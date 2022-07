Ber regjeringen tette «SAS-smutthull»

– LO ønsker ikke SAS-tilstander i norsk arbeidsliv. Vi vil alltid si tydelig fra når aktører forsøker å vri seg unna arbeidsgiveransvaret sitt, sier Skoghaug til NRK

Det er særlig opprettelsen av underselskapene SAS Link og SAS Connect som provoserer.

LO mener dette ble gjort for å «frata SAS-ansatte rettigheter som de har krav på». Dette avviser selskapet (se svar nede i saken).

– Denne saken er et eksempel på en type skalting og valting med egne ansatte som ikke hører hjemme noe sted i norsk arbeidsliv, sier LO-nestlederen.

LO-nestleder Sissel M. Skoghaug mener regjeringen må tette smutthull i lovverket og mener SAS-streiken viser hvorfor. Foto: William Jobling / NRK

Nå krever hun at regjeringen legger fram et nytt lovforslag. Det skal gi ansatte som mister jobben, fortrinnsrett til andre jobber i det samme konsernet. I tillegg vil LO at oppsigelser stemples som usaklige dersom det fortsatt finnes passende arbeid i konsernet.

Begge forslagene ble opprinnelig fremmet av Fougner-utvalget i juni i fjor.

– Jeg tviler på at SAS hadde kunnet holde på slik de har gjort dersom regjeringens gjennomgang av Fougner-rapporten allerede hadde funnet sted, sier Skoghaug.

Fakta om SAS-streiken Ekspandér faktaboks *Etter 15 dager med streik ble SAS og pilotforeningene enige om en avtale natt til tirsdag 19. juli. Avtalen gjelder i fem og et halvt år, og skal sikre at 450 oppsagte piloter får jobben i SAS tilbake. * Kjernen i konflikten har vært ansettelser i de to datterselskapene SAS Link og SAS Connect. Da pandemien rammet, mistet i underkant av 600 piloter jobben i SAS. De måtte søke jobb på nytt i de nye selskapene, og ble tilbudt avtaler med andre betingelser. * SAS-pilotene mener selskapet med dette forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS har på sin side avvist dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler. * 29. mars brøt SAS-pilotene forhandlingene etter én dag. SAS og fire pilotforeninger under SAS Pilot Group møttes deretter til mekling i Stockholm mandag 13. juni. Mandag 4. juli ble det brudd i meklingen, og rundt 900 piloter i Norge, Danmark og Sverige ble tatt ut i streik. * Meklingsløsningen er nå ute til uravstemning blant pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark. Resultatet gjøres kjent 6. august. (Kilde: NTB/NRK)

Støtter kravet

Advokat Christen Horn Johannessen i arbeidstakerorganisasjonen Parat slutter fullt og helt opp om kravet fra LO.

– Modellen SAS har nå i de nye flyselskapene SAS Connect og SAS Link, er slik at ansettelsesforholdene plasseres i bemanningsselskaper. De er flyttet ut av flyselskapet, som så leier inn de ansatte etter behov. Dette er det samme som Norwegian har gjort en stund, sier han.

Før sommeren la regjeringen la fram flere forslag til endringer av arbeidsmiljøloven. Ifølge Parat-advokaten går disse i riktig retning. Endringene vil blant annet kunne få følger for praksisen med bemanningsselskaper internt i store konserner.

– Regjeringens endring vil sikre at arbeidstakerne faktisk er ansatt der de jobber, og ikke fjernet fra den delen av selskapet som tjener pengene, der arbeidsoppgavene er og der virksomheten drives, sier han.

Avviser kritikken

SAS mener LO og Parat kommer med uriktige påstander.

– Vi erfarer at vi blir tillagt meninger og hensikter vi ikke har. Selvsagt følger SAS gjeldende regler og avtaler, sier direktør for samfunnskontakt i SAS, Knut Morten Johansen.

Knut Morten Johansen i SAS mener LO og Parat tillegger selskapet meninger og hensikter det ikke har. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Han viser til at SAS-konsernet i mange tiår har bestått av flere selskaper, som har betjent ulike markeder.

– Det som i dag heter SAS Connect ble opprettet i 2017 for å unngå nedleggelse av London-ruten. SAS Link er i realiteten en insourcing som reduserer omfanget av innleie og øker bruken av egne fly og ansatte, sier han.

Insourcing innebærer at en bedrift overtar arbeidsoppgaver de tidligere har kjøpt fra andre leverandører.

På spørsmål om hva han mener om forslaget fra LO, svarer Johansen:

– Vi har mange eksempler på at SAS har praktisert fortrinnsrett til andre jobber i konsernet. Blant annet mellom ulike jobber og selskaper på bakken. Ulike kompetanser og kvalifikasjoner spiller en rolle her, som i luften.

SAS-streiken har avdekket smutthull i regelverket, mener LO. Foto: Erik Johansen / NTB

Bønn til politikerne

LO organiserer pilotene i Norsk Flygerforbund, mens Pilotforbundet er organisert i YS-forbundet Parat. Begge forbundene var omfattet av sommerens streik i SAS.

Da meklingsløsningen omsider kom på plass i forrige uke, gikk Pilotforbundets leder Oddbjørn Holsether ut i Dagsavisen og ba politikerne komme på banen:

– Utenlandske avtaler med utenlandske fagforeninger ble plutselig en del av norske arbeidsliv. Selv om SAS ikke hadde etablert SAS Link- og SAS Connect-baser i Norge, var det en mulighet siden lovverket ikke lå der, sa Holsether.

Oddbjørn Holsether i Pilotforbundet mener politikerne må komme på banen. Foto: Hans-Olav Landsverk

Knut Morten Johansen i SAS mener Holsether på sin side farer med «upresise påstander».

– SAS er et skandinavisk selskap. I Danmark var det gjort tariffavtale med det største danske forbundet. I Norge vil det være norske avtaler som er gjeldende, sier han.

Varsler grep

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier flere av forslagene fra Fougner-utvalget allerede er blitt fremmet for Stortinget. Andre er fortsatt til vurdering av regjeringen.

– Fougner-utvalgets rapport har vært på bred høring. Arbeidet har høy prioritet hos regjeringen og vi vil fremme forslagene så snart det lar seg gjøre, sier Persen til NRK.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier regjeringen i løpet av høsten vil komme med en egen luftfartsstrategi. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det gjelder blant annet forslaget som handler om å stille arbeidsgiver til ansvar. De som reelt sett styrer arbeidstakerne, skal også være de som styrer arbeidet, sier hun.

Konkret innebærer dette at den delen av et konsern som reelt sett bestemmer over de ansattes hverdag, også skal holdes ansvarlig for arbeidsvilkårene til de ansatte.

– Regjeringen vil ikke kommentere SAS selskapsstruktur spesielt. Men på generelt grunnlag vil jeg si at den norske arbeidslivsmodellen er utrolig viktig for oss. Vi vil gjøre det vi kan for å forsvare den og styrke arbeidstakernes rettigheter, sier Persen.

Hun legger til at regjeringen også jobber med en egen strategi for luftfarten og en handlingsplan mot sosial dumping. Samme budskap hadde hun også i et intervju med Aftenposten onsdag.