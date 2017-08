Ber norske forvaltere trekke seg ut av miljøsynder

Det var i april i fjor at en mystisk rødlig farge spredde seg i havet i Ha Tinh- provinsen. Fargen spredde seg til flere provinser.

– Myndighetene hevdet det skyldtes algeoppblomstring. De sa det var trygt å bade og trygt å spise sjømat. Og det ble offentliggjort bilder av statsansatte som badet og spiste sjømat, forteller norsk-vietnamesiske Yen Chantel Tran.

Over 100 tonn døde sjødyr

PRESSET FREM ENDRINGER: Lokalbefolkningen i Vietnam presset fram en innrømmelse fra regimet etter å ha postet bilder som dette på sosiale medier. Foto: privat

I løpet av månedene som fulgte, skyllet over 100 tonn døde fisker, hai, blekksprut og andre sjødyr i land på strendene i fire provinser nord og sentralt i Vietnam.

De fire provinsene som er rammet av massiv fiskedød etter det store giftutslippet fra stålfabrikken Formosa Ha Tinh i april i fjor. Foto: Bloomberg

En dykker døde, flere dykkere ble skadet og andre strømmet til sykehusene med kramper, svimmelhet og andre skader etter å ha vært i vannet eller spist sjømat.

– Mange som fulgte rådene til myndighetene om å spise sjømat, ble matforgiftet, sier Tran, som hele tiden har fulgt tett med på hva som skjedde i hjemlandet.

VANTRO: - Vi trodde ikke våre egne øyne da vi så bildene av all den døde fisken, sier Yen Chantel Tran, initiativtaker til protestene i Norge. Foto: Linda Reinholdtsen

Slik rammer miljøskandalen Ekspandér faktaboks Katastrofen som skjedde i april i 2016 er anslått å ha rammet minst 200.000 mennesker langs kysten i det nordøstlige Vietnam, inkludert 41.000 fiskere. Minst 263.000 jobber ble rammet, og i de hardest rammede provinsene opplevde 83 % av menneskene redusert inntekt i etterkant av katastrofen. I oktober 2016 hadde turistinntekter falt med 70 – 90 % i områdene rundt utslippet. I Ha Tinh-provinsen har det blitt rapportert om at barn ikke har dukket opp på starten av skoleåret fordi familien ikke lenger hadde råd til å betale skolepenger. Myndighetene anslår at det vil ta minst ti år før skadene gjenopprettes, men kritikere mener det vil ta enda lenger. Kilde: Framtiden i Våre Hender

Myndighetene forholdt seg i flere måneder tause og lot som om fiskedøden ikke hadde noen sammenheng med Formosa. I mellomtiden kokte sinnet over på Facebook, Youtube og andre sosiale medier, hvor bilder og videoer ble lagt ut av lokalbefolkningen.

Uvanlig store protester

Ødeleggelsene har ført til store protester, hvilket er uvanlig i den kommunistiske ettpartistaten Vietnam, hvor media som kjent er kontrollert og demonstrasjoner forbudt.

PROTESTER: Miljøskandalen har ført til uvanlig politisk turbulens i Vietnam. Her er en demonstrasjon i Hanoi. Også i andre land har det vært demonstrasjoner. Foto: KHAM / Reuters

Til slutt måtte myndighetene innrømme det som lokalbefolkningen hadde skjønt lenge. Det giftige utslippet kom fra stålfabrikken eid av Formosa Plastics Marine Corp; Formosa Ha Tinh Steel. Cyanid og fenol var blant kjemikaliene som rant ut i havet.

Etter at norsk-vietnamesere engasjerte seg i saken, kartla Framtiden i Våre Hender hvem som eier det taiwanske selskapet.

Det viser seg altså at tre norske banker er inne på eiersiden i morselskapene i Taiwan.

