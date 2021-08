Beskylder Bakke-Jensen for å villede om mulig amerikansk-dansk overvåkning

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) tidligere gikk ut i media med at «vi ingen indikasjoner på overvåking av norske topp-politikere». Det kommer etter at Bakke-Jensen i et skriftlig svar til Stortinget opplyser om at:

«Jeg har ikke informasjon som beviser eller motbeviser at USA har spionert på norske topp-politikere.»

NRK har tidligere omtalt en eksplosiv rapport laget av fire medarbeidere i den danske etterretningstjenesten (FE), brakt til lys av Danmarks Radio (DR). Ifølge DRs kilder skal amerikanske myndigheter ha spionert på topp-politikere i Norge og flere andre allierte land.

I forkant av NATO-toppmøtet 13. juni gikk forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ut mot avsløringene til Danmarks Radio.

– Dette er alvorlige påstander som regjeringen tar på største alvor. Basert på det vi nå vet, ser det ikke ut som det har vært rettet aktivitet mot norske politikere, sa Bakke-Jensen til NRK.

Bakke-Jensen hevdet videre at:

– Vi har vært opptatt av å finne så mye informasjon som mulig. Med det vi vet nå, så har vi ingen indikasjoner på overvåking av norske topp-politikere.

Mener Bakke-Jensen villedet med utspill

– Vi mener det var grovt villedende av forsvarsministeren å påstå at spionasjen ikke var rettet mot norske politikere, når han nå vedgår at han ikke har holdbart belegg for dette og ikke engang har sett de tekniske bevisene i saken, sier Moxnes til NRK.

Han mener Danmark og USA har en åpenbar egeninteresse av å avvise påstandene om alliert spionasje.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kritisk til forsvarsministerens håndtering. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Den danske forsvarsministeren Trine Bramsen har tidligere uttalt at hun ikke kan gå inn i spekulasjoner om eventuelle etterretningsmessige forhold fra pressen. Verken danske Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) eller NSA har ønsket å kommentere opplysningene som kom frem i vår.

– Rødt har foreslått at samarbeidet med etterretningsorganisasjonene som har krenket Norges suverenitet stilles i bero inntil alle sider av saken er klarlagt, men regjeringa virker mer opptatt av å tåkelegge USAs overtramp enn å stå opp for Norges selvstendighet og sikre demokratiet vårt mot utenlandsk påvirkning.

Bakke-Jensen har også tidligere blitt beskyldt av SV-leder Audun Lysbakken for å gå stille i dørene om den mulige overvåkningen.

– Forsøker å vri og vende på mine svar

Til NRK gjentar Bakke-Jensen at han står for sine uttalelser før sommeren:

– Som jeg tidligere har sagt, er det alvorlige påstander som er fremsatt. Moxnes forsøker å vri og vende på mine svar for å blåse opp denne saken. Jeg gjentar at jeg ikke har sett indikasjoner på at norske toppolitikere har blitt spionert på, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en epost til NRK.

