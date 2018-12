Black Box-sjefen håper de ikke har vært inspirasjon for truslene mot Wara

I forrige måned ble det kjent at Black Box Teater hadde smugfilmet huset til personer med tilknytning til Høyre, Frp, Nato og Resett som ble vist fram i forestillingen «Ways of seeing».

Flere av personene som mot sin vilje har fått hjemmene sine vist fram på scenen har reagert kraftig de siste par ukene.

Også Waras hjem ble filmet og brukt i forestillingen. Wara våknet i dag til at noen i løpet av natten har griset ned huset og bilen hans med skjellsord og hakekors. I tillegg stakk en hyssing ut av bensintanken på bilen.

Teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland sier til NRK at hun foreløpig ikke har blitt kontaktet av politiet.

– Det kan hende de vil ta kontakt med oss, for teaterstykket vårt har skapt debatt om filmingen av huset til Tor Mikkel Wara og andre, sier Sibué-Birkeland.

Etter det NRK erfarer undersøker PST om noen kan ha latt seg inspirere av Black Box-forestillingen.

– Tar avstand

– KOBLING: Christian Tybring-Gjedde (Frp) tror det er en sammenheng mellom teaterstykket og hærverket mot partifelle Tor Mikkel Wara. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Sibué-Birkeland sier at det ikke er teateret selv som står bak forestillingen «Ways of seeing».

– Dette er et stykke som ble vist fram på Black Box, men det er ikke vårt stykke. Jeg står for programmet og vi deler det juridiske ansvaret når det gjelder mulige konsekvenser av forestillingen. Det er en del av risikoen vi tar, men jeg håper selvfølgelig at det ikke er noen sammenheng mellom stykket og handlingene mot Wara, sier Sibué-Birkeland og understreker at hun tar avstand fra truslene mot justisministeren.

– Det er en svært alvorlig sak. Jeg er sjokkert. All form for vold må fordømmes. Dersom volden øker i samfunnet, er det et uttrykk for at demokratiet svikter, sier teatersjefen til NRK.

– Presenterer konspirasjonsteorier

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) var en annen av personene som opplevde at huset hans var filmet og brukt i teateroppsetningen.

Tybring-Gjedde sier han tror det er en sammenheng mellom teaterforestillingen og hendelsen hjemme hos Wara.

– Det er i alle fall nærliggende å tro at dette kan knyttes til teaterforestillingen hvor man lå ute i buskene og filmet boligen til justisministeren og andre. Dette kan skape holdninger og kanskje vilje der ute til å gjøre hærverk og andre ting som er veldig negativt, sier han til NRK.

Han tror ikke teateret står bak, men mener Black Box har presentert konspirasjonsteorier om et hemmelig nettverk av rasister som kan ha inspirert noen til å handle.

– Selv om det ytringsfrihetsmessig visstnok er lov å filme i hagene til folk, så skaper det spenninger i samfunnet og frykt, sier Tybring-Gjedde.

Tybring-Gjedde mener at selv om filmingen er innenfor ytringsfrihetens rammer, så bør ikke enhver ytring ytres selv om den er lovlig. Han mener Statsministerens kontor og Stortinget burde anmeldt saken:

– Det burde absolutt vært etterforsket om det var innenfor lovens rammer, og selv om det er det, så burde man sett mye mer alvorlig på det enn de man gjør i dag.

Samboeren reagerte

Waras samboer Laila Anita Bertheussen reagerte i en VG-kronikk kraftig på snikfilmingen.

– De filmer stuevinduet og soveromsvinduet, og der inne er jeg. Jeg som aldri har oppsøkt offentlighetens lys, skriver Bertheussen.

Verken Bertheussen eller Wara ønsker å kommentere saken overfor NRK i kveld.

Justisdepartementet og Statsministerens kontor vil heller ikke kommentere saken og henviser til PST.