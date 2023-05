Bhatti har ankommet retten i Pakistan: Søker om kausjon

Arfan Bhatti ankom rettsalen i Islamabad i Pakistan med håndjern. Etter å ha snakket med sin advokat sitter han i salen med andre siktede som venter på fremstilling.

Her vil hans pakistanske forsvarer Zia ur Rehman fremme en søknad om kausjon, opplyser han til NRK.

– Min klient har fått unødvendig hard behandling på grunn av press fra norske myndigheter, sier forsvarsadvokaten.

Retten skal avgjøre om han løslates fra varetekt mot kausjon, og vil vurdere rømningsfaren, opplyste hans norske advokat John Christian Elden til NRK i går.

Den kjente norske islamisten Arfan Bhatti ble i september ifjor siktet for medvirkning til terroren i Oslo i juni ifjor. Siden den gang har han vært internasjonalt etterlyst.

Norsk politi har forsøkt å få Bhatti utlevert fra Pakistan siden november ifjor. Der har han vært siden 8. juni 2022.

Risikerer 30 år i fengsel

Rettsmøtet i morgen er det tredje Bhatti møter opp til. Først om en måned eller to vil hele saken tas opp, med bevisførsel, som er oversendt fra norsk politi.

Blant annet en dialog fra meldingstjenesten Whatsapp, hvor en norsk tjenesteperson fra E-tjenesten utga seg for å være islamist. I dialogen har han chattet med det politiet mener er Arfan Bhatti.

Utenfor rettslokalene i Islamabad. Foto: NRK

Advokat Rehman i Pakistan sa til NRK mandag at han ikke synes bevisene mot Bhatti er gode nok.

Forholdene Bhatti er siktet for har en strafferamme på 30 år. Han ble pågrepet av pakistanske myndigheter den 26. september ifjor.

Arfan Bhatti mener at siktelsen er grunnløs, og at han er uskyldig. Han sier via sin advokat i Pakistan at han gjerne kommer til Norge frivillig, men ikke ønsker å eskorteres av politi.