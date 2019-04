Besteforeldrene til barn av IS-foreldre skuffet etter møtte med UD

Advokat Bjørn Nærum representerer en 28 år gammel norsk IS-kvinne som er mor til en to år gammel jente og en fire år gammel gutt.

På møtet med Utenriksdepartementet var også barnas bestefedre. Begge barna født og oppvokst i kalifatet til den brutale terrorgruppa IS.

– De kunne hatt det mye bedre

NRK møtte moren, en 28 år gammel norsk IS-kvinne, i Syria i mars.

– De kunne hatt det mye bedre. Sluppet å se sult hver eneste dag, se all den skytingen, all den bombingen og brannene, sa moren.

Kvinnen forlot Norge for seks år siden. Hun sier til NRK at hun ville rømme fra et ekteskap familien skal ha planlagt, og ville heller være med fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Hun dro til Tyrkia for å møte ham, og hun hevder at Vasquez tok henne med til Syria mot hennes vilje.

Spill av video

– Vi som besteforeldre føler oss så maktesløse

I møtet hos UD var faren til kvinnen og svigerfaren som er bestefar til den fire år gamle gutten. De var bekymret etter det to og en halv time lange møtet.

– Jeg håpet jo på at vi skulle ta et skritt frem, men jeg føler vi er på samme sted. Det var ikke noe nytt egentlig, sier bestefaren til fireåringen.

Han forteller at UD ikke har noen løsning på hvordan barna kan DNA-testes.

– Fireåringen er syk, alvorlig syk. Jeg vil ha barnebarnet mitt på et bedre sted, og helst til Norge.

Åpner for å hente hjem barn av IS-krigere: Dette er saken på 50 sekunder Du trenger javascript for å se video.

– Hvorfor skal den norske stat hjelpe dem, når din svigerdatter har satt barna i denne situasjonen selv?

– En norsk statsborger skal hjelpes, norske myndigheter har hjulpet andre norske statsborgere som har havnet i kriminelle situasjoner. Skal barna straffes for at moren har gjort en feil hun sier hun angrer?​​

Bestefaren til fireåringen mener barna bør hentes sammen tilbake til Norge sammen med moren.

– Vi som besteforeldre føles oss så maktesløse. Dersom de skal skilles fra hverandre retraumatiserer de jo barna. Dersom moren har gjort noe straffbart må politiet gjøre det de må gjøre når hun kommer til Norge, sier han.

Les også: Kurdiske myndigheter avviser norsk plan

SYK: Den fire år gamle gutten lider av den kroniske lungesykdommen cystisk fibrose. Foto: Christine Svendsen/NRK

Faren til den 28 år gamle norske IS-kvinnen er enig i at møtet var skuffende.

– Jeg maser fordi jeg er opptatt av barnas helse. Jeg er redd for at vi har dårlig tid med tanke på at guttungen er syk. Jeg ber UD tenke på at dette gjelder barn og noen som ber om hjelp og har bedt om hjelp i flere år, sier han.

– Er det rett at norske myndigheter skal strekke seg så langt for disse barna?

– Jeg ser ikke noen andre vi kan be om hjelp fra. Det er ingen andre.

Advokat: – En ganske fortvilet situasjon

Advokat Bjørn Nærum er ikke overrasket over hvordan møtet utspilte seg.

– Jeg tenker det er positivt at de vil ta imot oss og prate. Men vi fikk veldig lite ut av dette møtet. Vi hører hva problemene er og at det ikke er noe UD kan gjøre ut ifra deres rammer, sier Nærum.

– Hva sa UD konkret?

– Hovedproblemet er at utenrikstjenesten ikke vil sende inn folk, fordi det er et så farlig område. Det gjør at id-prøver av de papirløse barna ikke blir tatt, og fører til at ingen av dem kommer ut fra området, forteller han.

SKUFFENDE: IS-kvinnens advokat mener situasjonen er låst ettersom barna ikke får tatt DNA-prøver uten å ha ID-papirer. Foto: Mohammad Alayobi

Advokaten mener situasjonen er fortvilet.

– Vi hører at politikerne er uenige og stadig endrer standpunkt. Vi dro på dette møtet for å få mer informasjon om hvor vi stod hend, men samlet sett var dette en stor skuffelse. En mor og to barn sitter der nede og har det veldig vanskelig.

Nærum presiserer at UD fortalte at de skal prøve å bistå den syke fire år gamle gutten gjennom andre organisasjoner som jobber i leiren.

– Men det å komme hjem, det er låst.

Norske barn internert i al-Hawl Ekspandér faktaboks I fjor ble det kjent at norske Aisha Shezadi og hennes to år gamle sønn er i leiren Al Hawl. Shezadi har tidligere sagt at hun vil hjem av hensyn til barnet

En norsk tobarnsmor som slapp ut av Baghouz 5. mars, er også i leiren med sine to barn. Denne kvinnen sier at hun ble lurt inn i Syria av sin mann, den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez

Fredag 8. mars møtte NRK nok en norsktilknyttet kvinne i leiren. Kvinnen er opprinnelig fra Russland. Hun sier at hun har tre barn og at hun ikke vil tilbake til Norge

Dette betyr at minst seks barn som er norske statsborgere eller har norsk tilknytning er internert i leiren

Barn som er født 1. september 2006 eller senere, og har norsk mor eller far, er automatisk norsk statsborger

Jurist ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestol, har tidligere sagt til NRK at barna blir straffet for foreldrenes synder. Hun etterlyste en felles europeisk løsning som gjør det mulig å hente barna hjem

FNs barnefond, UNICEF, har tidligere slått fast overfor VG at Norge har plikt til å hjelpe de norske barna hjem til Norge. Redd Barna har sagt det samme

​