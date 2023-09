Ber Vedum beklage brevstunt: – Blanke løgner!

– Han har viklet seg inn i en alternativ virkelighet der han tyr til blanke løgner og forsøker å beskylde Frp for en beslutning han selv og Senterpartiet har tatt i regjering, tordner Listhaug.

Sylvi Listhaug intervjues etter gårsdagens partilederdebatt. Foto: Emilie Holtet / NTB

– Hadde Vedum sagt dette i Stortinget ville det ha blitt regnet som feilinformasjon, noe som er svært alvorlig for en statsråd, fortsetter hun.

Bakgrunnen for feiden er regjeringens beslutning om å forsyne gasskraftverket på Melkøya med strøm fra land.

Under TV 2s partilederdebatt fra det nye hovedbiblioteket i Bjørvika i Oslo onsdag, holdt Vedum fram et brev som han mener viser at grunnlaget for avgjørelsen om elektrifisering ble lagt mens Fremskrittspartiet hadde oljeministeren i 2019.

– Jeg ville få fram at historien om Melkøya er mye mer sammensatt enn det Sylvi Listhaug og Frp gir inntrykk av. Så skjønner jeg at det er ubehagelig for henne, men dette brevet finnes jo! Det ble sendt mens Frp hadde oljeministeren og Sylvi Listhaug selv var del av regjeringen, sier Vedum til NRK dagen etter debatten.

Her er brevet

Elektrifisering av Melkøya Foto: Allan Klo / NRK Ekspander/minimer faktaboks På en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag 8. august, la regjeringen fram en plan for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

Ett av hovedbudskapene til regjeringen er at elektrifiseringen vil legge til rette for at driften av anlegget på Melkøya kan opprettholdes fram til 2040.

De beskriver elektrifiseringen som «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering, og et historisk kraft- og industriløft for den nordligste delen av landet vårt – hvor vi er helt avhengig av en sterk, sivil tilstedeværelse».

Elektrifiseringen vil føre til en kraftig økning i strømforbruket i området. Regjeringen skriver at omlegging fra gass til full drift med kraft fra nettet, innebærer en økning i kraftforbruket på Melkøya på 360 MW.

Samtidig ble det gjort klart at det tas sikte på å bygge ut den mye omstridte 420 kV-linja mellom Skaidi og Hammerfest, og deretter til Varangerbotn i Øst-Finnmark.

Regjeringen vil legge til grunn at elektrifiseringen vil skje i 2030. Dersom det ikke er bygd ut nok kraftproduksjon innen den tid, vil gasskraftverket kunne fortsette som i dag fram til 2033.

– Skammer seg

Listhaug mener påstandene fra Vedum «vitner om en stadig mer desperat partileder».

– Jeg forventer at Vedum umiddelbart beklager sine løgner, og begynner å ta ansvar for de beslutningene han selv og Senterpartiet står ansvarlige for, sier Listhaug.

Frp-lederen mener Vedum «skammer seg over å ha ført egne partifeller bak lyset og sviktet en hel landsdel» i spørsmålet om elektrifisering av Melkøya. Hun mener dette er med å forklare angrepet hans under partilederdebatten:

– Kan jeg vise dette brevet? Her er et brev som er sendt da Frp hadde olje- og energiministeren. Dere stoppet at man skulle stanse elektrifiseringen og sa «go», sa Vedum og fortsatte:

– Det er store ord og tomme lovnader, vi må stå opp for de vedtakene vi har gjort!

Vedum står på sitt

Listhaug mener brevet slett ikke viser at Listhaug og Frp sa «go» til elektrifisering av Melkøya.

Brevet er tvert imot kun et ønske om innhenting av fakta om saken, fordi det hadde gått så lang tid siden konsekvensutredningen, poengterer hun. Ifølge Listhaug måtte fagrapportene oppdateres for i det hele tatt å kunne ta saken til politisk behandling.

– Frp fikk aldri en sak om elektrifisering av Melkøya til endelig politisk behandling så lenge vi styrte departementet. Vi har selvsagt derfor ikke tatt en beslutning om elektrifisering, slik Vedum påstår. I Stortinget har vi hele tiden vært tydelige på at det er helt uaktuelt å elektrifisere Melkøya med kraft fra land, sier Listhaug.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ser ingen grunn til å beklage overfor Fremskrittspartiet og avviser kontant at han har løyet.

VIL IKKE BEKLAGE: Trygve Slagsvold Vedum står på sitt og mener brevet viser at Frp i regjering bidro til at elektrifiseringsprosjektet på Melkøya ble hentet fram igjen. Foto: Emilie Holtet / NTB

– Dette prosjektet lå i skuffen lenge. Så banket Equinor på døra igjen våren 2019 og prosessen ble startet opp på ny. Hvis Fremskrittspartiet hadde vært imot elektrifisering, så kunne departementet bare ha latt være å sende dette brevet, sier han.

Forventer saklighet

At brevet er undertegnet av to byråkrater er ifølge Vedum ikke uvanlig i slike tilfeller.

– Det er uansett statsrådens ansvar, sier han.

Listhaug mener Vedum snakket usant under debatten da han formulerte seg slik:

«Dette ble signert da høsten 2019, og hvem var olje- og energiminister høsten 2019? Jo, det var Freiberg fra Frp og Sylvi Listhaug fra Frp, så det er så hult å høre på henne.»

Sylvi Listhaug var olje- og energiminister fra desember 2019 til Frp gikk ut av regjeringen i januar 2020. Her er hun avbildet ved åpningen av Johan Sverdrup-feltet. Foto: Carina Johansen / NTB

– Påstanden om at jeg skulle ha sendt et brev som olje- og energiminister som ga klarsignal til dette, over to måneder før jeg faktisk tiltrådte som olje- og energiminister faller på sin egen urimelighet. I en tid der folks tillit til politikerne er i fritt fall, forventer jeg et høyere saklighetsnivå fra landets finansminister, sier Listhaug.

Selv sier Vedum at han sa at det var Kjell-Børge Freiberg som var oljeminister da brevet ble sendt, men at han også nevnte Listhaug fordi hun var medlem av samme regjering og tok over Freibergs rolle i desember samme år.

– Og Listhaug tok selv over som olje- og energiminister senere samme år og kunne ha trukket dette tilbake om hun hadde ønsket, sier Vedum.