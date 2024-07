Biden uttrykker sine kondolanser til den døde personens familie.

– Det er ingen plass i USA for denne type vold. Et attentatforsøk er imot alt hva vi står for som nasjon, sier han søndag kveld.

Søndag kveld norsk tid kommenterte den amerikanske presidenten skuddene og attentatforsøk mot sin konkurrent Donald Trump.

Visepresidenten og Biden ble ifølge presidenten søndag ettermiddag informert om hendelsen av FBI.

Biden sier de ikke har noen informasjon om motivet for skytingen, men er kjent med gjerningspersonen.

Biden hadde ellers lite å komme med søndag kveld, men sier pressen vil få løpende informasjon utover kvelden.

Skudd mot den tidligere presidenten

Det var natt til søndag 14. juli norsk tid at det smalt flere ganger mens Donald Trump gjennomførte et valgkampmøte i Pennsylvania

Den tidligere presidenten og nå republikanernes presidentkandidat før høstens ble raskt omringet av sikkerhetsvakter og lagt i bakken for egen sikkerhet.

Sent lørdag kveld ble USAs tidligere president Donald Trump truffet i øret av et skudd under en tale på et valgkampmøte i Pennsylvania.

En person ble drept og to kritisk skadd.

Donald Trump ble skutt mot natt til søndag norsk tid. Foto: Gene J. Puskar / AP

Ekspresident Donald Trump skriver selv på hans sosiale plattform at han ber for ofrene etter skytingen på valgkampmøtet i Pennsylvania. Han ønsker de to mennene som ble kritisk skadet god bedring.

– Det er viktigere enn noen gang at vi står samlet, viser vårt sanne ansikt som amerikanere og ikke lar ondskap vinne, skriver han.