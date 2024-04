Biden har signert TikTok-ultimatum: Selg eller bli forbudt i USA

Den amerikanske kongressen har nå vedtatt et lovforslag som vil forby TikTok i USA dersom det Kina-baserte selskapet ByteDance ikke selger sine eierandeler.

Lovforslaget fikk overveldende flertall i både Representantenes hus og Senatet.

Onsdag ettermiddag signerte president Joe Biden loven.

TikToks sjef for samfunnskontakt i Amerika, Michael Beckerman, har kommunisert til ansatte at de mener lovforslaget er i strid med den amerikanske grunnloven og at de vil ta kampen videre i rettssystemet. Det skriver mediehuset The Information.

TikTok-toppsjef Shou Chew kritiserer loven i en videouttalelse:

– Dette er et forbud mot TikTok. (...) Politikere kan gjerne si noe annet, men ikke la det forvirre deg. Mange av dem som la frem lovforslaget innrømmer at et TikTok-forbud er det endelige målet.

Bidens gjenvalgskampanje sier til nyhetsbyrået Reuters at de vil fortsette å drive valgkamp på TikTok fram til et eventuelt forbud.

Drevet av Kina-frykt

De største sosiale mediene i Vesten eies hovedsakelig av amerikanske selskaper. De få unntakene har vært TikTok, WeChat, og Telegram.

TikTok beskriver seg selv som et internasjonalt teknologiselskap med hovedkvarter i Los Angeles og Singapore.

INNKALT SOM VITNE: TikTok-sjef Shou Zi Chew vitnet i januar i Kongressen. Der ble han grillet av amerikanske lovgivere om koblinger til Kina og om de gjør en god nok jobb med å beskytte barn på plattformen. Foto: Jose Luis Magana / AP/NTB

Likevel henger det over selskapet at de kinesiske forbindelsene kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet – enten ved å påvirke brukerne eller spionere på dem.

Det kommer av at morselskapet ByteDance ble grunnlagt i Kina og fortsatt har en stor tilstedeværelse i landet.

Skeptisk til lovforslag

Forsker Vivi Ringnes Berrefjord leder Cyberprogrammet ved Forsvarets høgskole. Hun er skeptisk til at lovforslaget mot TikTok er den rette medisinen.

– Den store effekten er at man setter søkelyset på fremmede makters digitale aktiviteter. TikTok er en app alle kjenner, og slik får et større publikum kjennskap til frykten man har for digital påvirkning og spionasje, sier Berrefjord.

SKEPTISK: Forsker Vivi Ringnes Berrefjord er usikker på om lovforslaget i Kongressen vil ha en stor effekt. Foto: Forsvarets høyskole

Berrefjord mener at vestlige land bør gjøre seg mindre sårbare for utenlandske påvirkningsoperasjoner, men mener det er uheldig at man fokuserer på enkeltapper istedenfor å se mer helhetlig på utfordringen.

Hun tror lovforslaget vil gjøre lite for å sikre nordmenn og amerikanere mot spionasje:

– Norge er en av de mest digitale landene og vi legger igjen en stor mengde digitale fotspor. Hvis Kina ønsker å overvåke oss så vil de kunne gjøre det uavhengig av TikTok.

TikTok distanserer seg fra Kina

Dette er ikke første gang TikTok risikerer å bli forbudt i USA. Daværende president Donald Trump forsøkte i 2020 å forby appen med en presidentordre.

Forsøket førte ikke frem, men trusselen om et tvangssalg har siden hengt over selskapet.

Som en konsekvens av Trump-forsøket, har TikTok igangsatt en rekke initiativ for å begrense sine koblinger til Kina.

En av disse er prosjekt Clover. Det innebærer at TikTok skal flytte europeiske brukerdata til datasentre i Irland og Norge. Som en del av dette prosjektet flyttet TikTok i fjor inn i datasenteret i Hamar.

TikTok har tidligere avvist at de har delt brukerdata med kinesiske myndigheter.

Tann for tann

Fredag forrige uke fjernet Apple fire apper fra den kinesiske appbutikken, skriver Reuters. Med det ble Threads, WhatsApp, Telegram, og Signal vanskeligere å benytte seg av i Kina.

Forbudt: Appene Signal, Threads, WhatsApp og Telegram er nå fjernet fra den kinesiske appbutikken. Grafikk: NRK

Myndighetene i landet begrunnet avgjørelsen med hensynet til nasjonal sikkerhet.