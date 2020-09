I dag starter den omfattende rettssaken mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Bertheussen.

Fra desember 2018 til mars 2019 ble hjemmet til Bertheussen og Wara åsted for en rekke mystiske hendelser (se tidslinje nederst).

I tillegg fikk Wara og daværende statsråd for samfunnssikkerhet Ingvil Smines Tybring-Gjedde, samt ektemannen – stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde – tilsendt trusselbrev.

10. mars i fjor brøt det ut brann i bagasjerommet på samboerparets bil. PST mente da at det ikke kunne være noen andre enn Bertheussen selv som stod bak.

Bertheussen nekter for at det hun som står bak hendelsene og truslene.

– Samlet strafferamme på 16 år

De mest alvorlige tiltalepunktene mot Bertheussen, syv totalt, er tatt ut straffelovens paragraf 115 (se faktaboks under).

Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganene og rammer den som bruker makt eller trusler for å hindre deres virksomhet.

Paragrafen har en strafferamme på 10 år. I tillegg er Bertheussen tiltalt for trusler, for å ha forledet politiet til å tro at utenforstående stod bak handlingene, og for brudd brann- og eksplosjonsloven.

Påtalemyndigheten mener at de ulike tiltalepunktene i ytterste konsekvens kan gi en samlet straff på 16 år i fengsel. Samtidig tilsier de faktiske forholdene i saken at en endelig påstand om straff vil være langt unna det øvre sjiktet av denne rammen.

Dette er Bertheussen tiltalt for Ekspandér faktaboks Laila Anita Bertheussen er tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 115 for ved bruk av blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til samboeren Tor Mikkel Wara, samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp). § 115 er formulert slik i straffeloven: «Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.» Bakgrunnen for dette er blant annet at hun skal ha tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på familiens bil og å ha brutt opp lokket til drivstoffstanken og tent på en hyssing inn i den. I tillegg var det ifølge tiltalen Bertheussen som sendte brev med truende innhold til samboeren og seg selv, samt til ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er også tiltalt for trusler, (paragraf 263), for å ha gjort noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling uten at den er begått (paragraf 225) og overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven (paragraf 190). Kilde: NTB/NRK

Laila Anita Bertheussen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Få en oversikt over saken her. Du trenger javascript for å se video. Laila Anita Bertheussen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Få en oversikt over saken her.

Islamister og kakekasting

En gjennomgang NRK har gjort viser at en av siste paragraf 115-sakene ble behandlet i Høyesterett i oktober i fjor.

Da kom Høyesterett til at islamisten Mohyeldeen Mohammad skulle dømmes til to år og seks måneders fengsel for trusler mot Venstres stortingspolitiker Abid Raja.

I tillegg har NRK funnet følgende saker som er behandlet etter paragraf 115, eller forgjengeren (paragraf 99 i gammel straffelov). Listen er ikke utfyllende:

I 2004 ble en 46 år gammel mann dømt til 90 dagers fengsel , etter å ha sendt en trusler rettet mot statsminister Kjell Magne Bondevik og Dagfinn Høybråten til Dagbladet.

, etter å ha sendt en trusler rettet mot statsminister Kjell Magne Bondevik og Dagfinn Høybråten til Dagbladet. I 2005 kastet en mann en bløtkake i nakken på finansminister Kristin Halvorsen. Mannen ble dømt etter paragraf 99 i lagmannsretten, men Høyesterett opphevet dommen. Saken ble avgjort med påtaleunnlatelse .

. I 2012 ble Krekar dømt for trusler mot Erna Solberg i lagmannsretten. Samtidig ble Krekar frifunnet etter paragraf 99 , for trusler mot myndighetspersoner.

, for trusler mot myndighetspersoner. I 2013 ble en 48-åring dømt til fem års forvaring for trusler mot stefaren, Ap-politiker Martin Kolberg.

for trusler mot stefaren, Ap-politiker Martin Kolberg. I oktober 2016 ble en britisk kvinne i 20-årene dømt til 45 dagers fengsel i lagmannsretten. Kvinnen kastet en kake i hodet på likestillingsminister Solveig Horne (Frp) i Pride-paraden samme år.

i lagmannsretten. Kvinnen kastet en kake i hodet på likestillingsminister Solveig Horne (Frp) i Pride-paraden samme år. I 2016 ble en mann i 20-årene dømt for å sendt sprøytespisser og truende brev til kongefamilien og statsminister Erna Solberg. Lagmannsretten dømte mannen til ett år og tre måneder i fengsel . 10 av månedene ble gjort betinget.

