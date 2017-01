Ber Sanner komme ut av skapet

I innstilling 300 S – 2013–2014 står det at flertallet er opptatt av at det skal være «reell frivillighet for de kommuner som deltar i sammenslåingsprosesser». Samtidig åpnes det for unntak:

Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.

Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre , viser til at ett eksempel på et slikt unntak kan være en situasjon der tre kommuner i en region støtter en sammenslåing, mens den fjerde kommunen sier nei.