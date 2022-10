Bevæpnet politiet rykket ut til gassanlegg etter mulig droneobservasjon

Klokken 21.30 torsdag kveld fikk politiet melding fra Forsvaret som er utstasjonert på Kårstø-anlegget til Equinor i Tysvær om mulig observasjon av en drone.

Politiet vet at dette er et gassanlegg som kan være av særskilt interesse, og ser alvorlig på hendelsen.

– Med tanke på sikkerhetssituasjonen som er i Europa nå og at dette er et gassanlegg som har en sentral rolle i Europas energiforsyning så er det naturlig at vi tar slike observasjoner på alvor, forteller operasjonsleder Sørvest politidistrikt Victor Fenne-Jensen til NRK.

Det var Stavanger Aftenblad som meldte om saken først.

Store politistyrker

Store politistyrker rykket ut til begge sider av Boknafjorden natt til fredag.

– Det er et relativt stort område og en drone har en viss aksjonsradius, sier Fenne-Jensen.

Politiet sjekket blant annet kjøretøy i området.

– Vårt hovedmål i disse timene aksjonen pågår er å få det verifisert og identifisert dronen, dronepilot, personer og eventuelle kjøretøy, sier han.

Rundt klokken 0130 natt til fredag avsluttet politiet den operative innsatsen ved Boknafjorden.

– Vi har jobbet et par timer, og har nå avsluttet den operative innsatsen. Dette fortsetter nå i etterforskning- og etterretningssporet, forteller politiets innsatsleder på stedet, Fritz Arne Lilleskog.

Han legger til at saken vil bli anmeldt.

Det er ikke gjort beslag av noen drone, og ingen er pågrepet i saken.

Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Flere hypoteser

Hendelsen vil gå inn i den sentraliserte etterforskningen som Sørvest politidistrikt har på droneobservasjoner i eget, og andre sine distrikt.

Politiet har flere hypoteser i sitt arbeid med å få identifisert hvem som kan stå bak.

–I den ene enden av skalaen så kan det være fremmede makter, i den andre enden kan det være en hobby-drone pilot. Imellom der kan det være ulike aktører, sier operasjonsleder ves Sørvest politidistrikt Victor Fenne-Jensen.

Bevæpnet politi

Politistyrkene som ble sendt ut natt til fredag var bevæpnet.

– Når vi ikke vet hvem, om det er én eller flere personer eller hvilket miljø og intensjonen er må vi ta høyde for alle hypoteser. Som et forebyggende tiltak er politiet bevæpnet i denne innsatsen, sier Fenne-Jensen.