Bistandsadvokat: – Snakk om kvelertak og slag

I en oppsiktsvekkende personlig uttalelse onsdag ettermiddag innrømmer Marius Borg Høiby vold mot kjæresten begått i alkohol- og kokainrus.

Dette skriver Marius Borg Høiby: Forrige helg skjedde noe som aldri skulle ha skjedd. Jeg utøvde kroppskrenkelser og ødela gjenstander i en leilighet i alkohol- og kokainrus etter en krangel. Jeg har flere psykiske lidelser som gjør at jeg gjennom hele oppveksten og det voksne liv, har hatt, og har utfordringer. Jeg har over lengre tid slitt med rusbruk, noe jeg har vært i behandling for tidligere. Denne behandlingen skal jeg nå gjenoppta og ta på største alvor. Rusbruken og mine diagnoser unnskylder ikke det som skjedde i leiligheten på Frogner natt til søndag forrige helg. Jeg ønsker å stå til ansvar for det jeg har gjort, og vil forklare meg sannferdig til politiet. For meg er det aller viktigste å si unnskyld til kjæresten min. Hun fortjente verken det som skjedde den kvelden, eller den ekstreme pågangen fra både norsk og utenlandsk presse i ettertid. Å bli forfulgt av fotografer og journalister i en tid som dette vet jeg at har vært tøft å stå i. Jeg vil også beklage til familien min. Jeg vet at mine handlinger i stor grad har gått ut over dere.Så til deg min kjæreste, unnskyld. Dette skulle aldri ha skjedd, og jeg tar fullt og helt ansvar for mine handlinger. Marius Borg Høiby

Uttalelsen kom overraskende da han ennå ikke har villet la seg avhøre av politiet.

– Han har formelt ikke tatt stilling til straffskyld da han ikke har vært i avhør, men i realiteten er dette en erkjennelse av straffskyld etter siktelsen, skriver forsvarer Øystein Bratlien til NRK.

Marius Borg Høiby til NRK: Innrømmer bruk av vald Du trenger javascript for å se video.

– Snakk om kvelertak og slag

Høiby er siktet for kroppskrenkelse og skadeverk.

– Det er snakk om kvelertak og slag, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Kvinnen er sykemeldt og har hatt legetilsyn. Hun har ikke vært innlagt på sykehus, og har heller ikke ønsket besøksforbud.

– Det går bra med henne, sånn fysisk, sier Larsen.

Hun sier at det som skjedde denne natta, var en engangshendelse, men at hun ikke vil kommentere det nærmere.

Bistandsadvokaten møtte flere medier i Arendal onsdag ettermiddag.

– Har ventet på dette

– Klienten min har ventet på dette, at han skulle innrømme det han har gjort, og at han skulle beklage og legge seg flat, sier Larsen.

Hun sier kvinnen har det vanskelig, men at det at Høiby nå går ut og beklager gjør det lettere. Det gjør at hun blir trodd, sier Larsen.

– Hun har også hatt ønske om at han skulle gå i avhør. Så det håper hun også at han gjør nå, at det ikke bare kommer en sånn melding, men at han faktisk går i avhør og erkjenner straffskyld.

Larsen kommenterte også Høibys erkjennelse av kokainmisbruk.

– Det er vel kanskje starten på at man får gjort noe med det, og det er hun (klienten, journ.anm.) glad for, sier bistandsadvokaten videre.

Larsen sa også at kvinnen var svært skuffet over lekkasjer til pressen.

– Hun er sjokkert og skuffet over alle lekkasjene som har vært i saken.

ØNSKER AVHØR: Politiinspektør Henriette Taxt Røstadli. Foto: Hanna Johre / NRK

Politiet vil ikke kommentere

Det er gått ti dager siden voldsepisoden i en leilighet på Frogner.

Unni Grøndal, pressesjef i Oslo politidistrikt, har ingen kommentar til saka.

Slottet vil heller ikke kommentere onsdag ettermiddag.

– Vi har ingen kommentarer, skriv Sara Svanemyr, pressekontakt ved Det kongelege hoffet.