– Jeg er jo på overtid, jeg må jo si det, sier Bjørn Kjos (71).

NRK møter ham på vei til en luftfartskonferanse i Brussel, hvor han er ett av trekkplastrene.

Den siste tiden har det blitt spekulert på om Kjos vil selge selskapet han har bygget opp fra grunnen av, og som han fortsatt sitter i sjefsstolen for.

Et salg skjer i så fall med tungt hjerte for Kjos.

– Jeg synes det er for tidlig å selge. Det er min personlige mening, sier Norwegian-direktøren til NRK.

– Nå er vi akkurat ferdig med oppbyggingen. Vi har investert vanvittig mye, rekruttert fantastisk mye besetning og ansatt piloter. Nå har vi tatt alle kostnadene, og vi er klare til å høste.

FLERE FRIERE: Bjørn Kjos leder et flyselskap som flere er interessert i å kjøpe. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

– Målet er å få en størrelse der du vet at du greier deg alene. Dette er som enhver masseforretning, for eksempel varehandel. Du må ha en viss masse for å greie deg, sier Kjos.

Maktesløs posisjon

Lufthansa har vist interesse for å kjøpe Norwegian. Det har også det spansk-britiske selskapet International Airlines Group (IAG), som blant annet eier British Airways. IAG eier allerede fire prosent av aksjene i Norwegian, men uttalte denne uken at selskapet ikke er interessert i å ta del i en budkrig.

Kjos understreker at det ikke er opp til han selv å bestemme hva som skal skje videre med Norwegian.

– Hadde jeg eid selskapet 100 prosent kunne jeg avgjort det på en annen måte.

ORDKNAPP: – I like Norway a lot, svarte Lufthansa-leder Carsten Spohr da NRK nylig spurte ham om et mulig kjøp av Norwegian. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Kjos sier han kommer til å lytte til de andre aksjonærene når det gjelder framtiden til Norwegian.

– Vi må holde posisjonene rene. Jeg leder selskapet, men i denne situasjonen er det styret som må ta beslutningene og gi råd til de andre aksjonærene, sier Kjos.

Sammen med styreleder Bjørn Kise har Kjos 24,6 prosent eierandeler i Norwegian gjennom investeringsselskapet HBK Holdning. Det gjør ham til den største aksjonæren.

– Men du er jo en stor aksjonær i selskapet og i tillegg leder. De vil vel lytte til deg også?

– Jeg vil bli spurt. Det håper jeg da. Når jeg blir spurt vet jeg hva de andre aksjonærene vil. Da vil ikke jeg sitte igjen og si at vi aldri i verden skal selge selskapet, sier Kjos.

Omstridt gjeldstrussel

Lavprisselskapet er nå selskapet som frakter flest passasjerer inn og ut av Oslo lufthavn.

Men gjelden har vokst seg stor etter at selskapet gikk til innkjøp av 122 fly i 2012.

Norwegian står overfor en «syklon av utfordringer», mener senioranalytiker i Bernstein Research, Daniel Roeaska, som analyserer flybransjen fra England.

SKEPTISK: Analytiker Daniel Roeaska mener at Norwegians strategi er for aggressiv. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

– Hvis man har en negativ strøm av penger og du brenner pengene, vil du gå tom for penger. Da vil man etter hvert gå konkurs, sier Roeaska til NRK.

Også DNB har stilt seg kritisk til Norwegians fremtid, og har uttalt at flyselskapet vil trenge et par milliarder i kapital allerede første kvartal neste år.

– Vi kommer ikke til å få problemer med å innfri våre låneforpliktelser. Hvis vi hadde trengt flere penger, så henter vi flere penger, sier Kjos, og legger til at salg av nye fly er nøkkelen til å tjene penger.

– Vi har kjøpt inn fly vi vet vi kan tjene penger på, og som vi vet at vi kommer til å selge i markedet. Det var en strategi vi bestemte allerede i 2012.

Kjos er ikke enig i at han er en direktør som spiller høyt og tar store sjanser.

– Vi hadde ikke gjort dette med mindre vi var helt sikre på måten vi finansierte det på, sier han.

– Varemerket vil ikke forsvinne

Blir Norwegian kjøpt opp av IAG eller Lufthansa, er det viktig for Kjos at varemerket Norwegian ikke forsvinner fra markedet.

– Varemerket Norwegian vil utvilsomt bestå. Vi ville tenkt oss godt om før vi hadde gått inn i et system hvor de hadde fjernet alle varemerker og selve Norwegian. Det skal mye til før avgjørelsen hvor varemerket blir ødelagt blir tatt, sier Kjos.

OMSVERMET: Det er mange av de største aktørene innenfor luftfart i Europa som vil ha en bit av Bjørn Kjos' selskap om dagen. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

– Andre flyr gammelt dritt

Norwegian-direktøren mener at selskapet er stort nok til å stå på egne ben.

– Vi trenger ikke gå inn i en ny allianse. Sammen med EasyJet er vi mye større enn de andre alliansene i Europa, sier Kjos.

Han er kritisk til de andre store selskapenes flyflåte, og mener Norwegians Dreamlinere, som bruker mindre drivstoff enn andre fly over Atlanterhavet, er bedre rustet mot høyere oljepriser.

Norwegian har nylig økt billettprisene som følge av at oljeprisen har steget mye og gitt dyrere drivstoff. Mens SAS i langt større grad har sikret seg mot svingninger i drivstoffprisen, merker Norwegian effekten av dyrere drivstoff umiddelbart.

Kjos mener at selskaper som Norwegian konkurrerer med etter hvert vil bli rammet hardere av oljeprishoppet, fordi flyene bruker mer drivstoff.

– Oljeprisen vil bare tynge oss i noen måneder. Så må de andre komme etter fordi de bare flyr gammel dritt, for å si det rett ut.