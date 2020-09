Klokken 23.10 meldte politiet på Twitter er trappet ned.

– Vi har ikke kommet over skadde personer. Vi jobber videre med å følge opp det som fremstår som tre ran og ransforsøk i området,.

– Det pågår fortsatt et søk ute i området Fornebu/Snarøya. Vi har fått flere meldinger om personer som skal ha blitt ranet i etterkant av den festen som har vært ute på Halden brygge, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Politiet i Oslo har fått inn meldinger om slåssing og skadeverk på Halden brygge på Snarøya. Pedersen bekrefter ovenfor NRK at det er mellom 200 og 300 ungdommer på stedet.

Ungdommer på anslagsvis mellom 13 og 19 år fra Asker, Bærum og hele Oslo skal ha blitt invitert til fest via sosiale medier, forteller politiets innsatsleder på stedet Frode Kampen.

Like før klokken 22.00 meldte politiet at de hadde måttet bevæpne seg etter meldinger om skudd mot en bil.

Knuste bilruter

NRK har vært i kontakt med naboer i nærheten av Halden brygge, som forteller at det kom flere grupper med ungdommer i løpet av kvelden. Det skal ikke ha vært personer som bor på Snarøya.

– Vi merket at det var støy, og at de forsøkte å komme seg inn på eiendommen vår. Men de opptrådte ikke truende da de ble snakket til, sier en av naboene.

De forteller om knuste ruter på en bil og kaotiske tilstander før politiet ankom.

– Når vi hører dette, er det ikke noe hyggelig. Vi bor på en øy, med én vei ut og inn. Det er ekkelt, sier naboen.

Foto: CAMILLLA WERNERSEN / NRK

– Flere ransoffer

NRK har vært i kontakt med operasjonssentralen i Oslo politidistrikt, som sier at situasjonen er svært kaotisk på stedet og at det har kommet ubekreftede meldinger om skudd.

Politiet har også kommet i kontakt med tre forskjellige ransofre, ifølge Pedersen. Blant de er en jente som skal ha blitt fraranet mobiltelefon og «earpods», og en guttegjeng som skal ha blitt truet. Ytterligere ett offer har kontakten politiet etter å ha opplevd å blitt ranet.

– Heldigvis har vi ikke kommet i kontakt med noen som er alvorlig skadd, sier Pedersen.

Ifølge operasjonsleder Vidar Pedersen skal det ha vært naboer på stedet som har meldt fra til politiet.

Har undersøkt bil

Politiet er fremdeles bevæpnet med bakgrunn i meldinger om skudd mot en bil. Pedersen forteller at de ikke har fått en endelig avklaring på om det har blitt skutt eller ikke.

– Men patruljen som er på stedet har kikket på den og sier at det er skader på bilen, og det kan tenkes at det er forenelig med skuddskader fra et finkalibret våpen.

Ingen er mistenkt eller pågrepet så langt i saken, men politiet etterforsker ranshendelsene.

– Men operativt avslutter vi nå. Ungdommen har stort sett kommet seg bort hefra med buss og bil, sier innsatsleder Kampen.