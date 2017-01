Ber om lukkede dører i Eirik Jensen-saken

Det sa aktor Kristine Schilling før retten ble hevet onsdag. Så langt har rettssaken mot Jensen og Cappelen gått for åpne dører, etter at både tingretten og lagmannsretten avslo Spesialenhetens ønske om at begge de tiltaltes forklaringer i sin helhet skulle gå bak lukkede dører.

Frykt for at navn på personer som er involvert i saken skal bli kjent, og at deres sikkerhet derfor vil kunne bli truet, skal være blant argumentene Spesialenheten vil legge til grunn for å be om lukkede dører.

Rettsdagen vil først starte som vanlig med åpne dører, men det legges opp til at det vil bli bedt om at dørene lukkes etter lunsj.

