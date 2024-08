– I kveld er vi alle i Solingen i sjokk og stor sorg, det skriver borgermesteren i Solingen Tim Kurzbach på Facebook.

Han skriver at de alle ønsket å feire byjubileet, men nå må de sørge over døde og skadde.

Flere personer ble angrepet med kniv under byfesten i Solingen i Tyskland sent fredag.

Den tyske avisen Bild melder om minst tre døde, og at gjerningspersonen skal være på frifot.

Politiet sier ifølge Reuters at de ikke kan kommentere hendelsen i byen ennå.

Angrepet skjedde på torget Fronhof i byen som ligger vest i Tyskland.

Lokalvisen Solinger Tageblatt. forteller om sterke inntrykk for vitner som har vært nær til hendelsene.

Video fra sosiale medier viser utrykning etter knivstikking i Solingen i Tyskland. Du trenger javascript for å se video. Video fra sosiale medier viser utrykning etter knivstikking i Solingen i Tyskland.

Store mannskap har rykket ut

Det pågår redningsarbeid på stedet. Et politihelikopter sirkler ifølge avisa over området.

Tysk politi sier ifølge Reuters at de per nå ikke kan gi noe informasjon om hendelsen i byen.

Angrepet skal ha skjedd 21.45, og arrangementet ble avlyst like etter klokka 22.

Veier har blitt stengt i området, og folk bes om å holde seg inne. Det tyske politiets SEK, et terrorpoliti, er på vei.

Rundt 40 spesialkjøretøy fra hele Nordrhein-Westfalen-området er på plass.

Det tyske nyhetsbyrået DPA siterer politikilder på at det ikke har vært noen pågripelser.

Bevæpnet politi på plass i Solingen. Foto: Gianni Gattus / AP

Feiret byens 650-års jubileum

Det var under en feiring av byens 650 år jubileum at angrepet skjedde, og folk ble raskt bedt om å forlate området.

Feiringen denne helgen omtales som en Mangfoldsfestival, og det var ventet over 80.000 besøkende til festivalen som varer fra fredag til søndag.

Solingen er en by i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, øst for Düsseldorf. Byen har litt over 160.000 innbyggere.

Sperringer i Solingen. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters

Flere angrep mot steder folk samles

Det har de siste årene vært flere angrep mot steder der folk er samlet i Tyskland. Et at de mest omtalte var angrepet mot julemarkedet i Berlin i 2016.

I 2020 ble ni mennesker skutt og drept på flere barer i byen Hanau som ligger i delstaten Hessen sentralt i Tyskland.

Og i 2023 var det et knivangrep på et tog.