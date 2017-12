Ber om 20 år forvaring for Metkel Betew

Statsadvokaten har lagt ned påstand om hvilken straff påtalemyndigheten mener Metkel Betew og Lars Harnes skal få, og de andre 11 mennene tiltalt etter operasjon «Sult».

FORVARING: Statsadvokaten ber om en forvaringdsom på 14 år fengsel for Lars Harnes, med en minstetid på ni år. Foto: privat

Høsten 2014 ble Betew ble prøveløslatt etter å ha sonet 10 år av en forvaringsom for Nokas-ranet. Politiet mener han er bakmannen i et nettverk som har smuglet hasj og planlagt et ran. I tillegg er han tiltalt for å ha planlagt et drap med Lars Harnes.

Statsadvokaten ber om 20 år forvaring, med en minstetid på 14 år i fengsel. Det er den høyeste minstetiden loven gir mulighet til, og ligger tett inntil den høyeste mulige straffen på 21 år forvaring.

STATSADVOKAT: Alvar Randa (t.v.) og Geir Evanger (t.h.) har ført saken for retten for statsadvokaten, sammen med politiadvokat Line Presthus. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er klart at han har tatt et valg, etter min oppfatning, ved å gå rett ut fra fengsel og begå ny kriminalitet umiddelbart, sier statsadvokat Geir Evanger.

En forvaringsdømt har ikke mulighet til å søke om prøveløslatelse før minstetiden er sonet. Normalt gis minstetid på inntil 10 år. Derfor er denne påstanden streng, vedgår Evanger.

– Det tror jeg er ganske sjelden at man sitter så lenge før man får prøveløslatelse. Det er en samlet vurdering, fordi vi mener at Betew begynner å begå alvorlig kriminalitet med én eneste gang etter at han kom ut fra fengsel, sier Evanger.

BEFARING: Lars Harnes var med retten på befaring ved Imran Sabers tidligere hjem. Harnes var væpnet da han dro til stedet seks ganger, sommeren 2015. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Soning resten av livet

Det Betew er tiltalt for har en høy strafferamme i seg selv, men det er den tidligere forvaringsdommen for Nokas-ranet som fører påstanden så høyt.

– Vi mener i sum at man nå er ved 14 år, at man må bruke rammen vi har, sier Evanger.

Dersom tingretten følger aktors påstand, kan Betew risikere å sone for resten av livet, sier hans forsvarer Marius O. Dietrichson.

FORSVARER: Marius O. Dietrichson begynner sine prosedyrer i retten i morgen. Han ønsker ikke å gå i detalj om straffepåstanden i dag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Han risikerer lovens strengeste straff. Dette handler om hvorvidt Metkel Betew skal sitte i fengsel resten av livet. Jeg vil begrunne mitt syn på denne saken i morgen, sier forsvarer Dietrichson.

Betew har nektet straffskyld. Dietrichson skal prosedere hans sak i morgen.

– Skyld eller uskyld

For den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes legges det ned en påstand om 14 år forvaring, med en minsetid på 9 år før han kan prøveløslates fra fengsel.

FORSVARER: Øyvind Bratlien er forsvarer for Lars Harnes, som er tiltalt for drapsforsøk og drapsplaner. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er skyld eller uskyld som er det sentrale i denne saken for min klient. Så er det et spørsmål om det er grunnlag for en forvaringsdom, sier forsvarer Øyvind Bratlien.

Lars Harnes er tiltalt for å ha forsøkt å drepe Imran «Onkel Skrue» Saber. Harnes har forklart at han bare skulle skremme Saber. Seks ganger dro han til Sabers hjem, iført finlandshette og utstyrt med en pistol.

Sabers bistandsadvokat, Sol Elden, ber om en oppreisningserstatning på 300.000 kroner.

13 tiltalte

Den omfattende rettssaken har pågått i nærmere tre måneder, etter politiets operasjon «Sult». Politiet brukte spaning, undercover-agenter, romavlytting og GPS-merking under etterforskningen av det de mener er Metkel Betews kriminelle nettverk.

De fleste er tiltalt etter mafiaparagrafen for å ha handlet som en kriminell gruppe. Noe som skjerper straffene statsadvokaten ber om.

FIRE ÅR: Nokas-dømte Alf Henrik Christensen kan få fire år fengsel for flere forsøk på å smugle hasj. Han hadde forventet ett år lavere påstand, sier han til NRK. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dette er statsadvokatens påstanden om straff:

Metkel Betew: forvaring i 20 år, med minstetid på 14 år fengsel.

Lars Harnes: forvaring i 14 år, med en minstetid på 9 år fengsel.

«Storebror»: 6 år fengsel for narkotikainnførsel og ransforbund

«Lillebror»: 14 år fengsel for narkotikainnførsel og ransforbund.

Norskgambier: 13 år og 3 måneder for tiltale om å være sentral i nettverket for innførsel av narkotika.

Rapper: 14 år fengsel, etter tiltalen om å ha vært sentral i å skaffe narkotika og innførsel til Norge.

28-åring: fire år og seks måneder for å ha vært med på å skaffe narkotika i Nederland

25-åring: fire år og syv måneder for å ha tatt imot hasj i Norge

28-åring: tre år og seks måneder for å hente hasj i Norge

35-åring: åtte år fengsel for flere forsøk på innførsel av hasj

Alf Henrik Christensen: fire år fengsel for flere forsøk på smugle hasj fra Nederland til Norge

Bobilsjåføren: fire år og ni måneder for ett forsøk på å smugle hasj med bobil fra Nederland.

Sikkerhetsansatt på Gardermoen: To år og seks måneder fengsel. Tiltalt for ransforbund og forsøk på medvirkning til grovt ran.

Over ti år fengsel for fem menn

Dermed er det fem menn med en påstand om mer enn 10 år fengsel. Evanger mener «Lillebror» (30) har hatt en sentral rolle. Han er tiltalt for innførsel av 50 kg hasj, 20 kg MDMA og planlegging av et væpnet ran.

– Han er en av de desidert mest sentrale personene her. Han har vært en del av kjernegruppa, han var overalt etter min oppfatning. Det er ingenting av betydning i straffehistorikken hans, sier Evanger.

Den tiltalte 30-åringen har forklart at han mener politiagenter har gått for langt og lokket flere til å begå kriminelle handlinger under etterforskningen. Tre danske politiagenter utga seg for å være kriminelle for å infiltrere miljøet.

– Jeg syns påstanden er altfor streng. Den tar ikke hensyn til omstendigheter ved saken som har betydning for straffeutmålingen. Det kommer jeg tilbake til i prosedyrene, sier hans forsvarer, Vidar Lind Iversen.