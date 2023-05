Arfan Bhatti ankom rettsalen i Islamabad i Pakistan med håndjern. Etter å ha snakket med sin advokat satte han seg i salen med andre siktede som ventet på fremstilling. I 12:30-tiden var høringen i gang.

Høringen pågår for lukket rett, og pressen er sendt ut på gangen av hensyn til den pågående etterforskingen i både Norge og Pakistan. Det er fotoforbud både i og utenfor rettsbygningen.

I retten fremmet Bhattis pakistanske forsvarer Zia ur Rehman søknad om kausjon, opplyser han til NRK.

– Min klient har fått unødvendig hard behandling på grunn av press fra norske myndigheter, sier forsvarsadvokaten.

Retten skal avgjøre om han løslates fra varetekt mot kausjon, og vil vurdere rømningsfaren, opplyste hans norske advokat John Christian Elden til NRK i går.

Ved 12:40-tiden mottok dommeren kausjonsbegjæringen, men det ble besluttet at en avgjørelse først vil bli fattet ved neste høring i retten. Beslutningen vil skje tirsdag neste uke.

Bhattis forsvarer sier til NRK at dommeren godtok søknaden. Ifølge pakistansk rett, hadde dommeren mulighet til å avvise søknaden på stedet. Det ble ikke gjort.

Advokat Rehman sier at han tolker dette som et skritt i retningen av at Bhatti vil kunne få kausjon.

Pakistansk politimann: – Fornøyd med utsettelsen

Norsk forsvarer Elden sier til NRK at han har oppfattet at myndighetene i Pakistan opplever press fra myndighetene i Norge:

– Det er ikke unaturlig at norske myndigheter ser saken som viktig. Bevisene blir imidlertid ikke bedre uansett hvor mye det presses, og jeg skjønner at politiet i Pakistan trenger mer drahjelp fra norske myndigheter om de skal komme noen vei, sier Elden.

NRK har vært i kontakt med Oslo politidistrikt, men foreløpig ikke fått svar på våre henvendelser.

Det føderale politiet i Pakistan FIA bekrefter ovenfor NRK at gikk mot å løslate Bhatti.

– Vi er fornøyde med utsettelsen. Og vil nå ha møter med norsk politi og ambassaden for å forberede oss til neste høring, sa en tjenestemann som ikke ønsker å bli navngitt.

Den kjente norske islamisten Arfan Bhatti ble i september ifjor siktet for medvirkning til terroren i Oslo i juni ifjor. Siden den gang har han vært internasjonalt etterlyst.

Norsk politi har forsøkt å få Bhatti utlevert fra Pakistan siden november ifjor. Der har han vært siden 8. juni 2022.

Risikerer 30 år i fengsel

Rettsmøtet i morgen er det tredje Bhatti møter opp til. Først om en måned eller to vil hele saken tas opp, med bevisførsel, som er oversendt fra norsk politi.

Blant annet en dialog fra meldingstjenesten Whatsapp, hvor en norsk tjenesteperson fra E-tjenesten utga seg for å være islamist. I dialogen har han chattet med det politiet mener er Arfan Bhatti.

Utenfor rettslokalene i Islamabad. Foto: NRK

Advokat Rehman i Pakistan sa til NRK mandag at han ikke synes bevisene mot Bhatti er gode nok.

Forholdene Bhatti er siktet for har en strafferamme på 30 år. Han ble pågrepet av pakistanske myndigheter den 26. september ifjor.

Arfan Bhatti mener at siktelsen er grunnløs, og at han er uskyldig. Han sier via sin advokat i Pakistan at han gjerne kommer til Norge frivillig, men ikke ønsker å eskorteres av politi.

Bhatti er en av fire siktede etter Zaniar Matapour skjøt og drepte 2 personer, og skadde flere i Rosenkrantz gate i Oslo 25. juni 2022.

De tre andre, blant dem Matapour, er varetektsfengslet i Norge. NRK har tidligere omtalt at Matapour og Bhatti hadde kontakt i forkant av skytingen.