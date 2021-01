Ber om at skredrammede rykker fram i vaksinekøen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag ble det kjent at en person som er evakuert fra skredområdet i Gjerdrum, har testet positivt for korona.

Personen har siden skredet bodd på Olavsgaard hotell, men er nå flyttet til et eget karantenehotell.

– Bør prioriteres

FORTVILET SITUASJON: Gjerdrum-ordføreren ber om at de evakuerte innbyggerne får tilbud om vaksine. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Ordfører i Gjerdrum Anders Østensen (Ap) sier til NRK at smittevern har vært en utfordring i katastrofen som rammet bygda hans.

– Både for oss som jobber i kriseledelsen og alle etater som jobber hver dag med å håndtere situasjonen, men selvfølgelig også på disse hotellene hvor det er mange personer samlet, sier Østensen.

Ifølge NVE kan det ta opp mot ett år før de evakuerte får flytte tilbake til husene sine. Enn så lenge er de innkvartert på hotell som fungerer som evakueringssentere.

– Det er krevende for disse menneskene, og da bør man ikke måtte oppleve smitte i tillegg, sier Østensen som nå vil be om at beboerne får vaksine mot viruset.

– Jeg ber om at det blir prioritert å gi dem som sitter på disse evakueringshotellene vaksine. Det vil gjøre hverdagen for dem lettere og det fortjener de i den situasjonen de er, sier ordføreren.

Ordfører i Lillestrøm hvor Olavsgaard ligger, sier kan bistå med en eventuell vaksinasjon på hotellet.

– Gjerdrum må gjøre sine prioriteringer om hverm de ønsker å prioritere i sitt vaksineopplegg. Men vi har personell som kan sørge for en effektiv vaksinering, sier Jørgen Vik (Ap).

Høie og Stoltenberg vil vurdere

Mandag sendte stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) et skriftlig spørsmål i Stortinget til helseministeren om hvorvidt de evakuerte vil bli prioritert i tildeling av koronavaksinen.

– Jeg har besøkt evakueringshotellet på Gardermoen. Mange av de eldre og syke der var redde for å bli smittet fordi det å bo på hotell betyr at de har mer sosial kontakt, sier Huitfeldt og ber om at denne gruppen får vaksine nå.

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK at han er åpen for å vurdere å la de skredrammede få slippe foran i køen.

– Hvis Gjerdrum kommune ønsker dette så vil vi selvfølgelig raskt ta stilling til et slikt ønske. Kommunen er i en krevende situasjon. Vi vet i dag at vaksinen først og fremst beskytter mot alvorlig sykdom og død. Om den også beskytter mot videre smitte er til nå ikke tilstrekkelig dokumentert, skriver Høie i en e-post.

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg sier hun forstår ønsket svært godt.

– De som bor på disse hotellene er i en veldig spesiell situasjon. Jeg vil ta med meg dette til Folkehelseinstituttet og så vil vi vurdere det, sier Stoltenberg til NRK.