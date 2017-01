Bilselger: Jensen oppbevarte over 100.000 kroner på MC-verksted

Helt sentralt i aktoratets bevisførsel rundt korrupsjonstiltalen mot Eirik Jensen er den tidligere politimannens omfattende kontantøkonomi. Spesialenheten for politisaker mener Jensen over en tiårsperiode satte inn over en million kroner i kontanter på sine kontoer, og at Cappelen var hovedkildene til pengene.

Temaet i retten torsdag var perioden 2007 til 2010. I denne perioden la Spesialenheten fram dokumentasjon på at Jensen blant annet satte inn 134.000 kroner kontant i løpet av ti dager i februar.

Jensen hevder at dykkeroppdrag, kjøp og salg av biler, samt gaver fra foreldre er grunnen til en jevn tilførsel av kontanter. I denne forbindelse kom aktor inn på et bilkjøp Jensen gjorde i 2009.

– Hentet 100.000 kroner fra skap

Jensen kom da i kontakt med en mann på Finn.no, for å kjøpte en Chevrolet priset til 120.000 kroner.

– Jeg husker ikke så mye av det, men dette var vel utgangssummen på Finn.no. Jeg mener jeg fikk prutet den ned til cirka 100.000 kroner, men det er lenge siden, sier Jensen.

GRORUD JERNBANESTASJON: MC-klubbhuset lå i tilknytning til Grorud jernbanestasjon, og skal ha blitt leid av NSB. Foto: Trond Strandsberg/Wikipedia

Selgeren er stevnet som vitne av aktoratet. I avhør har han forklart at han møtte Jensen ved et verksted på Grorud. Jensen har fortalt Spesialenheten at det er snakk om et verksted en veteransykkel og ting som skal restaureres.

Mannen som solgte bilen har fortalt Spesialenheten at Jensen hentet ut kontantene fra et skap på bakrommet på verkstedet.

Jensen nektet for dette, og sa at selgeren aldri var inne i bygningen. I avhøret sier Jensen, som lenge har vært interessert motorsykler, at han tvilte på om det lå noen penger der. Han fortalte videre at Chevroleten ble betalt med oppsparte midler.

Politiets MC-klubb

Verkstedet var tilknyttet lokalene til MC-klubben «Iron Pigs». «Iron Pigs» bestod hovedsakelig av MC-interesserte politifolk. Klubbhuset var den gamle pakksentralen på Grorud togstasjon. Verkstedet skal ifølge Jensen ha blitt leid av hans tidligere kollega John Malden. Malden har etter at saken mot Jensen ble kjent støttet sin tidligere kollega i flere intervjuer.

NRK har vært i kontakt med Malden, som ikke ønsker å kommentere saken.

I 2011 meldte Aftenposten at MC-klubbene brukte lokalet på Grorud ulovlig. Ifølge Jensen eksisterer ikke klubben lenger i dag. Han er også usikker på om han møtte bilselgeren ved klubblokalene.

– Jeg tror jeg møtte selgeren på Alnabru eller Bryn for prøvekjøring, sier Jensen, som svarer bekreftende på aktors spørsmål om han betalte for bilen med kontanter.

Tapsprosjekt

Aktor Kristine Schilling begynte deretter å spørre Jensen om han husker hvor Jensen oppbevarte pengene.

– Ble han overrasket da du kom med kontanter?

– Det virket ikke sånn. Han virket veldig fornøyd.

I avhør har Jensen forklart at han kjøpte bilen for 120.000 kroner, og solgte den for rundt 85.000 kroner. Aktor Kristine Schilling konstaterer at bilen var et tapsprosjekt for Jensen. I retten torsdag kunne ikke Jensen svare sikkert om hendelsen.

– Jeg tror ikke jeg var inne i lokalet. Jeg er også usikker på om salgssummen stemmer.

– Husker du nå at dere møttes utenfor dette lokalet?

– Hvis han sier det, kan det hende det var parkeringsplassen på baksiden. Det var et verksted vi leide.

– Hvem er vi?

– En guttegjeng. Litt eldre gutter, da, sier Jensen, som forteller at lokalet ble brukt til å mekke på sykler.

Elden: – Hadde større summer liggende

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden mener ikke det er noe grunn til å legge spesielt vekt på episoden. Han viser blant annet til det Jensen selv har forklart, at han i perioder hadde store kontantbeløp liggende, på grunn av sin arbeidssituasjon. Jensen har i retten fortalt at han i perioder oppbevarte opp mot 400.000 kroner i tilfelle han måtte «stikke av» på kort varsel.

– Det er ikke noe spesielt ved denne betalingen. Partene er litt uenige om hvor pengene lå, men de er enige om at det ble betalt, sier Elden.

MEDAKTOR: Guro Glærum Kleppe, assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker, sier Jensens kontantstrøm er en viktig del av saken mot Jensen. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Assisterende sjef i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe ønsker ikke å kommentere detaljer rundt oppbevaringen av kontanter i MC-lokalet.

– All Jensens bruk og tilgang av kontanter er en viktig del av etterforskningen og utspørringen av Jensen. Vi vil ha hans forklaring til den bruken av kontanter som vi har avdekket, sier Kleppe.

Lukket dørene

Uke to av rettssaken mot den pensjonerte politilegenden Eirik Jensen og narkotikasmugleren Gjermund Cappelen ble torsdag avsluttet som den startet: Bak lukkede dører.

Hensikten er at bare rettens aktører skal få tilgang til detaljene om informasjonen Cappelen skal ha gitt Jensen om kriminalitet. Mandag fortsetter Spesialenheten sin utspørring av Jensen. Temaet blir da blant annet kontantøkonomi og SMS-er med Cappelen i perioden 2010–2013.