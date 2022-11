SV ber oljefondet rydde opp, mens MDG og Rødt vil ta opp saken med regjeringen.

Reaksjonene er sterke etter at NRK skrev om Oljefondets investeringer i en hotellkjede med flere hoteller i Qatar.

– Det er velkjent at forholdene for mange arbeidstakere i landet er ekstremt dårlige. Arbeidstakerrettigheter har vært under press over lang tid. Oljefondets investeringer der bør være under streng overvåkning, sier fungerende finanspolitisk talsperson i SV, Cato Brunvand Ellingsen.

I en rapport som NRK har fått tilgang til, avdekkes det at oljefondet og enkelte norske banker har investert i hotellkjeden Accor Hotels.

Dette er en hotellkjede som blir nevnt flere ganger i Qatar-dokumentaren «Qatar-VM: Skittent spill».

Der blir det blant annet hevdet at Accor-gruppen har brukt en underleverandør der de ansatte har levd under primitive og kritikkverdige forhold.

– Må være en langt mer kravstor eier

Ellingsen sier at han forventer at oljefondet rydder opp i sine investeringer i Qatar.

– Denne saken viser at det er behov for å stille spørsmål ved om Statens pensjonsfond utlands (SPU) forventninger til selskapene er sterke nok, om etikkrådets undersøkelser er gode nok og om SPU er tilstrekkelig åpen om sine vurderinger, sier han.

SPU (oljefondet, red.anm.) har et eget, uavhengig etikkråd som skal vurdere om fondets investeringer er i tråd med de etiske retningslinjene til fondet.

Fungerende finanspolitisk talsperson i SV, Cato Brunvand Ellingsen. Foto: Helge Brekke

Etikkrådets leder Eli Ane Lund har innrømmet overfor NRK at det helt sikkert er selskaper som SPU har investert i som på ulike vis er knyttet til brudd på arbeidstakerrettigheter, inkludert tvangsarbeid.

– Når Etikkrådet finner at det er indikasjoner på tvangsarbeid hos de fleste selskapene der man har sjekket, så er det jo et ekstremt alvorlig tegn. Det burde tolkes som at oljefondet må være en langt mer kravstor eier enn det er i dag, mener Ellingsen.

Statssekretær i finansdepartementet Kjetil Vevle (Ap) sier han ikke kan kommentere enkeltinvesteringer som oljefondet gjør, men gir denne kommentaren på e-post.

– Jeg mener Etikkrådet utøver sin rolle på en god måte. Rådet er faglig uavhengig, og tar opp saker på eget initiativ. I tillegg får de henvendelser fra andre, om selskaper eller hendelser de bør undersøke. Regjeringen er opptatt av åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av våre felles sparepenger i Statens pensjonsfond utland.

– Rammeverket for forvaltningen er forankret i Stortinget. Det er bred politisk enighet om dette rammeverket, også de etiske retningslinjen, kommenterer han.

Medlem i finanskomiteen og nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil be regjeringen se på retningslinjene

Medlem i finanskomiteen og nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, mener på sin side at Etikkrådets kontroll med oljefondets investeringer ikke er god nok.

– Skal det være noen vits å ha et Etikkråd for oljefondet, må de revurdere hva de mener er «høy nok terskel» for å kvitte seg med investeringer.

– Finansministeren (Trygve Slagsvold Vedum) har det øverste, politiske ansvaret for oljefondet. Jeg vil be han forklare hvorfor oljefondet beholder sin eierandel i Accor, når selskapets virksomhet i Qatar er så godt dokumentert.

– Jeg vil også be regjeringen se nærmere på Etikkrådets retningslinjer, forteller hun.

Rapporten «No questions asked» ser på hvilke finansinstitusjoner som er involvert i eller som finansierer bygg-, anlegg- og hotell i Qatar. Foto: David Skovly / NRK

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, sier at partiet kommer til å ta opp saken med statsråden.

– Med all oppmerksomheten om fotball-VM kan oljefondet bidra bedre til menneskerettigheter enn ellers hvis de reagerer raskt og tydelig på en slik sak i Qatar akkurat nå.

– Fondet må bruke dialogen med selskapet til å slå fast nulltoleranse for uholdbar behandling av arbeidskraft, og kreve dokumentasjon av at problemet løses.

– MDG kommer til å spørre statsråden om han sikrer seg at oljefondet følger opp dette, forteller han.

– Vi forutsetter at styret følger opp

Finanspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, deler ikke den oppfatningen.

Han mener ikke Stortinget eller politiske partier «bør synse for mye om oljefondets enkeltinvesteringer utenom den årlige meldingen som behandles grundig i Stortinget».

– Vi forutsetter at styret følger opp det som er avdekket og tar nødvendige grep for å følge opp denne investeringen, kommenterer han.

Valget av Qatar som vertskap for fotball-VM har møtt hard kritikk. Ikke minst når det gjelder forholdene for migrantarbeiderne i landet.