GIFTIG UTSLIPP: Det giftige utslippet kom fra stålfabrikken Formosa Plastics Marine Corp i Ha Tinh. Cyanid og fenol var blant kjemikaliene som rant ut i sjøen og førte til enorme skader. Foto: STRINGER / Reuters

Stålfabrikken Formosa Ha Tinh Steel er eid av selskapet Formosa Plastics Marine Corp.

Marine Corp. Formosa Plastics Marine Corp eies igjen av fem selskaper i Formosa Plastics-gruppen.

Oljefondet er inne med 3,5 milliarder kroner i tre av disse : Formosa Plastics Corp, Formosa Petrochemical Corp og Formosa Chemicals & Fibre Corp.

: Formosa Plastics Corp, Formosa Petrochemical Corp og Formosa Chemicals & Fibre Corp. KLP og Handelsbanken har investert om lag 135 millioner til sammen gjennom sine fond, i fire av fem morselskaper, nemlig Formosa Chemicals & Fibre Corp, Formosa Plastics Corp, Nan Ya Plastics Corp og Formosa Petrochemical Corp.

– Dette er den største miljøkatastrofen på flere tiår i Vietnam. Dette er et kystsamfunn som er helt avhengig av turisme og fisk. Nå har de mistet levebrødet sitt. Oljefondet, KLP og Handelsbanken som har plassert nordmenns sparepenger i disse selskapene, har et ansvar for å sørge for at dette blir ryddet opp i, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i Våre Hender.

MILJØKATASTROFE: – Dette er den største miljøkatastrofen på flere tiår i Vietnam. De som er rammet må få erstatning, mener Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i Våre Hender. Foto: Knut Erik Helle

– Nå har Formosa gått med på å betale 500 millioner dollar (om lag 4 milliarder kroner) for å rense opp og gi erstatning til ofrene. Er ikke dette nok?

– Lokalbefolkningen sier de har sett lite til denne erstatningen. De har mistet livsgrunnlaget sitt. Også de norske investorene må ta ansvar for at det ryddes opp i dette, sier Riise.

DEMONSTRERER: Norsk-vietnamesere har siden mars demonstrert mot Formosa og vietnamesiske myndigheters håndtering foran Stortinget. De gule flaggene er Vietnams gamle flagg som brukes av motstandere av kommunistregimet. Foto: privat

Norsk-vietnamesere har i flere måneder demonstrert foran Stortinget for at synderen, eieren av stålfabrikken, Formosa Plastics Corp, skal trekke seg ut av Vietnam, rense miljøet og gi erstatning til de om lag 200.000 ofrene.

Men de visste ikke at norske forvaltere har eierandeler i morselskapene.

– Jeg fikk gåsehud da jeg fikk vite at norske sparepenger er investert i slik miljøkriminalitet. Det er ikke riktig at norske banker skal tjene penger på noe så grusomt, sier norsk-vietnamesiske Yen Chantel Tran til NRK.

Tran er initiativtaker til demonstrasjonene i Norge.

Kjenner til utslippet

Det er det uavhengige Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland, også kjent som Oljefondet, som skal gjøre etiske vurderinger og eventuelt uttaler seg i slike saker.

– Vi er kjent med saken du viser til, men dessverre kan vi ikke kommentere enkeltselskaper, skriver Magnus Bain i Rådets sekretariat til NRK.

Ingen av Formosa-selskapene er på eksklusjons- eller observasjonslista til Etikkrådet.

Oljefondets investeringer i Formosa-konglomeratet Navn morselskap Eierandel av Formosa Plastics Marine Corp Verdi 2016 Formosa Plastics Corp 15% 1 418 530 399 Formosa Petrochemical Corp 20% 627 779 826 Formosa Chemicals & Fibre Corp 15% 1 484 933 767 Sum 50% 3 531 243 992 Her er Statens pensjonsfond utlands investeringer i morselskapene til stålfabrikken. Kilde Framtiden i Våre Hender, nbim.no

KLP ser på saken på nytt

– Utslippskatastrofen er en svært alvorlig sak, og KLP undersøkte forholdene i fjor da vi ble gjort oppmerksomme på saken første gang, skriver Annie Bersagel konstituert leder for ansvarlige investeringer i KLP.