. 10 av månedene ble gjort betinget. I 2018 erkjente en 43 år gammel mann straffskyld for å ha truet Trine Skei Grande. Mannen ble dømt til 60 dagers fengsel, halvparten av straffen ble gjort betinget, ifølge Romerikes Blad.

Aftenposten viste til en lignende gjennomgang søndag, uten at saken mot Bondevik og Høybråthen var tatt med.

I 2016 ble en britisk kvinne dømt til 45 dagers fengsel etter å ha kastet en kake på likestillingsminister Solveig Horne under Pride-paraden. Foto: Erik Brandsborg / Privat

Mener aktoratet bommer

Bertheussens forsvarer John Christian Elden mener påtalemyndigheten har bommet med tiltalen.

Laila Anita Bertheussens forsvarer John Christian Elden. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Hun stiller seg uforstående til å bli tiltalt for angrep mot demokratiet. Det er en ganske vid straffebestemmelse, men den er neppe ment til å ramme situasjoner som den PST har tatt ut tiltale for her, sier Elden.

– Vi mener at når man truer to statsråder og en stortingsrepresentant, må man regne med at det kan bli tatt ut tiltale, uavhengig av om man er samboer til landets tidligere justisminister, svarer statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet.

– Hva gjør at gjerningspersonen burde ha forstått at dette var en trussel mot demokratiet?

– Man har blant annet sett Waras offentlige reaksjon etter den første hendelsen, og man har også sett hvordan han reagerte etter den siste bilbrannen. Han har gjentatt at han ser på handlingene som en trussel mot demokratiet, svarer Ranke.

Dette er aktørene i Bertheussen-saken: Ekspandér faktaboks Tiltalte: Laila Anita Bertheussen Aktoratet: Marit Formo, statsadvokat det Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) Frederik G. Ranke, statsadvokat ved NAST Thomas Blom, politiadvokat Politiets sikkerhetstjeneste Forsvarerne: John Christian Elden, forsvarer for Bertheussen Bernt Heiberg, forsvarer for Bertheussen Fornærmede: Tor Mikkel Wara, tidligere justisminister (Frp) og Bertheussens samboer Ingvil Smines Tybring-Gjedde, tidligere samfunnsikkerhetsminister (Frp) Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (Frp), gift med Ingvil Smines Tybring Gjedde Bistandsadvokater: Ellen Holager Andenæs, bistandsadvokat for Tor Mikkel Wara Vegard Aaløkken, bistandsadvokat for Tor Mikkel Wara Hermann Skard, bistandsadvokat for Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybrging-Gjedde Dommere: Rettens administrator Yngvil Thue, pluss meddommere

Spiller av intervjuer i retten

For å belyse disse reaksjonene skal påtalemyndigheten spille av to TV-intervjuer med Wara i retten. Wara gikk av som statsråd da siktelsen mot samboeren ble kjent, og har ikke kommentert saken siden. Wara er innkalt som vitne på rettssakens andre uke.

Statsadvokat Frederik G. Ranke ved det nasjonale statsadvokatembetet er aktor i saken. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Aktor sier der er viktig å få med seg at man ikke må hatt til hensikt å påvirke statsråden for å bli dømt.

– Det holder at man er klar over, eller holder for sannsynlig, at statsråden kan bli påvirket, sier Ranke.

– Har statsråden blitt påvirket?

– Han måtte jo gå av, svarer Ranke.

Disse skal vitne Ekspandér faktaboks Aktoratet har kalt inn disse vitnene til den omfattende ange rettssaken (listen er ikke utfyllende): Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara

Ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde

Tor Mikkel Waras livvakt.

«Ways of Seeing»-regissør Pia Maria Roll Jessen

Et postbud som leverte brev som inngår i saken.

Politibetjenter fra PST og Oslo politidistrikt

Politihøgskolestudent som kom først til åstedet 17. januar 2019.

En håndverker som utførte arbeid med en badstue hos tiltalte. Han skal forklare seg om enkelte observasjoner han har gjort i hjemmet. Men hva det er, vil ikke politiet si noe om.

Seniorrådgiver fra Posten om en forsendelse i mai 2019. Laila Bertheussens forsvarere John Christian Elden og Bernt Heiberg har stevnet tre vitner: To journalister, som etter det forsvarerne forstår har hatt kontakt med personer som påstår å være gjerningsmennene.

En privatperson, som skal forklare seg om enkelthendelser og observasjoner.

Det tas også forbehold om at det kan være aktuelt å spørre ut flere av aktoratets vitner.

