Barth-Eide til NRK.

Han trekker fram at Norge er blant landene i verden som har tjent mest på olje og gass per innbygger.

– Jeg mener at dette bør vi kunne bære på våre skuldre, sier han.

Barth-Eide tror regjeringens opplegg vil forsinke prosjektet på Klemetsrud. Det kan igjen føre til at Norge sakker akterut i det teknologiske kappløpet, mener han.

– Dette er også industribygging. Det kan skape nye arbeidsplasser og ta vare på de vi har. Det er derfor NHO og LO er så klare på at dette er en kode vi må klare å knekke, sier Barth-Eide.

Også SV og MDG skuffet

Energi- og miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, sier han vil jobbe for at Stortinget skal tvinge regjeringen til å fullfinansiere to anlegg.

– Gjennom CO₂ fangst kan Norge spille en avgjørende rolle i den globale klimakampen, men blir vanskeligere nå som regjeringen kun satser på ett anlegg, sier han i en kommentar.

MDG-leder Une Bastholm mener det er «utrolig skuffende» at Fortums anlegg på Klemetsrud ikke får full støtte med regjeringens opplegg.

– Nesten alle de store byene i Norge er avhengige av CO2-fangst på sin avfallsforbrenning for å nå klimamålene sine. Solberg-regjeringen setter kjepper i hjulene for flere byer enn Oslo når de nå nedprioriterer Klemetsrud-anlegget, sier hun i en kommentar.

Frp med spark til kritikerne

Frp kan bli partiet som sitter med nøkkelen til hva et stortingsflertall langer på. Partiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Jon Georg Dale, sier partiet kan lande på alt fra å støtte null til å støtte to prosjekter.

– Vi kommer til å gjøre grundige vurderinger av beslutningsgrunnlaget for å se hva vi lander på, sier Dale til NRK.

Samtidig retter han et lite spark til Arbeiderpartiet som han mener har brukt litt vel kort tid på å konkludere:

– For oss vil det mest avgjørende momentet være at vi kan unngå et liknende mageplask som det Arbeiderpartiet opplevde på Mongstad, sier Dale.

Han sikter til at Stoltenberg-regjeringen i sin tid jobbet for et karbonfangst og -lagringsprosjekt på Mongstad, den såkalte «månelandingen». Prosjektet ble skrinlagt etter at kostnadene eksploderte. Regjeringen fikk siden ramsalt kritikk av Riksrevisjonen for sin styring av prosjektet.

Dale mener det er useriøst å allerede i dag gå inn for full statlig støtte til begge anleggene.

– De er allerede i dag klare for å si at nesten 17 milliarder kroner i risiko for skattebetalerne ikke er nok. At SV og MDG er villige til å gjøre det, overrasker meg ikke. Men at styringspartiet Ap er villige til å gjøre det, er helt ubegripelig, sier han.