18-åringen ble pågrepet av politiet, etter at en mann i 20-årene ble skutt og skadet på Bjølsen i Oslo lørdag kveld. NRK meldte søndag at den siktede, tross sin unge alder, er en del av et tungt kriminelt miljø, som driver stort med narkotika.

Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning ved Oslo politidistrikt, bekreftet søndag at den siktede er godt kjent for poitiet.

NRK har sett nærmere på 18-åringens møter med politiet:

I januar 2020 ble mannen dømt for besittelse av 94 gram hasj i mai 2019, da han bare var 16 år. Den unge mannen sa til politiet at hasjen var til eget bruk, men ble ikke trodd av dommeren i Oslo tingrett.

På grunn av sin unge alder ble mannen, som er norsk statsborger, kun idømt 36 timer samfunnsstraff. Et par måneder senere, i mars 2020, havnet han igjen i politiets søkelys:

Natt til 20. mars var fem unge menn involvert i det politiet beskrev som et gateslagsmål på Torshov. To personer ble alvorlig skadet, tre ble pågrepet.

Ifølge politiet ble det brukt machete og kniv i slagsmålet, som ble sett i sammenheng med en pågående konflikt mellom unge i Oslo.

– Alvorlig å ha skytevåpen på gaten

18-åringen ble mandag varetektsfengslet i fire uker, etter et videomøte. Siktede var med på videolink fra arresten, iført smitteverndrakt, hette og munnbind. Det er ikke anledning for pressen å refere det som sies i fengslingsmøter.

Politiadvokat Rita Parnas i Oslo politidistrikt mener machete-saken viser at det er fare for at 18-åringen skal begå nye, straffbare handlinger.

– Det er såpass alvorlig at man har med seg skytevåpen ute, som man også bruker. Da er det nødvendig å fengsle av allmennpreventive hensyn. Slike personer kan ikke gå rundt på gaten, sier Parnas.

I tillegg frykter politiet at siktede skal påvirke vitner. Parnas mener dette hadde vært nok til å begjære siktede fengslet, også om han var under 18 år.

Dommer Karsten Anker under det digitale fengslingsmøte etter drapsforsøk på Bjølsen lørdag kveld. Foto: Berit Roald / NTB

Nærmer seg machete-tiltale

18-åringen har vært siktet for drapsforsøk etter knivangrepet på Torshov i fjor, fordi politiet mener han brukte eller medvirket til å bruke machete/kniv mot fornærmede.

Det er flere siktede i machetesaken, og Oslo statsadvokatembeter er i disse dager i ferd med å ferdigstille en tiltale.

Statsadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo statsadvokatembeter sier påtalemyndigheten ikke kan bekrefte eller utgi tiltalebeslutninger før de er forkynt for den tiltalte.

18-åringens forsvarer Stian Mæland sier 18-åringen har nektet straffskyld for gateslagsmålet på Torshov i Mars i fjor.

Politiet fant tomhylser på bakken etter skytingen på lørdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ønsker ikke å forklare seg

Den siktede har foreløpig ikke forklart seg for politiet etter skytingen på Bjølsen lørdag kveld. Han nekter straffskyld, og begjærer seg løslatt.

Oslo tingrett skriver i mandagens fengslingskjennelse at det er en nærliggende fare for at siktede skal forsøke å forspille bevis, dersom han ikke fengsles.

Stian Mæland er forsvarer for 18-åringen. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

«(...) siktede har ikke ønsket å forklare seg for politiet og det er viktig for etterforskningen at siktede ikke får anledning til å påvirke vitner, eventuelle medsiktede og/eller fornærmede», skriver tingretten.

– Hvorfor ønsker ikke siktede å forklare seg for politiet?

– Det å ikke forklare seg for politiet er en straffeprosesuell rett han har i en alvorlig sak, der alle dokumenter er klausuluert, sier forsvarer Stian Mæland.

18-åringen tok mandag betenkningstid, for å vurdere om fengslingskjennelsen skal ankes.