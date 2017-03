– Dommen sier at det er en sannsynligsovervekt for at han ikke har snakket sant. Det viser at det er ingen opplagt sak. Man kan velge å tro det ene eller det andre, og til syvende og sist, så blir det en vekting av ulike indisier, så det er vanskelig, sier Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen.

Han sier det er problematisk å vite hva som er sant så langt tilbake i tid, og at det derfor bør være en absolutt tidsfrist for når man kan frata noen statsborgerskapet.

– Saken illustrerer at hovedinnsatsen fra myndighetenes side bør være før noen får statsborgerskap. Det er da man virkelig bør kontrollere om ting er riktig eller ikke. Da unngår man å komme i en sånn situasjon.

Mahad Abib Mahamud møtte pressen på sin advokats kontor.

Frykter uheldige signaler til andre

13. mars falt dommen i Oslo tingrett som støtter Utlendingsnemndas avgjørelse om at det er riktig å sende Mahad Abib Mahamud ut av landet, og frata ham statsborgerskapet etter 17 år i Norge.

Ifølge tingretten, er det sannsynlig at 30-åringen løy om hvor han kom fra da familien søkte om asyl i Norge. Mahamud benekter dette, og sier han skal anke dommen.

– Vi frykter denne dommen vil prege en del av vår innvandrerbefolkning, som føler seg usikre på om de fullt ut er norske, og om de har sitt statsborgerskap for alltid.

– Det sender et uheldig signal til andre i liknende situasjoner, som har vært lenge i Norge og jobba hardt for å komme inn i det norske samfunnet, fortsetter Ekeløve-Slydal.

Mahad Abid Mahamud fortalte sin versjon av historien i NRK Dagsnytt 18 til programleder Fredrik Solvang.

– Men nå har tingretten slått fast at han har jukset?

– Da er det riktig at lovgiver tar grep, slik at vi unngår at personer som har vært så lenge i Norge, og som har gjort alt riktig, sendes ut.

– Han har tatt utdanning, han har fått seg god jobb og blitt en veldig nyttig samfunnsborger. Hva slags signal sender vi da til våre innvandrere når det gjelder integrering? spør Ekeløve-Slydal retorisk.