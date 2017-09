Beskylder Erna for å villede barnehagedebatten

Under besøket i den private barnehagen Vågønes stilte statsministeren daglig leder og deleier Miriam Vågønes om hun føler seg som en «velferdsprofitør», noe hun svarer benektende på.

I en Facebookpost etter besøket skrev Solberg:

Enkelte partier mener at at slike som Miriam er "velferdsprofitører". Hun driver nemlig en privat barnehage i Bodø. Det synes jeg er helt urimelig. Erna Solberg på Facebook

Innlegget fikk mange på venstresiden i norsk politikk til å se rødt.

– Det har vi aldri ment. Tvert imot, så støtter vi, og vil ha flere, av disse private barnehagene som er ideelle, ikke-kommersielle, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Partiet Rødt er blant dem som sterkest har tatt til orde mot det de kaller for «velferdsprofitører», som de mener er eiere som tar ut store utbytter fra velferds- og omsorgstjenester som barnehage, skole og eldreomsorg.

Ifølge Moxnes forsøker Høyre å «viske ut skillet» mellom private barnehager som er ideelle (de som ikke har profitt som motiv) og de kommersielle.

– Her kommer Erna Solberg med unøyaktige og usanne påstander. Dette er en bra, privat barnehage med mye goodwill, og Høyre bruker den for å late som at Rødt er imot dette. Det vi i realiteten er imot, er de store, kommersielle konsernene som tar penger ut av barnehagene.

Føler seg ikke brukt

Styreleder i Vågønes barnehage, Magne Totland, bekrefter overfor NRK at den private barnehagen er ideell, og ikke kommersiell. Dersom barnehagen går i pluss, skal alle pengene tilbakeføres til driften av barnehagen.

TAR IMOT ALLE: – Når jeg får forespørsel om å få besøk av statsministeren, så sier jeg gjerne ja til det, sier Miriam Fagerli, som er daglig leder i Vågønes barnehage. Hun legger til at de tar imot alle politikere som ønsker å komme på besøk. Foto: Vågønes barnehage

– Barnehagen er et aksjeselskap, men det er nedfelt i selskapets vedtekter at det ikke skal tas ut utbytte, sier Totland.

Miriam Fagerli, daglig leder Vågønes barnehage avviser at hun føler seg brukt i Høyres valgkamp.

– Jeg synes det blir veldig fokus på det negative. Vi fremmer verken Høyre eller Rødts politikk. Vi ønsker bare å belyse hva som skjer i barnehagen. Når jeg får en forespørsel om å få besøk av statsministeren, så sier jeg gjerne ja til det, sier Fagerli, og legger til at de tar imot alle politikere som ønsker å komme på besøk.

Ifølge barnehagelederen handlet besøket om behov for mangfold og at de små barnehagene også skal ha livets rett.

– Jeg føler meg ikke brukt av Høyre i denne situasjonen. Vi har hatt fokus på at vi fikk besøk av statsministeren.

Høyre: – Kan ikke skille ideelle og kommersielle

– I praksis er det sånn at Rødt blokkerer for alle typer private barnehager, sier Magnus Thue, statssekretær i kunnskapsdepartementet (H).

Thue viser til barnehageloven som sier at private barnehager i dag kan ta et rimelig årsresultat, dersom de følger visse kriterier.

SER IKKE GRUNN TIL Å SKILLE: Statssekretær i kunnskapsdepartementet, Magnus Thue (H), sier det er useriøst å beskylde statsminister Erna Solberg for løgn. Foto: Marte Garmann / KD

– Man kan ikke velge hvilke typer private barnehager man vil ha. Man må enten åpne for private barnehager eller bygge alle kommunale.

Statssekretæren kaller Rødts påstand om at statsministeren farer med løgn og fake news for «useriøst».

– Ser ikke Høyre at det er noen forskjell mellom private barnehager som er ideelle og de som er kommersielle?

– Det er ikke lov etter dagens barnehagelov å skille mellom de to typene barnehage. Enten må man stenge for private helt og holdent, ellers må man åpne for alle typer private barnehager. De kan ikke både åpne for ideelle, og samtidig si at det skal være ulovlig med andre typer barnehager.

Statssekretæren benekter at Høyre bevisst forsøker å hviske ut skillet mellom kommersielle og ideelle private barnehager.

– Undersøkte dere om det var en ideell barnehage før dere dro?

– Nei, det gjorde vi ikke, og hadde heller ingen grunn til.

– Burde dere ha valgt en annen privat barnehage?

– Nei, det ser jeg ingen grunn til. Vi ønsket å besøke en god barnehage i Bodø, og fikk anbefalt denne.