Ber PST om nye undersøkelser i Bertheussen-saken

Det var Aftenposten omtalte saken først. Statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet bekrefter ønsket om nye etterforskningsskritt overfor NRK.

– Jeg har vært i dialog med forsvarer om nye etterforskningsskritt, og vurdert det selv. Forsvarer har ikke ønske om nye etterforskningsskritt nå, men jeg har i samråd med PST besluttet at det skal gjøre s noen enkelte undersøkelser av mindre omfang. Det er feil å si at saken sendes tilbake til PST slik flere medier melder, sier Formo til NRK.

Formo kommenterer ikke hva slags undersøkelser det handler, om annet enn at det er undersøkelser som tidligere ikke er gjennomført. Formo avviser overfor NRK at det er snakk om nye avhør av Bertheussen.

Det er foreløpig ikke klart hvor lang tid det vil ta å gjennomføre de nye etterforskningsskrittene.

– Høres fornuftig ut

PST sendte i slutten av september over sin innstilling til tiltale av samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen.

Til tross for Formos formulering om at forsvarer ikke har ønske om nye etterforskningsskritt nå, støtter Bertheussens forsvarer John Christian Elden initiativet.

– Det høres fornuftig ut. Saken har mange hull, skriver Elden i en tekstmelding til NRK.

Riksadvokaten lettet på sløret

Da Riksadvokat Tor-Aksel Busch gjestet TV-programmet «Torp» på NRK tidligere denne måneden, uttalte han det ikke var sikkert at saken var ferdig etterforsket, slik mange medier har meldt.

– Nå er det en dialog mellom statsadvokaten og forsvarer om ytterligere etterforskning. Saken mot Waras samboer er ennå ikke kommet til meg, sa Busch til NRK.

Busch sa også at de nye etterforskningsskrittene for eksempel kunne være knyttet til avhør i saken. Statsadvokaten avkrefter altså at Bertheussen skal avhøres på nytt.

Elden har tidligere hevdet at PST har brutt loven, fordi de tidligere har avhørt Bertheussen uten advokat til stede.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch fortalte i «Torp» om de vanskelige valgene i etterforskningen av den tidligere justisministerens samboer, Laila Anita Bertheussen. Du trenger javascript for å se video. Riksadvokat Tor-Aksel Busch fortalte i «Torp» om de vanskelige valgene i etterforskningen av den tidligere justisministerens samboer, Laila Anita Bertheussen.

Siktet for å ha tent på parets bolig

Laila Anita Bertheussen, samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, ble i mars i år pågrepet og siktet for trusler mot Wara.

PST siktet henne for blant annet å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo i mars i år, samt andre hendelser ved parets bolig. Senere har det blitt kjent at hun også mistenkt for trusler mot andre personer.

Etter det NRK forstår har PST innstilt på at Laila Anita Bertheussen skal tiltales etter straffelovens paragraf 115 om «angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet».

Hun erkjenner ikke straffskyld for noen forhold.

Elden har flere ganger uttalt at saken kun er bygd på indisier, og at han regner med at den blir henlagt.