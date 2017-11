Black Friday: – Du sparer ikke nødvendigvis penger

Skilt reklamerer for «gode tilbud» i butikker over hele landet. Mailboksen fylles opp av mailer om «rå priser» og «super-deals».

Men sparer man egentlig penger på å handle denne dagen?

– Heldigvis faller denne handledagen nærme jul, så hvis man utnytter denne muligheten til å kjøpe julegaver kan man spare penger. Men det vi vet, er at vi har en tendens til å handle mer når det er tilbud, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

Hun forklarer at mange går ut på tilbudsdagen uten å planlegge, og at det da er lett å kjøpe ting på impuls.

– Da er det gjerne sånn at man sløser mer enn man sparer, sier hun.

IMPULS: Forbrukerøkonom Elin Reitan sier man kan ende med å sløse mer enn man sparer om man kjøper på impuls. Foto: Nordea

Nå er også den amerikanske tilbudsdagen utvidet til en hel uke i flere butikker – både på nett, i handlegater og kjøpesentre.

Flere forbrukerøkonomer NRK har snakket med, sier det er viktig å være bevisst når man handler på Black Friday.

Det gjelder å planlegge, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

PLANLEGG: Forbrukerøkonom Magne Gundersen sier det er viktig å planlegge. Foto: Tommy Normann

– Nøkkelen er å vite hva du skal kjøpe, og lete etter gode tilbud på disse tingene. Har du ikke planlagt og kjøper ting på impuls, så kan det godt ende med en ganske dyr førjulshandel, forklarer han.

Gundersen sier det er to ting som er viktig å merke seg.

– Punkt en er å ikke kjøpe på impuls, punkt to er at du ikke må kjøpe mer enn det du har råd til. Hvis man ikke tenker seg om kan man komme ut med tom lommebok, og kanskje blir det blakk jul etter Black Friday, påpeker han.

Store summer

I fjor handlet vi for 3,3 milliarder kroner bare på Black Friday, ifølge Virke. Det er nesten det dobbelte av en vanlig dag i november i gjennomsnitt. I år anslår de at vi vil handle for mer – 3,4 milliarder.

Black Friday skjøt for alvor fart i 2014 og 2015 med godt over 50 prosent økning i omsetning, ifølge Virke. I fjor var økningen på i overkant av ti prosent.

Forbrukerombudet sier det er et problem at noen markedsfører salg hvor varen ikke er så nedsatt i pris som det ser ut som, eller at det ikke oppgis førpris.

DOBBELTSJEKK: Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth sier de oppfordrer forbrukere til å ha litt is i magen. Foto: Hedvig Bjørgum

– Forbrukerne må ikke bare fokusere på rabatten, det er lett å se seg blind på den. Det er ikke helt sikkert at den rabatterte prisen er den billigste. Vi oppfordrer forbrukerne til å ha litt is i magen, tenke seg litt om og gjerne sammenligne forretninger før man kjøper, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Dette er Forbrukerrådet enig i.

– Selv om det slås opp at det er kjempesalg, må man dobbeltsjekke. Gjør et raskt nettsøk, og sammenlign varen med priser andre steder, sier leder av forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Høst.

– Kan man bli lurt?

– Ja, det kan man absolutt, hvis man ikke har et forhold til hva varen er verdt.