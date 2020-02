Beslagla minst 100 kilo kokain i stor narkoaksjon i Danmark

Pågripelsene skjedde under en stor koordinert politiaksjon lørdag kveld.

Bilder fra aksjonen viser hvordan bevæpnet politi bordet det 178 meter lange skipet sent lørdag kveld.

Alle ble pågrepet enten på skipet eller på øya Langeland sørøst for Fyn lørdag. De mistenkte har nå blitt fraktet til København, der de fremstilles de for varetektsfengsling i dag.

– Vi er selvfølgelig veldig glade for at de mange kiloene med kokain ikke nådde fram til gatene. Nå undersøker vi nærmere for å finne ut hvem som venter forgjeves på leveransene, sier Dannie Rise som leder Center for spesiell etterforskning i Københavns-politiet.

Rise sier at aksjonen var et samarbeid med utenlandsk politi. På grunn av den pågående etterforskningen er politiet tilbakeholdne med detaljer i saken.

Ifølge politiet er det flere mistenkte i saken som ennå ikke har blitt pågrepet.

– Vi kan ikke si for mye, men det har vært en god dag i dag, sier Rise til DR.dk.

Kastet kokain fra skipet

Politiet aksjonerte idet kokainet ble kastet ut fra konteinerskipet Duncan Island på østkysten av Langeland. Ifølge DR.dk er skipet registrert på Bahamas.

BAHAMAS: Lasteskipet er registrert i Bahamas, og besetningen på skipet er internasjonalt opplyser politiet. Politiet bordet skipet etter en koordinert politiaksjon sent lørdag kveld. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Tre personer tok imot stoffet i en mindre båt som ble brukt til å frakte det til havnen i Spodsbjerg. Politiet fulgte med på mennene mens de lastet narkotikaen videre inn i bagasjerommet på en ventende bil.

Ifølge politiet skulle narkotikaen fraktes videre til København og andre steder i Skandinavia, skriver politiet i en pressemelding.

De tre mennene, hvorav en var fra Russland og to fra Latvia, ble pågrepet før de rakk å kjøre av gårde.

– Profesjonelle smuglere

Politiet sier at kokainen har en gateverdi på flere millioner kroner.

– Det er profesjonelle narkosmuglere vi har pågrepet, og samtidig har vi forhindret at et stort parti narkotika nådde det danske markedet, sier visepolitiinspektør Jesper Bangsgaard i Københavns-politiet til DR.dk

Senere ble skipet bordet av politiet sør for øya Falster, som ligger øst for Langeland, og seilt nordover til Kalundborg på Sjælland. Alle de 24 om bord ble pågrepet.