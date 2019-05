Bjørnland: – Jeg har ikke endret mening om bevæpning selv om jeg har blitt politidirektør

Bjørnland har vært politidirektør i seks uker, etter å ha vært sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste i nesten sju år.

Onsdag kveld satt hun i stolen til Ole Torp i TV-programmet «Torp».

Som PST-sjef skrev hun et høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet om at PST ønsket fast bevæpning av norsk politi.

På spørsmål om hun fortsatt ønsket fast bevæpning, svarte hun:

– Jeg sa da at med utvikling i operasjonsmønsteret til ekstreme islamister, så er dette med rask respons avgjørende for å uskadeliggjøre gjerningspersoner. Med det utgangspunktet mente jeg da at politiet burde være bevæpnet, og det mener jeg fortsatt. Jeg har ikke endret mening selv om jeg har blitt politidirektør, sier Bjørnland.

Anser spørsmålet som avgjort

Bjørndal legger til at hun også ser fordeler ved et sivilt politi og at hun ikke har noen problemer med å forholde seg til den politiske beslutningen om et generelt ubevæpnet politi i Norge.

– Kommer du til å jobbe for en fast bevæpning av norsk politi i jobben som politidirektør?

– Nei, det spørsmålet anser jeg nå som avgjort av politisk ledelse og et stortingsflertall som ikke ønsker generell bevæpning, sier Bjørnland.

– Men at du, med din tunge kompetanse på området, ønsker fast bevæpning, vil ikke det ha betydning for fremtidige politiske prosesser om bevæpning?

– Jeg oppfatter at dette har vært behandlet politisk nylig, så jeg kommer ikke til å bringe opp den debatten, med mindre det er ønskelig.

Bevæpnet på 17. mai

Norsk politi er som hovedregel ubevæpnet, men i flere perioder har det vært gitt en tidsbegrenset generell bevæpning av politiet grunnet trusselbilde. Under årets 17.-maifeiring skal operativt politi være bevæpnet.

Bevæpningsadgangen er avgrenset til såkalt innsatspersonell som er sertifisert til å bære våpen under større arrangementer, og det vil være opp til politimesterne å vurdere hvilke arrangementer dette gjelder.

Politidirektoratet baserer seg på den generelle trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste som ikke har noen konkrete opplysninger knyttet til 17. mai.