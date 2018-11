Bioteknologirådet frykter DNA-tester kan misbrukes

Med noen få dråper spytt kan man finne ut hvor man kommer fra, og hvem som er foreldrene dine.

Interessen for bruk av DNA-analyser til å finne gamle slektninger eller eget opphav, er stor og økende i Norge.

Denne helga deltar flere enn 100 personer fra mer enn 20 landet på et slektsgranskingsseminar i Oslo.

Ifølge Yael Beck, direktør i My Heritage Norge, er nordmenn helt i verdenstoppen når det kommer til bruken av DNA-testing, og ifølge Beck er bruken økende.

– Siden i fjor, så har tallet gått opp med 80 prosent, sier hun til NRK.

Etiske spørsmål

Bioteknologirådet advarer at bruken av DNA-tester kan gi overraskende resultater for dem som søker svar, og at bruken kan ha flere etiske utfordringer.

Ifølge Truls Petersen, seniorrådgiver i Bioteknologirådet, kan svarene du får ha konsekvenser for andre enn bare deg selv.

– I kirkebøker er det er ikke alltid det er oppgitt hvem som er egentlig far, for eksempel. Du kan få vite at faren din ikke er faren din, sier han til NRK.

Han råder også brukere til å sette seg godt i kontraktene til selskapene som tilbyr tjenesten.

Det er spesielt viktig å finne ut hvordan informasjonen du gir ifra deg blir behandlet i etterkant, mener han.

– Det kan være lurt å lese kontrakten nøye. De kan være veldig lange, men forskning har vist at en del firmaer videreselger opplysninger. Så sjekk om det står noe om spyttet ditt blir kastet, eller om de kan selge det videre til andre som kan bruke det til andre formål, sier han til NRK.

Petersen sier at informasjonen du gir fra deg blir lagret på nettet, og dermed finnes det også en risiko for datainnbrudd. Han sier videre at gjør-det-selv-tester også kan misbrukes på andre måter.

– Det er lett å teste andres spytt uten at de har godkjent det, sier han.

Brukes til slektsgransking

Flere selskaper tilbyr nå hjemmetesting av DNA. Testingen foregår ved at man gir fra seg en spyttprøve fra munnhulen som sendes inn og analyseres på et laboratorium.

Ifølge forskning.no er det særlig tre slektskapsforhold som er populært å prøve å finne ut av ved bruk av DNA.

Det slektskap mellom mulige søsken langt tilbake i tid, ved at dere kan finne felles morslinje og/eller felles farslinje, finne far ved ukjent far-problematikk og finne foreldre ved skjult adopsjon eller donorfar/surrogatmor

Prøven du har sendt inn sammenlignes med prøver andre brukere har sendt inn. Om en slektning har sendt inn en DNA-prøve, kan man finne slektninger, skriver forskning.no.

Man kan også få svar på geografisk opprinnelse, uavhengig om noen med ditt arvemateriale har sendt inn en prøve.