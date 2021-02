Ber Oslo vurdere å gjenåpne enkelte bydeler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har hatt bydeler som over lang tid har hatt lav smitte, og som egentlig er på størrelse med store norske kommuner, sier Anne Haabeth Rygg (H) til NRK.

Høyres nyvalgte leder for bystyregruppen mener forskjellene innad i Oslo kommune er så store at man må kunne skille på tiltakene.

Nå mener hun byrådet må vurdere bydelsmessig gjenåpning.

Hun foreslår å åpne opp for trening og kulturtilbud i bydeler med lite smitte. Det kan være begrenset innslipp, med kontroll på hvem som er der, foreslår hun.

– For eksempel treningssentre, der man kan sperre inngangen på adresse, altså at det kun er bevegelse internt i bydelen. Kanskje kan det gjøres for kulturarrangementer, kino og lignende. Da kan man åpne litt opp når de nasjonale tiltakene tar slutt, sier Rygg.

Urettferdig?

I Oslo har Stovner bydel 270 smittede per 100.000 siste 14 dager. Det tilsvarende tallet for Nordstrand og Nordre Aker har under 60, viser kommunens egen oversikt.

Rygg mener en gjenåpning i enkelte bydeler kan skje ved vinterferien eller begynnelsen av mars. Da må man ha en plan klar for trinnvis åpning, mener hun.

Gruppelederen for Høyre legger vekt på at trening er viktig for både fysisk og psykisk helse, og kulturtilbud er viktig for folks mentale helse.

– Jeg tror det vil være en veldig lettelse hvis man kan åpne opp noe. Så kan man si det er urimelig eller urettferdig at noen må være hjemme og noen ikke. Men jeg tenker at vi må prøve å gå i retning av å åpne det vi kan, sier Rygg.

– Ikke realistisk, svarer Johansen

Etter det han beskriver som en unntakstilstand de siste tre ukene, er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tydelig på at kommunen ønsker å bestemme selv.

Reglene som gjelder i Oslo nå er nemlig satt av regjeringen.

Men byrådslederen er skeptisk til Høyres gruppeleder.

– En bydelsmessig gjenåpning er ikke realistisk, svarer Raymond Johansen.

Johansen mener det som høres lurt ut i teorien kan strande når man kommer til den praktiske gjennomføringen.

– Man mener vel ikke i fullt alvor at man skal åpne for Jeppes kro på Vinderen, og ha adgangskontroll for de som bor i Vestre Aker bydel, sier Johansen.

Mener de har hatt forskjeller

Johansen mener Høyres forslag vil være vanskelig å løse i praksis.

– Om et treningssenter er åpent i Nordre Aker bydel, så vet du jo ikke om alle som er på det treningssenteret bor i Nordre Aker. Skal det bare være tillatt for dem som bor i Nordre Aker å gå på treningssenteret, selv om folk i Sagene bydel har medlemskap på treningssenteret. I praksis er det krevende å få til, sier Johansen.

– Det er geografiske skiller mellom kommunene, hvorfor kan det ikke gjennomføres i Oslo, der enkelte bydeler er like store som norske kommuner?

– Vi har hatt bydelsmessige skiller. Det har vært barnehager på rødt nivå enkelte steder, og andre ikke, svarer byrådslederen.

Dette har imidlertid vært enkeltbarnehager, og ikke delt etter bydelene.

Johansen møtte Rygg i Politisk kvarter. Se debatten her:

