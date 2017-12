Den ansatte hadde en betrodd stilling i Sporveien, selskapet som kjører all trikk og T-bane i Oslo og Akershus og er eid av Oslo kommune. Nå er kvinnen tiltalt for grov økonomisk utroskap.

I løpet av et halvt år bestilte kvinnen 148 mobiltelefoner, ifølge tiltalen. Telefonene var av typen iPhone 6 og 6S og har en samlet verdi på nærmere 1.3 millioner kroner.

– Sporveien anmeldte saken og politiet startet umiddelbart etterforskning, sier Ole Rasmus Knudsen, leder for påtaleavsnitt for økonomi og spesialetterforskning.

– Vi ser alvorlig på at noen bruker sin stilling til egen eller andres vinning, sier Knudsen.

Etter det NRK forstår har kvinnen innrømmet å ha bestilt et visst antall av de 148 mobiltelefonene på bedriftens regning, for egen vinning. Hun skal også ha forklart at noen telefonene ble gitt bort.

– Hun erkjenner delvis straffskyld, sier forsvarer Celina Therese Ekholt.

Den ansatte fikk sparken da saken ble oppdaget. Sporveien Oslo sier til NRK at de ikke ønsker å kommentere saken før tiltalen kommer opp for Oslo tingrett i januar.

148 IPHONE: Kvinnen bestilte mobiltelefonene på bedriftens regning, ifølge tiltalen. Hun erkjenner å ha bestilt noen av telefonene, og skal ha erkjent at hun ga noen av dem videre. Foto: Kiichiro Sato / Ap

Flere saker med «utro tjenere»

ØKNING: Kristin Ottosen Kvigne er direktør for avdeling for politifag i Politidirektoratet. De opplever en økning i saker med utro tjenere og innsidere. Det kan være ansatte som begår lovbrudd for egen vinning, eller ansatte som gir opplysninger og fordeler til kriminelle miljø. Foto: Ilja C. Hendel / Politiet

NRK har den siste tiden satt fokus på kriminelle miljøer som skaffer seg kontakter i bedrifter, offentlig forvaltning og politiet. Politidirektoratet (POD) har advart om en økning i utro tjenere og innsidere i bedrifter.

– Vi vet at det er en økning i slike saker og vi må jobbe forebyggende mot denne typer trusler. Det er potensielt veldig skadelig for bedriftene og offentlig forvaltning, sier avdelingsdirektør Kristin Ottosen Kvigne i POD.

En utro tjener er en ansatt som utnytter sin stilling til å begå en kriminell handling eller skaffe opplysninger de ikke skal bruke til sine egne formål. Det kan dreie seg om svindel og underslag, eller snoking i registre med taushetsbelagt informasjon.

Bedriftene velger ofte å ikke gå til politiet med lovbrudd begått av ansatte.

– Vi opplever at en del bedrifter ikke anmelder straffbare forhold, fordi det kan gi bedriften et dårlig rykte. Tvert imot vil vi jo si at det å anmelde er et tegn på at man har oppmerksomhet rundt dette, sier Kvigne.

Rammer hver fjerde store bedrift

LEDER: Jack Fischer Eriksen i Næringslivets sikkerhetsråd sier mange bedrifter velger å ikke anmelde lovbrudd. I stedet opplever arbeidsgivere at de får jobbsøkere med gode referanser fra forrige bedrift, selv om de fikk sparken på grunn av utroskap. Foto: Arne Røed Simonsen, NSR

Næringslivets sikkerhetsråd fikk gjennomført en undersøkelse blant bedriftene. Én av fire blant de større bedriftene sier at de har avslørt en «utro tjener» de siste to årene. For de mindre bedriftene gjelder det én av ti.

– Det ser ut til at de fleste lar være å anmelde og heller løser det internt. De lar det bli en personalsak, sier Jack Fischer Eriksen, leder i sikkerhetsrådet.

Eriksen baserer seg på det bedriftslederne selv oppgir som grunn. I undersøkelsen sier fire av ti bedrifter at de anmelder straffbare forhold.

– De vil ikke at det skal se ut som at virksomheten ikke har kontroll. Det er lettere å anmelde straffbare forhold når det er kommer noen utenfra som vil skade virksomheten, sier Eriksen.

TINGHUSET: Neste stopp er Oslo tingrett for kvinnen ansatt i Sporveien, som har erkjent deler av tiltalen. Foto: Peder Berholt / NRK

Går videre med gode referanser

I stedet opplever bedriftsledere at jobbsøkere kommer med gode referanser fra forrige arbeidsgiver, når de egentlig har fått sparken etter at et lovbrudd ble oppdaget.

– Ansatte går videre med gode referanser fordi bedriften ønsker egentlig å bli kvitt vekommende. Så overlater man problemet til andre, sier Eriksen.

Sikkerhetsrådet oppfordrer bedrifter til å gjøre en grundig bakgrunnssjekk før de ansatter til betrodde stillinger. Sammen med POD har de gitt ut en veileder for bedrifter, om hvordan de skal forholde seg til faren for kriminelle «innsidere» og utro tjenere.

POD vil be bedriftsledere om å anmelde lovbrudd i bedriften.

– Det er viktig at vi får avdekket omfanget og framgangsmåten Den eneste måten vi kan gjøre det på, er egentlig at bedrifter kommer til politiet og anmelder, sier Kvigne.