– Vi må vere budde på det og vi må gjere det vi kan for å førebyggje, seier FHI-direktør Stoltenberg til NRK.

Ho peikar på at det aller viktigaste no er å fange opp tidleg at det er risiko for å få ein pandemi, og så stanse den på eit helt anna stadium enn det vi har vore i stand til under denne pandemien.

– Noko av problemet er at når det ikkje har råka rike land på lenge, så har vi vore litt mindre merksame på kor viktig det er å investere i det som skal til.

Før koronapandemien må vi tilbake til 2009 for å finne ein smittsam sjukdom som råka verda så breitt. Den 11. juni 2009 blei svineinfluensa definert som ein pandemi der smitten ikkje lenger var avgrensa geografisk.

Stoltenberg er tydeleg på kva som må til for å klare å stoppe den neste pandemien:

Gode overvakingssystem

Godt internasjonalt samarbeid

Evna til å utvikle vaksinar raskt

– Viruset var overalt

Den same problemstillinga blir no tatt opp av fagfolk også andre stadar i verda.

Blant anna av den amerikanske legen Scott Gottlieb, som var rådgjevar for Det Kvite Hus då koronapandemien braut laust.

Han kom nyleg ut med boka «Why covid-19 Crushed Us and How We Can Defeat the Next Pandemic», altså boka om korleis smitten råka USA og korleis ein kan møte nye pandemiar.

I boka skriv han blant anna på at USA kom bakpå ved å ikkje ha nok testing på plass for å diagnostisere dei tidlege tilfella.

– Då vi hadde testar på plass, var det for seint. Viruset var overalt, og vi kunne ikkje bruke testing som eit verktøy for å dempe spreiinga.

Han peikar på at mykje av pandemiplanlegginga har vore knytt til nye influensapandemiar, og ikkje ukjende virus.

UROA: Den tidlegare direktøren for Food and Drug Administration i USA; Scott Gottlieb, åtvarar i ei ny bok om kva følgjer det kan få om ein ikkje bur seg godt nok på nye pandemiar. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

– Vi må vere budde

Camilla Stoltenberg, som har vore direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) sidan 2012, meiner at også Noreg må vere budde på nye utfordringar knytt til smittsame sjukdomar.

– Noko av det aller viktigaste no er å fange opp tidleg at det er risiko for å få ein pandemi, og så stanse den på eit helt anna stadium enn det vi har vore i stand til under denne pandemien, seier ho.

Måndag presenterer FHI ein ny folkehelserapport der dei ser på korleis pandemien råka Noreg.

I rapporten kjem det fram at pandemien har råka skeivt, sosialt og økonomisk.

– Den har spesielt råka folk som er fødde i utlandet, særleg i enkelte grupper som har opplevd fleire innleggingar og fleire dødsfall enn andre, seier Camilla Stoltenberg.

I Noreg er 870 personar døde av eller med covid-19, 996 har vore innlagde på intensivavdeling og 5.257 menneske har vore innlagt på sjukehus totalt.

FHI trur at 6 prosent av befolkninga har vore smitta, om lag 328.000 menneske.

Stoltenberg er oppteken av at styresmaktene både her i Noreg og i verda elles må ha fokus på kva som kan gjerast betre neste gong.

– For framtida må vi jo forsøke å planlegge å ha ein beredskap som gjer at vi i minst mogleg grad treng den typen inngripande tiltak som vi har hatt over tid i deler av landet, seier FHI-direktøren.

ROSAR LEIINGA: Camilla Stoltenberg (t.v.) saman med Bent Høie og Erna Solberg 12. mars 2020. Ho meiner at dei politiske styresmaktene har losa Noreg godt gjennom pandemien.

Usikre på hausten og vinteren

At vi vil få oppblussing av koronasmitte i periodar og at det vil kome nye pandemiar, legg ikkje Stoltenberg skjul på.

Men no er ho mest spent på kva hausten og vinteren vil ha med seg.

– Vi er ganske usikre på kva som kan kome til å skje utover hausten og vinteren, og reknar med vi kjem til å sjå periodar med auka smitte og fleire innleggingar.

Men ho rosar alle dei som har lagt ned ein stor innsats sidan landet stengde ned 12. mars i 2020. Ikkje minst kommunane.

– Så har vi ein utruleg bra befolkning. Samla sett har det gått bra, vi har brukt mykje pengar på dette, men vi har hatt råd til å gjere det.

Det må satsast på barn og unge

– Noko av det som gjer at Noreg har komme godt ut av denne pandemien, er at vi har stått saman, da er det viktig at vi nå tar med oss alle vidare, seier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

Han seier det er viktig å ikkje gløyme dei som står igjen med varige konsekvensar av pandemien.

– For dei er det veldig lett å gløyme, når dei fleste av oss berre går vidare og er nøgde med at det gjekk så bra.

Helseminister Bent Høie (H) seier det er viktig å ta med de sårbare gruppene vidare etter pandemien. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Høie seier det blir viktig å følge opp sårbare barn og unge.

– Det bør særleg satsast på barn og unges psykiske helse, særleg dei som hadde problem før pandemien.

– Det er ikkje overraskande at dersom ein er sårbar frå før, blir ein hardast råka når eit samfunn stenger ned. For dei som har ein dårleg familiesituasjon, for eksempel, kan heimen vere den farlegaste staden. Når skular og barnehagar stenger, mister barna kontakten med dei trygge vaksne, og då blir dei veldig sårbare seier Høie.

Ikkje godt nok med informasjon til innvandrarar

Høie seier at styresmaktene kunne vore betre til å nå ut med informasjon til innvandrarar.

– Vi kunne endå tidlegare jobba saman med dei yngre som har foreldre med innvandrarbakgrunn.

Han trekk spesielt fram fyrstegenerasjons innvandrarar som kan mangle litt norskkunnskap, og kanskje ikkje høyrer på norske nyheiter.

– Deira barn kunne vi i større grad ha mobilisert tidlegare. Det er blitt gjort mykje bra, men vi kunne vore endå betre på dette, seier Bent Høie.