KLP forvalter blant annet pensjonsmidlene til offentlig ansatte. I fjor ble konklusjonen at eierandelene i stålfabrikken var så lave at morselskapene - som KLP er inne i - ikke kunne holdes ansvarlig for utslippene.

Men i vår kom det ny informasjon om Formosa-selskapenes eierstruktur og tilknytning til hverandre, som gjør at KLP ser på saken på nytt.

– Vi setter uansett stor pris på å få dokumentasjon fra Framtiden i Våre Hender som kan kaste lys over selskapenes eventuell rolle i ulykken, og vurderer all informasjon fortløpende, skriver Bersagel.

Handelsbanken trakk seg ut

Handelsbanken er den eneste av de norske forvalterne som faktisk har trukket seg ut av Formosa. Ikke helt, men de valgte å trekke sitt aktivt forvaltede fond ut av ett av Formosa-selskapene.

SOLGTE SEG UT: - Formosa Plastics har blitt anklaget for ikke å gi erstatning til rammede. I påvente av en avklaring ble hele vår investering i Formosa Plastics fra Handelsbankens Kinafond avhendet i juni 2017, sier kommunikasjonsdirektør i Handelsbanken Lars N. Sæthre. Foto: Bård Gudim / Handelsbanken

Det skjedde før de visste at norske miljøorganisasjoner og medier hadde begynt å se på saken, opplyser kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre.

– Vi ser svært alvorlig på det som skjedde i Ha Tinh og tar ansvaret vårt som investor på alvor. Vi avhendet Handelsbankens Kinafonds investeringer i Formosa Plastics i juni 2017 som en følge av saken.

En viktig årsak er anklagene om at Formosa Plastics ikke har gitt erstatning til de rammede.

– Når det gjelder Formosa Petrochemical og Nan Ya Plastics, har vår vurdering vært at disse har en mer løselig koblet til det som skjedde i Ha Thin. Vi ser nå over rollene deres, sier Sæthre.

DØDE MUSLINGER: En kvinne samler opp døde muslinger i Ha Tinh provinsen. Om lag 40.000 fiskere og andre som har levd av turisme, har fått dramatisk reduserte inntekter. Foto: STR / Afp

Handelsbankens indeksfond er fortsatt inne i Formosa Plastics Corp, fordi banken ikke har mulighet til påvirke eller velge hvilke selskaper som inngår i en indeks.

– Vi er her forpliktet til å følge en konkret børsindeks, opplyser Sæthre.

For indeksfondskunder som vil passe på at sparepengene ikke er involvert, må man velge fond som har tilleggsnavnet Criteria, hvor ordet gjenspeiler Handelsbankens bærekraftskriterier.

Protesterer fortsatt

Lokalt i Vietnam pågår fortsatt protestene.

– Vi kommer til å fortsette å protestere så lenge Formosa blir igjen i Vietnam og ikke gir oss vårt rene miljø tilbake, sa en lokal fisker som mistet 70 prosent av inntekten som følge av at fiskedøden, ifølge The New York Times.

Her hjemme varsler også Yen Chantel Tran at de kommer til å fortsette å demonstrere.

GIR IKKE OPP: - Vi fortsetter å protestere til alle norske pengeforvaltere har trukket seg ut av Formosa, sier Yen Chantel Tran. Foto: Linda Reinholdtsen

– Vi bor nå i demokratiske land og vi er miljøbevisste. Vi trodde ikke våre egne øyne da vi så bildene av all den døde fisken. Og det at de vietnamesiske myndighetene heller beskytter Formosa enn sitt eget folk, er helt forferdelig, sier Yen Chantel Tran.

Forbrytelser mot miljøet er forbrytelser mot menneskeheten, skrev Tran nylig i Norges Menneskerettighetsblogg.