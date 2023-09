Bergstø om Kolberg-utspill: – Vår dør er åpen

Partileder Kirsti Bergstø sier SVs dør står åpen.

– Vi er villige til å gå i nye regjeringsforhandlinger, så lenge det skjer med blanke ark, sier Bergstø til NRK.

Hun kommenterer utspillet fra tidligere Arbeiderparti-topp Martin Kolberg.

– SV må inn i regjeringen nå, lyder tittelen på en ytring fra Kolberg på NRK.no.

Mannen som i flere tiår var en maktfaktor i Arbeiderpartiet sier krisen etter valgnederlaget er historisk, og håper sosialdemokrater og sosialister kan finne sammen.

– Ikke SVs rolle å redde Ap

Bergstø mener det er riktig tidspunkt for å endre kurs, selv etter at Erna Solberg-saken kom øverst på dagsorden.

– Det er naturlig å starte en sånn debatt etter et valg og se fremover mot 2025. Jeg er veldig tydelig på at alle partiene som ønsker samhold og sterke fellesskap bør ha dørene åpne, og ikke drive politisk stol-lek.

Samtidig er Bergstø tydelig på at det da vil være nødvendig med et linjeskifte for regjeringspartiene.

– Det er ikke SVs rolle å redde Ap, men å fremme en tydelig politikk for miljø og fordeling, sier Bergstø.

Hun håper både Vedum og Støre snart tar kontakt.

– De har nummeret mitt. Vi er klare. Det er bare å ringe, sier Bergstø.

Senterpartiet: – Vi er et selvstendig ikke-sosialistisk parti

Arbeiderpartiets koalisjonspartner Senterpartiet avfeier muligheten for å utvide regjeringssamarbeidet.

VIL STÅ UAVHENGIG: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier det er feil oppfatning at Senterpartiet står på venstresiden. Foto: Karoline Johannessen Litland

– Senterpartiet gikk til valg i 2021 på en Sp/Ap-regjering, og vi ønsker å fastholde det regjeringsalternativet. Vi mener det er det beste alternativet, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NRK.

Arnstad, hvis parti falt med seks prosentpoeng sammenliknet med forrige lokalvalg, mener heller at velgerne er å finne på høyresiden.

– Velgerne har med dette valget gått til Høyre. Jeg har litt vanskelig for å skjønne at de velgerne skal gjenvinnes ved at du skal få et regjeringssamarbeid eller en venstreside som er enda mer venstreorientert.

– Hvis Kolberg skulle få gjennomslag og at Ap inviterer inn SV i regjeringen, hvordan vil Sp forholde seg til det?

– Da tror jeg Ap vil måtte gjøre et valg mellom enten SV eller Senterpartiet, sier Arnstad.

Ap-ordfører: – Man må kunne telle til 85

Mangeårig fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, reagerer på Kolbergs utspill. I et innlegg på Facebook skriver Sandvik at man i Stortinget må «kunne telle til 85», som gir flertall.

Ap-veteran Tore O. Sandvik tror ikke det er realistisk å redde Arbeiderpartiet ved å gå for en enda mer venstrevridd politikk. Foto: Anne Line Bakken

– Sist gang det var over halvparten røde representanter på Løvebakken, var i 1977 ... skriver Sandvik.

Ap-veteranen peker også på at Høyre og Frp i høstens lokalvalg gikk kraftig fram, på bekostning av Ap og Sp.

– Når de fleste velgerne har gått til høyre, er det en spenstig teori at man vinner dem tilbake ved å gå enda lenger til venstre, sier han.

Sandvik tror det er andre løsninger på partikrisen.

– Svaret på å bygge ny tillit finnes hos oss selv, ikke hos andre. Å tro at folk strømmer til Ap bare vi samarbeider med SV, er feil analyse og feil strategi. Vi må gjenvinne oppslutning hos folk flest, som tradisjonelt har sluttet opp om sosialdemokratiet fordi vi har kombinert trygg økonomi, inntekt og næringsliv med en god velferdsstat, sier Sandvik.

Dårlig Ap-valg

Under kommune- og fylkestingsvalget 11. september ble Høyre – og ikke Arbeiderpartiet – landets største parti for første gang på 99 år.

Tidligere nestleder i partiet, Trond Giske, var raskt ute med å kritisere sentralstyres virkelighetsoppfatning.

Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske i Debatten. Foto: Lars Os / NRK

– Vi har blitt et for smalt parti, mange kjenner ikke igjen partiet, sa Giske dagen etter valget.

Arbeiderpartiet falt med over tre prosentpoeng sammenliknet med forrige lokalvalg, og i flere av de store byene ligger det an til et maktskifte i borgerlig retning.

SV kunne derimot glede seg over en vekst på 0,8 prosentpoeng.

– Når høyresvingen blåser står vi støtt. Vi står faktisk bergstøtt, sa Bergstø under SVs valgvake i Oslo.

Rødt: – Ære være Martin Kolberg

Også helt ytterst på venstresiden blir Kolbergs utspill vel mottatt.

– Ære være Martin Kolberg som tar debatten videre for venstresida etter valgnederlaget, skriver Rødt-politiker Mímir Kristjánsson i et Facebook-innlegg.

Han håper at også Rødt nå kan få en viktigere rolle.

– Jeg tror et tettere samarbeid mellom venstrepartiene på Stortinget kan være bra, gjerne med SV i regjering og Rødt i et mer forpliktende samarbeid om viktige saker, skriver Kristjánsson.