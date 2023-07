Rødt-leder Moxnes har vært i hardt vær etter at han stjal et par Hugo Boss-solbriller på Gardermoen for to uker siden.

I går sto han skolerett for pressen og beklaget det som skjedde til både partifeller og andre.

Men fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane mener partiet nå må engasjere seg ytterligere i saken.

På NRKs spørsmål om han har tillit til Moxnes, som i tillegg til selve tyveriet på flere punkter har endret sine forklaringer de siste dagene, svarer han:

– Jeg synes det naturlige nå er at landsstyret, som partiets øverste organ, drøfter og konkluderer i denne saken.

Mellom landsmøtene, er landsstyret det høyeste organet i de politiske partiene.

LANDSSTYRET: Fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane Rødt vil ha Moxnes-saken inn i partiets organer. Foto: Raudt Sogn og Fjordane

Gjennom mediene har Moxnes fått bred støtte blant stortingspolitikere, fylkesledere og sentralstyremedlemmer NRK har vært i kontakt med. Det får han fortsatt.

Men Oldeide vil gjerne ha saken inn i partiets formelle organer.

– Det er jo bare landsstyret som kan gi et kvalifisert svar om tillit til partileder. Moxnes har uttalt at han vil lytte til partiets standpunkt når det gjelder tillit. Det er det bare landsstyret som kan svare på, sier fylkeslederen, og legger til

– Det bør selvsagt skje så raskt som råd er.

Les også: Moxnes innrømmer: – Skjønner godt om jeg ikke framsto samarbeidsvillig

– Ikke grunnlag

Men i en kommentar til NRK sier Rødts partisekretær Reidar Strisland at det ikke er grunnlag for å ta initiativ til et slikt møte.

– Jeg oppfatter at vår fylkesleder i Sogn og Fjordane ønsker at landsstyret skal bekrefte tilliten til Bjørnar Moxnes som partileder. Den bekreftelsen avhenger ikke av å innkalle til et møte, skriver han i en SMS.

IKKE GRUNNLAG: Partisekretær Reidar Strisland i Rødt. Foto: Rødt

– Jeg har vært i kontakt med våre landsstyrerepresentanter. Samtlige jeg har hørt fra, har uttrykt tillit til Bjørnar Moxnes som partileder. Et par har ment det kunne være et poeng å samle landsstyret likevel, men det store flertallet har gitt uttrykk for at det ikke er grunnlag for å møtes, understreker Strisland, som til slutt fremholder:

– Det er sentralstyret som eventuelt innkaller landsstyret. Et slikt initiativ er det ikke grunnlag for.

Da han møtte pressen lørdag, forklarte Moxnes at han ikke har vurdert å trekke seg som partileder.

– Jeg er avhengig av tillit fra Rødt for å være partileder. Det er opp til partiet og medlemmene å vurdere, sa Rødt-lederen.

– Jeg klamrer meg ikke til taburetten, men jeg har ikke vurdert å trekke meg.

– Opp til partiet

Til tross for støtteerklæringer har det også kommet fram mer kritiske røster. I går sa lederen i Hordaland Rødt følgende.

– Han er utvilsomt en god leder for Rødt, men vi tåler ikke flere overraskelser i denne saken, sa fylkesleder Bridget Penny for Rødt i Hordaland til NRK.

Oldeide i Sogn og Fjordane ga i går uttrykk for tillit til Moxnes og viste til at partilederen hadde fått sin straff og beklaget offentlig.

– Som partileder så har han fortsatt min tillit, men med ei ripe i den ellers plettfrie lakken, sa han.

– Skrekkelig håndtering

NRK har i dag vært i kontakt med en rekke sentrale Rødt-politikere. Til tross for at Moxnes flere ganger har endret sine forklaringer i saken, har han fremdeles solid støtte internt.

SKREKKELIG: Sentralstyremedlem Hannah Berg. Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

– Jeg syns saken er håndtert skrekkelig klønete fra Bjørnar sin side. Det han har gjort er galt, og det er bra at han har fått sin straff, sier sentralstyremedlem Hannah Berg i Fredrikstad.

– Jeg har allikevel fortsatt tillit til ham som partileder, og har ikke registrert at andre i ledelsen mener noe annet.

– Han har min tillit. Når det gjelder videre håndtering av saken, ligger det hos partisekretæren, sier Lætif Akber i sentralstyret fra Arendal.

UHELDIG: Sentralstyremedlem Mailiss Solheim-Åkerblom. Foto: Ihne Pedersen

– Til tross for en svært flau og uheldig hendelse, har jeg fremdeles full tillit til Moxnes som partileder, sier sentralstyremedlem Mailiss Solheim-Åkerblom fra Bergen.

Også fylkeslederne som har besvart NRKs henvendelse i dag, har fortsatt tillit til partilederen.

– Vi har nettopp avholdt landsmøte der Bjørnar fikk fornyet tillit for to år. Jeg kan ikke si at jeg merker en voldsom økning i mistillit på grunn av denne saken. Men noen kommentarer har det vært, sier fylkesleder Thina Aarsund i Nordland.

– Det er, slik jeg ser det, ingen grunn til at han skal vurdere sin stilling nå. Han har erkjent de faktiske forholdene og tatt straffen for det, sier fylkesleder Mona Kristin Nordli i Akershus.

TILLIT: Rødt-toppene mener fortsatt Bjørnar Moxnes er den rette til å lede partiet videre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Endret forklaring

Det var under en privat reise, på vei til et bryllup i utlandet, at Moxnes tok med seg et par Hugo Boss-solbriller ut fra en taxfreebutikk på Gardermoen.

Hendelsen 16. juni ble først kjent sist fredag. Da ble det klart at Moxnes var ilagt et forelegg på 3 000 kroner som han hadde godtatt. Ifølge forelegget handlet Moxnes med forsett.

Mens Rødt-lederen i sine første kommentarer om saken til Romerikes Blad fremstilte det hele som et hendelig uhell, erkjente han sent fredag kveld å ha revet av prislappen på solbrillene og lagt dem i bagasjen sin.

Dette skjedde før han ble konfrontert av en vekter på flyplassen.

Først i går klokken 12, nesten et døgn etter at hendelsen først ble kjent, stilte Moxnes opp for pressen for å forklare seg om saken. Han beklaget da både selve tyveriet og at han ikke ga en mer fullstendig versjon av hendelsen straks den ble kjent.

På dette pressemøtet sa Moxnes at han da han ble oppsøkt på Gardermoen, tok fram brillene og ga dem til vekteren.

Men ifølge NRKs opplysninger benektet Moxnes først at han hadde briller på seg, da han ble stoppet av en vekter.

Da skal han ha blitt tatt med bort fra stedet av en vekter. Etter det NRK forstår skal brillene ha blitt tatt frem på et annet sted enn der han ble konfrontert.

Moxnes forklarte i går kveld til NRK at han var i en sjokktilstand da han ble konfrontert av vekteren, og at han skjønner om han ikke fremsto som samarbeidsvillig.