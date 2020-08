Bergen-byråd hardt ut mot Hareide

Denne uken kaller samferdselsminister Knut Arild Hareide inn til møter om elektriske sparkesykler. Der ønsker han perspektiver fra aktørene som leier ut elsparkesyklene i norske byer.

Både bransjen, storbyer, kommuner og er bedt om å komme med innspill til et nytt regelverk.

En av aktørene som er positiv til møtet er Bolt. Nils Wijkmark, som er Bolts regionsjef for Nord-Europa, er enig i at det burde komme en strengere regulering av elsparkesyklene.

– Vi er positive til en regulering, forutsett at det skjer i kommunikasjon med operatørene. Vi er takknemlige for at vi får være med på dette møtet, og kan bidra med vårt syn på situasjonen som har oppstått.

Regionsjefen for Bolt, Nils Wijkmark, ønsker møtet velkomment. Han understreker at det er viktig at alle aktørene blir hørt i debatten. Foto: BOLT

Han forteller videre at Bolt skal snakke med andre aktører denne uken om hvordan de blant annet kan forbedre parkeringssituasjonen.

Imot kommersiell virksomhet

Også byråd for klima, miljø og utvikling i Bergen, Thor Haakon Bakke (MDG) skal delta på møtet.

Bakke mener det er galt at elsparkesykkelaktører kan drive kommersiell virksomhet på kommunens grunn uten tillatelse.

– Rettslig og prinsipielt, så er det ganske ugreit. I likhet med Bergen tingretts kjennelse så mener vi at det også er rettsstridig, sier han.

Utfordringer knyttet til elsparkesykler i gatene har engasjert den siste tiden. Nå ønsker samferdselsminister Knut Arild Hareide å endre lovverket. Foto: Nina Didriksen / NRK

Bakke mener regjeringen undergraver lokaldemokratiet med den nåværende elsparkesykkelpolitikken.

Han mener det er åpenbart at man trenger tillatelse for å drive med næringsvirksomhet på gategrunnen til Bergen kommune.

– Det at Hareide ikke så langt har klart å slå det fast, syns jeg er ganske underlig. Det bør være ganske enkelt for alle som har respekt for lokaldemokratiet, sier Bakke.

Hareide møter kritikk fra byrådet i Bergen. Foto: Tobias P. Simonsen / NRK

Saksøkte aktør

Den siste tiden har Bergen kommune vært i konflikt med aktøren Ryde Technology, som i juni satte ut 500 sparkesykler i byen.

Kommunen gikk rettens vei for å fjerne elsparkesyklene fra gatene forrige uke, men vant ikke frem.

Retten vurderte likevel Rydes virksomhet som såpass inngripende i Bergen at kommunen «i kraft av sin eiendomsrett å være i posisjon til å beskytte seg» mot denne.

I etterkant av rettssaken har byrådet bedt samferdselsdepartementet klargjøre nasjonale føringer for utleie av elsparkesykler.

I et brev til departementet ønsker ber de om etableringen av en tydelig regel: «Utleie av sykler, elsparkesykler og andre varianter av mikromobilitet krever tillatelse fra grunneier.»

Bergen kommune vant ikke frem i retten om å fjerne Ryde sine sparkesykler i Bergen. Bildet er av Johan Olofsson, daglig leder i Ryde Technology AS. Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

Byrådet i Oslo deltar

Torsdag møter samferdselsministeren lokalmyndighetene fra Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen. Aktørene og ministeren møtes fredag klokken 10.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) skriver i en e-post til NRK at det er bra om møtet med samferdselsministeren får fortgang i arbeidet med å rydde opp i «elsparkesykkelkaoset Frp skapte i regjering.»

– Nå er jeg lei. Vi kan ikke akseptere at folk sliter med å komme seg frem fordi elsparkesykler flyter rundt i gatene.

Johansen håper Hareide oppklarer hva kommunene kan regulere og ikke, og skriver at Oslo vil være en av kommunene som er med på å finne gode måter å regulere elsparkesyklene på.

Frykter at møtene ikke vil føre til noe

Leder i Blindeforbundet, Terje André Olsen, sier at de har vært i kontakt med samferdselsdepartementet siden i fjor, men at det ennå ikke har skjedd noe. De er redde for at møtene heller ikke vil gjøre hverdagen til blinde og svaksynte enklere.

– Vi vil at fortauene skal være fremkommelige, at vi skal kunne komme frem uten å snuble i sykler, sier Olsen.

Blindeforbundet er opptatte av at en regulering av elsparkesyklene ikke kan vente lenger.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier at de vil jobbe raskt, men at det er et stort arbeid som vil ta tid.

– Målet vårt må være at dette skal være klart foran neste års sesong i 2021, sier samferdselsministeren til NRK.