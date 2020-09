Biltema og Byggmaker kan bli rammet av streik i helgen

Natt til lørdag utløper fristen for meklingen mellom arbeidstakernes organisasjon Handel og kontor og arbeidsgiverne i Virke. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland mener det er en reell fare for at det blir streik i varehandelen fra lørdag.

Risiko for streik: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier det kan bli butikkstreik Foto: Anders Fehn / NRK

– Dette er en vanskelig mekling i likhet med alle andre meklinger som har kommet inn i år. Det er mange bransjer som har økonomiske utfordringer og sliter. Samtidig er det noen bransjer som ikke i samme grad er berørt av de økonomiske utfordringene i Norge, sier Ruland.

Drøyt 5000 arbeidstakere kan bli tatt ut i streik i første omgang. Her finner du oversikten over bedrifter som kan rammes.

Sykelønnskrav

Store deler av varehandelen har kommet godt gjennom krisen så langt. Det har de ansatte også fått med seg.

– Jeg opplever at det er veldig stor streikevilje. Vårt viktigste krav er at du skal få full lønn og feriepenger under sykdom betalt av arbeidsgiver, sier leder for arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor Christopher Beckham.

Ikke nok med klapp på skulderen: Christopher Beckham og Handel og Kontor vil ha trygghet for at utbetaling av sykepenger. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I dag må ansatte som er sykemeldt lenger enn de 16 dagene arbeidsgiver er ansvarlig for søke Nav for å sykepenger. Det kan ta tid, ikke minst under koronakrisen.

Kravet er at bedriften tar seg av kontakten med Nav og forskutterer sykepengene slik at den ansatte får forutsigbare utbetalinger i sykdomsperioden. I tillegg at det skal beregnes feriepenger på sykepengene og arbeidsgiver skal betale dette.

– Nå under covid-19 har vi sett at butikkmedarbeidere har fått et klapp på skulderen for at de har gjort en god jobb. Men det ser vi ikke og derfor mener vi at arbeidsgiveren må stille opp på dette.

– Hvorfor er dette så viktig?

– Det er viktig fordi arbeidsgiver som den profesjonelle parten er den som skal forholde seg til Nav. Den som har blitt syk skal få tid til å bli frisk og få lønn på konto til den faste datoen.

Tapt 2 milliarder

Konkurransekraft: Ivar Horneland Kristensen og Virke mener det ikke er rom for nye ordninger. Foto: PEDER BERGHOLT/NRK

– Virksomhetene som omfattes av denne meklingen har hatt et omsetningsfall på 1,95 milliarder under koronakrisen, sier leder i Virke Ivar Horneland Kristensen

Han mener det verken er rom for lønnsvekst utover avtalen som konkurranseutsatt industri, frontfaget har forhandlet fram.

Oppgjøret i frontfaget ble på 1,7 prosent i årets lønnsoppgjør.

Og han vil heller ikke etterkomme krav om at arbeidsgiver tar ansvar for utbetaling av sykepenger og betaler for feriepenger ved sykdom.

– Vi må ha en avtale som sikrer konkurransekraft og står seg over tid, sier Kristensen.

– Hva slags lønnsramme er det dere legger dere på nå?

– Vi er opptatt av frontfaget og vi mener frontfaget er det som må følges her.

Under mekling er det kun Riksmekleren som har lov til å uttale seg. NRK gjør oppmerksom på at intervjuene med Handel og Kontor og Virke er gjort før meklingen startet torsdag.