– Effekten var at de ble skremt

Tore Bjørgo er leder for Senter for ekstremismeforskning (C-rex) ved Universitetet i Oslo. Han sier undersøkelser viser at trusler mot myndighetspersoner er et økende problem. Dette – i kombinasjon med økt bevissthet hos politiet – forklarer den økende bruken av paragraf 115 de siste årene.

– Det er en økende forståelse hos politiet og påtalemyndigheten og blant politiske organer om at dette er en trussel mot demokratiet. PST har hatt dette på radaren i lang tid.

Bjørgo viser til at PSTs mandat er å beskytte stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og medlemmer av Høyesterett.

– Påtalemyndigheten mener truslene er iscenesatt. Er det overraskende at de bruker paragraf 115 da?

– Formelt er det opplagt riktig at trusler mot justisministeren og partikolleger rammes av denne bestemmelsen. Effekten var at de ble skremt. Selv om motivet i denne saken er uvanlig, er jeg ikke forbauset over påtalen, sier Bjørgo.

Viktige dager Ekspandér faktaboks Uke 1 Tirsdag 8. september: Oppstart, aktors innledningsforedrag

Oppstart, aktors innledningsforedrag 9. september : Laila Bertheussen forklaring, del 1 (generelt)

: Laila Bertheussen forklaring, del 1 (generelt) 10. og 11. september: PST om etterforskningen og ransaking i boligen til Bertheussen/Wara Uke 2 Tirsdag 15. september : Andre del av Bertheussens forklaring, om skadeverket ved Bertheussen/Waras hjem 6. desember 2018.

: Andre del av Bertheussens forklaring, om skadeverket ved Bertheussen/Waras hjem 6. desember 2018. 16. sepember: Politioverbetjent om Bertheussens bruk av helseapp på telefonen og nettbruk.

Politioverbetjent om Bertheussens bruk av helseapp på telefonen og nettbruk. 17. september : Fornærmede Tor Mikkel Waras forklaring

: Fornærmede Tor Mikkel Waras forklaring 18. september: Tredje del av Bertheussens forklaring, om trusselbrev sendt til egen adresse 17. januar 2019 og branntilløp. Uke 3 22. september: Datteren til Wara og Bertheussen skal forklare seg om hendelsene 17. januar 2019. Det skal også livvakten til Tor Mikkel Wara.

Datteren til Wara og Bertheussen skal forklare seg om hendelsene 17. januar 2019. Det skal også livvakten til Tor Mikkel Wara. 23. september : Bertheussen skal forklare seg om brevene til Wara og Tybring-Gjedde 29. januar 2019.

: Bertheussen skal forklare seg om brevene til Wara og Tybring-Gjedde 29. januar 2019. 24. september: Fornærmede Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde. Uke 4 30. september: Bertheussen forklarer seg om 11. februar 2019. Ifølge aktoratet festet Bertheussen lange tøyremser påbundet plastflasker med bensin på familiens bil denne dagen.

Bertheussen forklarer seg om 11. februar 2019. Ifølge aktoratet festet Bertheussen lange tøyremser påbundet plastflasker med bensin på familiens bil denne dagen. 2. oktober: Bertheussen om trusselbrev funnet i postkassen ved eget hjem. Uke 6 (uke 5 er rettsfri) 13. oktober: Tiltalte forklarer seg om brannen i bagasjerommet på familiens bil natt til søndag 10. mars 2019.

Tiltalte forklarer seg om brannen i bagasjerommet på familiens bil natt til søndag 10. mars 2019. 15. oktober: Alarmsystemet på boligen på Røa er tema. PST om den skjulte overvåkningen.

Alarmsystemet på boligen på Røa er tema. PST om den skjulte overvåkningen. 16. oktober: PST-politibetjent forklarer seg om Bertheussens helseapp og nettbruk natt til søndag 10. mars. Uke 7: 21. oktober: Bevisførsel rundt pakke/epost til advokatkontoret Elden og media, der ukjent anonym avsender hevder å stå bak trusler og skadeverk.

Bevisførsel rundt pakke/epost til advokatkontoret Elden og media, der ukjent anonym avsender hevder å stå bak trusler og skadeverk. 23. oktober: Pia Maria Roll Jessen, regissør for teaterstykket Ways of Seeing, vitner Uke 8: 26. oktober: Forsvarernes bevisførsel starter. Forsvarerne har blant annet kalt inn en NRK-journalist og en Dagbladet-journalist som vitner. Journalistene skal – etter det forsvarerne forstår – ha hatt kontakt med noen som utgir seg for å være gjerningspersonene. Uke 9: 3. november: Prosedyrene starter. Uke 10 vil benyttes ved behov.