Beruset svenske dømt for å ha slått ned jublende tysker under fotball-VM

23. juni i år kunne Sverige ta viktige VM-poeng mot fotballstorheten Tyskland. Stillingen var lenge 1-1, men fem minutter på overtid skrudde Toni Kropps et frispark opp i det svenske krysset.

Skuffelsen var total for svenskene, som hadde ledet kampen frem til pause. Målet var tilsvarende viktig for tyskerne, som jublet så mye at den svenske trenerbenken reagerte med sinne.

En 45 år gammel tysker bosatt i Oslo så kampen på uteserveringen til restauranten Gamle raadhus.

Da Tyskland scoret det avgjørende målet, reiste han seg fra sofaen han satt i, løftet hendene i været og jublet, før han satte seg ned igjen, ifølge sin forklaring i Oslo tingrett.

Bare sekunder senere kom en 38 år gammel beruset svensk statsborger bort til tyskeren, sa «you motherfucker», før han slo tyskeren flere ganger i høyre del av ansiktet med knyttet neve.

Den tyske og svenske benken måtte skilles fra hverandre av dommeren etter VM-kampen i sommer. Du trenger javascript for å se video. Den tyske og svenske benken måtte skilles fra hverandre av dommeren etter VM-kampen i sommer.

Ingen dialog i forkant

Slagene førte til at 45-åringen begynte å blø fra pannen og fikk en hevelse. Bare tilfeldigheter gjorde at skadene ikke ble verre, ifølge en nylig avsagt dom i Oslo tingrett.

Den svenske statsborgeren, som er bosatt i Oslo, dømmes til 90 dager ubetinget fengsel for grov kroppskrenkelse. Han har erkjent å ha slått en mann med fotballtrøye én gang, men sier han ikke husker hendelsen fordi han hadde drukket alkohol.

Svensken som er dømt til 90 dagers fengsel sier han angrer på det som skjedde. Det var satt av litt over tre timer til å behandle saken i Oslo tingrett i slutten av oktober. Foto: Ola Mjaaland / NRK

I dommen heter det at flere vitner bekrefter at det ikke var noen forutgående dialog mellom tyskeren og svensken før slagene falt. Et vitne som løp til unnsetning, sier han oppfattet slagene som «harde».

NRK har vært i kontakt med svensken, som fikk dommen forkynt i et rettsmøte torsdag. Han antyder overfor NRK at han er uenig i at han slo hardt. Han sier samtidig at det neppe blir aktuelt å anke dommen, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med fornærnede i saken.

Fotballkamp ikke formildende

Et vitne har forklart at den nå domfelte svensken hadde en aggressiv framtoning hver gang det ble mål eller straffespark i den viktige VM-kampen.

Ved vurderingen av om kroppskrenkelsen er grov, legger dommerne i Oslo tingrett særlig vekt på fornærmede fikk et blødende kutt i pannen. Det påpekes også at kroppskrenkelsen skjedde uten foranledning og har karakter av et overfall.

Volden skjedde ved uteserveringen til restauranten Gamle raadhus i Oslo. Foto: Anne-Sophie Ofrim / Flickr/Creative Commons

Dommerfullmektig Linn Vårhus Sørhaug, som avgjorde saken med to meddommere, skriver at man ikke er enig i forsvarers Lars Erik Skotvedts anførsel om at konteksten – «en fotballkamp med mye følelser og høy spenning» – burde få betydning i formildende retning.

Samtidig legges det vekt på at svensken fremstod som svært angrende og ba fornærmede om unnskyldning under hovedforhandlingen. Mannen dømmes også til å betale saksomkostninger på 5000 kroner. To dager i varetekt trekkes fra straffen.